Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunken gefahren

Weil ein 43-Jähriger am Donnerstagmorgen deutlich alkoholisiert hinterm Steuer unterwegs war, muss er mit Konsequenzen rechnen. Nach einem Hinweis trafen die Polizisten den Mann zuhause an. Da die Atemalkoholmessung den Verdacht bestätigte und knapp zwei Promille anzeigte, musste der Mann die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Auf dem Weg zum Streifenwagen versuchte der deutlich alkoholisierte und vollkommen uneinsichtige Mann vor der Polizei wegzulaufen, konnte jedoch gestoppt werden. Da er sich bei seinem Fluchtversuch leichte Verletzungen zuzog, blieb er zur weiteren Versorgung in der Klinik. Die Beamten beschlagnahmten sowohl seinen Führerschein als auch die Schlüssel seines Autos. Auf den 43-Jährigen kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Friedrichshafen

Fahrer eines Elektro-Scooters angezeigt

Mehrere Anzeigen kommen auf einen 18-jährigen Lenker eines E-Scooters zu, nachdem er am Donnerstagvormittag im Stadtgebiet Friedrichshafen von der Polizei kontrolliert worden war. Die Beamten wurden auf den jungen Mann aufmerksam, als dieser ohne Versicherungskennzeichen verbotswidrig auf dem Gehweg unterwegs war. Da sich bei der Überprüfung auch der Verdacht einer Drogenbeeinflussung des 18-Jährigen ergab, musste er die Streife zur Entnahme einer Blutprobe in ein nahegelegenes Krankenhaus begleiten. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Gegen den 18-Jährigen wird nun ermittelt.

Friedrichshafen

Alkoholisiert mit E-Bike unterwegs

Strafrechtlich verantworten muss sich ein 43-jähriger Mann, der am Donnerstagabend volltrunken mit seinem Pedelec im Stadtgebiet unterwegs war. Die Beamten staunten nicht schlecht als die Atemalkoholmessung einen Wert von knapp 3,1 Promille anzeigte. Für den 43-Jährigen folgte eine Blutentnahme in einem Krankenhaus. Ihm droht nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Friedrichshafen

Unbekannte stehlen Bedienungsgeldbeutel

Der Polizeiposten Altstadt hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen, nachdem zwei bislang nicht bekannte Täter in einem Restaurant in der Friedrichstraße einen Bedienungsgeldbeutel entwendet haben. Ein Mann und dessen weibliche Begleitung hatten am frühen Abend gemeinsam das Restaurant betreten und Getränke bestellt. Bei günstiger Gelegenheit entnahm der Mann den Geldbeutel, woraufhin beide die Gaststätte zügig verließen. Der Diebstahlschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Die etwa 175 cm große Frau hatte ihre braunen Haare zu einem Dutt gebunden und war mit einem hellen Pullover und einer dunklen Hose bekleidet. Der etwa 185 cm große Mann trug einen hellen Pullover und eine rot-weiß-blau gestreifte Badehose. Beide sprachen Englisch. Kurz zuvor hielten sich die verdächtigen Personen augenscheinlich mit einem etwa 50-jährigen Mann im danebengelegenen Schnellimbiss auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07541/36142-0 entgegen.

Friedrichshafen

Diebe stehlen Kupferkabel

Mehrere Meter Kupferkabel haben Unbekannte in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen von einer Baustelle in der Grötzelstraße gestohlen. Der Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Diebstahls und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum im Bereich der Grötzelstraße Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Urlauber durch Angriff am Kopf verletzt - Täter flüchtet

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung hat die Kriminalpolizei Friedrichshafen eingeleitet, nachdem ein bislang unbekannter Mann am Freitagmorgen gegen 2.30 Uhr auf eine Touristengruppe losging. Die sechs Urlaubsgäste im Alter von 21 bis 30 Jahren saßen an der Uferpromenade im Bereich der Musikmuschel, als der Unbekannte offensichtlich Streit suchte. Nach einem kurzen Gerangel schlug der Angreifer einem 25-Jährigen unvermittelt eine zerbrochene Glasflasche gegen den Kopf, verletzte diesen dadurch am Ohr und ergriff daraufhin die Flucht. Einen 27-Jährigen, der die Verfolgung aufnahm, bedrohte der Täter mit der abgebrochenen Flasche und einem Messer, bevor der in der Dunkelheit Richtung Friedrichstraße entkommen konnte. Der 25-Jährige musste zur Versorgung der tiefen Wunde am Ohr vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Angreifer wird als schlank und nordafrikanischer Herkunft beschrieben. Zur Tatzeit war dieser mit einem hellen Kapuzenpullover der Marke "Alpha Industries", einer beigen Hose und weißen Schuhen bekleidet. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/36142-0 mit dem Polizeiposten Altstadt in Verbindung zu setzten.

Friedrichshafen

Betrunkener Ladendieb

Zu einem randalierenden Ladendieb musste die Polizei am Donnerstagabend gegen 19 Uhr in ein Lebensmittelgeschäft am Romanshorner Platz ausrücken. Der 32-Jährige, der sich bereits vor dem Eintreffen der Streifenwagenbesatzung wieder beruhigt hatte, war mit über 2,7 Promille stark alkoholisiert. Das Diebesgut konnte dem Markt wieder ausgehändigt werden. Auf den 32-Jährigen kommt eine Anzeige wegen Diebstahls zu.

Tettnang

Falscher Microsoft-Mitarbeiter bringt Mann um Erspartes

Der Betrugsmasche eines falschen Microsoft-Mitarbeiters ist diese Woche ein 58-jähriger Mann aus dem Bereich Tettnang zum Opfer gefallen. Auf englischer Sprache brachte der Betrüger sein Gegenüber am Telefon dazu, den Fernzugriff auf dessen angeblich gehackten Rechner und das Mobiltelefon zuzulassen. Durch geschickte Gesprächsführung gelangte er zudem an wichtige persönliche Daten für das Online-Banking und veranlasste zwei Überweisungen im vierstelligen Bereich. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang nochmals vor derartigen Betrugsmaschen. Wenn Sie ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter unaufgefordert anruft, legen Sie auf. Geben Sie keine privaten Daten, wie Bank- oder Zugangsdaten, heraus. Gewähren Sie dem Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner. Nähere Informationen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/.

Überlingen

Mehrfache Ladendiebin beleidigt Polizisten

Gleich doppelt zugeschlagen hat eine 63-jährige Ladendiebin, die es am Donnerstagmorgen wohl besonders auf Pflegeprodukte abgesehen hatte. Zunächst war sie in einem Drogeriegeschäft in der Abigstraße ans Werk gegangen und entwendete dort zahlreiche Artikel. Trotz eines auslösenden Alarms am Ausgang und einer kurzzeitigen Verfolgung durch einen Zeugen gelang ihr die Flucht. Nur wenige Minuten später versuchte sie ihr Glück mit der gleichen Art und Weise in einem Drogeriemarkt in der Lippertsreuter Straße. Nach einem Hinweis eines weiteren Zeugen konnte sie kurze Zeit später in einer Tankstelle durch die verständigten Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden. Die vollkommen uneinsichtige Tatverdächtige musste die Ermittler auf die Polizeidienststelle begleiten. Während der Maßnahmen beleidigte sie eine eingesetzte Beamtin fortlaufend. Auf die 63-Jährige kommen Anzeigen wegen Diebstahls und Beleidigung zu.

Überlingen

Pkw beschädigt

Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr, einen in der Jakob-Kessenring-Straße geparkten Pkw mutwillig beschädigt. Der Wagen wurde zerkratzt und mit einer nicht näher bekannten Flüssigkeit beschmiert. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell