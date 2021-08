Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Motorroller entwendet

Einen Motorroller entwendet und beschädigt haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Bittelschießer Straße. Die Unbekannten versuchten offensichtlich, das Kleinkraftrad kurzzuschließen und verursachten dadurch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Den beschädigten Roller ließen die Täter auf dem Verbindungsweg zwischen der Hornsteiner Straße und dem Wohngebiet Ziegelesch zurück. Zeugen der Tat oder Personen, denen in dem Bereich etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Inzigkofen

Pedelec-Fahrerin überschlägt sich

Mit leichten Verletzungen musste am Donnerstag gegen 14.30 Uhr eine 53 Jahre alte Pedelec-Lenkerin in eine Klinik eingeliefert werden, nachdem sie sich mit ihrem Fahrrad überschlagen hatte. Die Frau befuhr den Ziegelweg und erschrak etwa auf Höhe der Einmündung der Straße "Am Bildstock" derart wegen einem stehenden Pkw, dass sie eine Vollbremsung einleitete. Dabei überschlug sich das Pedelec mitsamt der Fahrerin, die keinen Helm trug. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die 53-Jährige in eine Klinik. An ihrem Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Mengen

Lkw beschädigt

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum von Samstagvormittag bis Dienstagfrüh einen Klein-Lkw in der Flachsstraße beschädigt. Die Unbekannten demolierten mit einem noch nicht bekannten Gegenstand die Windschutzscheibe und rissen Kabel an der Hebebühne des Fahrzeugs ab. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Mengen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07572/5071 um sachdienliche Hinweise.

Mengen

Einbruchsversuch

Gescheitert ist ein bislang unbekannter Einbrecher, der am Donnerstag versucht hat, in eine Gaststätte in der Wilhelmiterstraße einzusteigen. Der Unbekannte versuchte zwischen 1 und 12 Uhr, die Haupt- und Nebeneingangstüren aufzuhebeln. Da ihm dies nicht gelang, zog er unverrichteter Dinge von dannen. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07572/5071 beim Polizeiposten Mengen zu melden.

Krauchenwies

Blitzer verdeckt

Ein ernstes Gespräch mussten Polizeibeamte mit einer Gruppe junger Erwachsener am Donnerstag kurz nach 19 Uhr führen. Die Heranwachsenden hielten sich in der Bahnhofstraße in unmittelbarer Nähe zu der stationären Geschwindigkeitsmessanlage auf. Zwei 18-Jährige nahmen sich dabei gegenseitig auf die Schultern, um die Kamera des Blitzers zu verdecken. Alarmierte Polizeibeamte erteilten der Gruppe einen Platzverweis.

Sauldorf

Häusliche Gewalt

Ermittlungen wegen mehrerer Delikte hat das Polizeirevier Sigmaringen gegen einen 45-jährigen Mann eingeleitet, nachdem es in den vergangenen Monaten regelmäßig zu Übergriffen auf seine Ehefrau gekommen ist. Die 38 Jahre alte Frau flüchtete am Donnerstagabend nach einem erneuten Angriff des Tatverdächtigen zu Nachbarn, die die Polizei verständigten. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte die leichten Verletzungen des Opfers. Die Beamten brachten die 38-Jährige an einem sicheren Ort unter und zeigten den 45-Jährigen wegen Körperverletzung, Nötigung, Beleidigung und Bedrohung an.

Hettingen

Laterne angefahren und das Weite gesucht

Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt derzeit gegen den noch unbekannten Lenker eines weißen Transportfahrzeugs wegen Unfallflucht. Der Unbekannte touchierte mit seinem Wagen am Donnerstag gegen 18 Uhr beim Rückwärtsfahren eine Straßenlaterne in der Brühlstraße. Ohne sich um den Schaden im dreistelligen Euro-Bereich zu kümmern, fuhr der Fahrer weiter. Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug werden unter Tel. 07571/104-0 erbeten.

Pfullendorf

Unter Drogen zur Polizei gefahren

Deutliche Anzeichen auf Drogenbeeinflussung stellten Beamte des Polizeipostens Pfullendorf am Donnerstag bei einem 27 Jahre alten Fahrzeuglenker fest. Der Mann war gegen 9 Uhr wegen eines Gesprächs zu der Polizeidienststelle in der Martin-Schneller-Straße gefahren. Ein Urintest bestätigte den Drogenkonsum, weshalb eine Blutentnahme in einer Klinik die Folge war. Die Polizisten untersagten dem 27-Jährigen die Weiterfahrt und behielten den Fahrzeugschlüssel ein. Bei einem Nachweis der Drogen im Blut muss er mit einem gehörigen Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen.

