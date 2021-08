Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Auto beschädigt

Kratzspuren hat ein Vandale an einem in der Hölderlinstraße in Oberzell geparkten Auto verursacht. Der Täter zerkratzte zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagmorgen den schwarzen VW und verursachte einen Schaden von mehr als 500 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise.

Horgenzell

An Bushaltestelle geschlagen

Auf Höhe einer Bushaltestelle in der Kornstraße wurde am Donnerstagabend gegen 18 Uhr ein Mann geschlagen. Der 21-Jährige sprach eine vorbeifahrende Polizeistreife an und machte auf seine Verletzungen aufmerksam. Offensichtlich hatte ihm sein unbekannter Angreifer zuvor Schläge versetzt, ihn bedroht und seine Kopfhörer genommen. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Wangen

Rückwärtsfahrer verursacht Unfall

Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro ist am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr bei einem Verkehrsunfall entstanden, bei dem ein 26 Jahre alter Ford-Fahrer rückwärts vom Parkplatz einer Bäckerei auf die Lindauer Straße fuhr und dabei mit einem vorbeifahrenden Pkw des gleichen Herstellers zusammenstieß. Der Wagen des 49-jährigen Vorbeifahrenden wurde so stark beschädigt, dass er im Anschluss abgeschleppt werden musste.

Wangen

Diebstahl aus Auto

Insgesamt 18 Staplerreifen, einen Benzinkanister, einen Schlagbohrer und eine neongelbe Winterjacke entwendete ein Dieb in der Nacht zum Donnerstag aus einem Pkw, der auf einem Parkplatz in der Straße "Zur Wanne" geparkt war. Der Täter baute auf der Beifahrerseite ein Fenster aus und verschaffte sich so Zutritt zu dem VW. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf insgesamt mehr als 4.000 Euro. Personen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Dieb geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Argenbühl

Pferdekoppel angefahren

Im Bereich Unterstaig hat ein flüchtiger Fahrzeuglenker eine Pferdekoppel und ein Verkehrsschild angefahren. Der bislang Unbekannte verursachte vermutlich beim Abbiegen in Richtung Bliderazhofen den Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher werden unter Tel. 07522/984-0 an das Polizeirevier Wangen erbeten.

Leutkirch

Fahrer unter Drogeneinfluss

Zur Blutentnahme musste am Donnerstagabend ein 23 Jahre alter Autofahrer, der wegen des Verdachts auf Drogenkonsum ins Visier eine Polizeistreife geraten war. Die Beamten kontrollierten den Citroen-Fahrer kurz nach 22 Uhr im Stadtgebiet, als er Anzeichen für Betäubungsmittelbeeinflussung zeigte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Sollte das Blutergebnis den Verdacht bestätigen, kommt auf den 23-Jährigen ein Fahrverbot, ein Bußgeld und ein Eintrag im Verkehrssünderregister zu.

Leutkirch

Fahrrad gestohlen

Ein Zweirad im Wert von etwa 2.000 Euro samt lila Kindersitz hat ein Dieb in der Nacht zum Mittwoch aus einem Carport in der Dekan-Kästle-Straße gestohlen. Der Täter knackte das angebrachte Zahlenschloss, eine angebrachte Fahrradkupplung ließ er zurück. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen des Diebstahls und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um Hinweise.

Leutkirch

Pkw gestreift

Am Donnerstagmorgen kurz nach 9 Uhr hat ein bislang Unbekannter in der Wurzacher Straße einen geparkten VW Golf gestreift. Der flüchtige Autofahrer touchierte den Wagen beim Abbiegen in die Nadler Straße und verursachte einen Schaden von etwa 200 Euro. Das Polizeirevier Leutkirch bittet unter Tel. 07561/8488-0 um Hinweise auf den Flüchtigen.

Weingarten

Traktorgespann unter die Lupe genommen

Technische Mängel und eine fehlende Zulassung des Anhängers ergaben die Kontrolle eines Traktorengespanns am Dienstag gegen 11 Uhr in der Ravensburger Straße. Die landwirtschaftliche Maschine fiel beim Anfahren an einer Ampelanlage einem Motorradpolizisten auf, da sie größere Teile ihrer Ladung verlor. Der 47 Jahre alte Fahrer wurde angewiesen, die Mängel zu beheben. Außerdem hat er nun mit einer Anzeige zu rechnen.

Weingarten

In Polizeigewahrsam

Weil er zur Nachtzeit mehrfach zu laut war und auch der mehrfachen Aufforderung der Polizei, den Heimweg anzutreten, nicht nachgekommen war, musste ein 30 Jahre alter Mann am Donnerstag gegen 23 Uhr in Polizeigewahrsam genommen werden. Der stark betrunkene Mann war auf dem Vorplatz der Basilika aufgefallen und schrie im Anschluss auch auf dem Münsterplatz herum, sodass dies die Nächtigung in der polizeilichen Arrestzelle zur Folge hatte. Er hat nun mit einem Kostenbescheid für die Übernachtung zu rechnen.

Weingarten

In Gegenverkehr geraten

Schaden in Höhe von etwa 11.000 Euro hat am Donnerstag gegen 15.30 Uhr ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall in der Hähnlehofstraße verursacht. Der 61 Jahre alte Audi-Lenker kam aus Unachtsamkeit auf die Gegenspur und touchierte dort einen entgegenkommenden Wagen desselben Herstellers. Beide Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden.

Weingarten

Frau bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat am Donnerstag die Beifahrerin in einem Ford erlitten, dessen Lenkerin in der Kuenstraße einen Unfall verursacht hat. Die 24 Jahre alte Fahrerin des Ford stieß gegen 14 Uhr beim Einfahren vom Parkplatz auf die Straße gegen einen Seat. Insgesamt entstand an den Pkw ein Schaden von etwa 7.000 Euro.

Fronreute

Betrunken am Steuer

Mit einer Anzeige wegen Trunkenheit hat ein 30 Jahre alter Autofahrer zu rechnen, der am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr auf der Blitzenreuter Steige kontrolliert wurde. Da den Beamten Anzeichen für Alkoholkonsum auffielen und auch ein Atemtest einen Wert von über 1,1 Promille ergab, musste der Mann seinen Wagen stehen lassen. Ihm wurde in einem Krankenhaus Blut entnommen und sein Führerschein einbehalten.

Aulendorf

Schlägerei in der Hauptstraße

Rettungsdienst und Polizei mussten in der Donnerstagnacht gegen 23 Uhr zu einem handfesten Streit Ausrücken. Zwei Männer waren mit einem Dritten wegen eines Fahrrades in Streit geraten. Es kam zu einem Schlagabtausch, wobei ein 34 Jahre alter Beteiligter so verletzt wurde, dass ihn der Rettungsdienst zur Versorgung in ein Krankenhaus brachte. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Körperverletzung.

Aulendorf

Auffahrunfall

Drei Autos waren am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr in der Allewindenstraße an einem Auffahrunfall beteiligt. Eine 77 Jahre alte Dacia- Fahrerin musste verkehrsbedingt anhalten, wodurch eine hinter ihr fahrende 23 Jahre alte Ford-Fahrerin stark bremsen musste. Eine 34 Jahre alte Mazda- Lenkerin, die hinter dem Ford fuhr, erkannte dies zu spät. Sie prallte gegen den Ford und schob diesen auf den Dacia auf. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 7.000 Euro.

Boms

Opferstock gestohlen

Zwischen Sonntag und Mittwoch hat ein Dieb die Spendenkasse der Kirche gestohlen. Der Täter riss an dem freistehenden Opferstock das Geldkästchen ab und suchte das Weite. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt und bittet unter Tel. 07584/9217-0 um Hinweise.

Bad Waldsee

Radlerin von Auto touchiert

Leichte Verletzungen hat eine 63 Jahre alte Radfahrerin erlitten, die am Mittwochabend kurz nach 18 Uhr in der Wurzacher Straße von einem Pkw erfasst wurde. Eine 54-jährige Skoda-Lenkerin bog zu dieser Zeit mit ihrem Wagen von der Hittisweilerstraße in die Wurzacher Straße ein und stieß gegen das Hinterrad der 63-Jährigen. Wegen den Verletzungen, die sie sich durch den Sturz zuzog, musste sie sich zur Untersuchung in ein Krankenhaus begeben. Der Sachschaden, der durch den Zusammenstoß entstand ist gering.

