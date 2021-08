Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Ladendieb

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 36-jähriger Mann rechnen, der am Mittwochabend in einem Lebensmittelgeschäft beim Stehlen erwischt wurde. Neben mehreren nicht bezahlten Kuchengabeln fanden die Ermittler in seiner Umhängetasche auch mehrere noch frisch verpackte Parfums, die er den ersten Ermittlungen zufolge mutmaßlich aus einem Drogeriegeschäft in der Innenstadt gestohlen hatte. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Der 36-Jährige muss nun mit Strafanzeigen rechnen.

Friedrichshafen

Radfahrer ohne Licht pustet knapp 2,4 Promille

Deutlich unter Alkoholeinwirkung war ein 43-jähriger Mann am späten Mittwochabend mit seinem Mountainbike im Stadtgebiet unterwegs. Eine Streifenwagenbesatzung war auf den Mann aufmerksam geworden, als dieser trotz Dunkelheit ohne Beleuchtung durch die Straßen fuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des Radlers fest. Da die Messung knapp 2,4 Promille ergab, musste er die Polizei in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Auf ihn kommt neben der Anzeige wegen Fahrens ohne Licht eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Tettnang

Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 44-jähriger Lenker eines Leichtkraftrades zu, als er am Dienstag gegen 17 Uhr auf einen vorausfahrenden Pkw auffuhr. Der Zweiradfahrer fuhr im Kreisverkehr der Seestraße und hatte zu spät erkannt, dass der vorausfahrende Tesla-Lenker angehalten hatte, um einem Fußgänger das Passieren der Straße zu ermöglichen. Beim Bremsen geriet der 44-Jährige ins Rutschen und prallte in den Pkw. Er klagte über Schmerzen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad entstand etwa 500 Euro, am Tesla rund 1.000 Euro Sachschaden.

Immenstaad

Radfahrerin von Pkw gestreift und schwer verletzt

Weil ein Pkw-Fahrer am Mittwoch gegen 14 Uhr im St.-Vinzenz-Pallotti-Weg mutmaßlich den Seitenabstand zu einer Radfahrerin nicht eingehalten hat, verursachte er einen folgeschweren Verkehrsunfall. Der 58-jährige Audi-Fahrer touchierte den Lenker der 55 Jahre alten Radlerin, die daraufhin von ihrem Damenrad stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Sie musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Sowohl am Rad als auch am Pkw entstand Sachschaden.

Überlingen

Spektakuläre Flucht vor der Polizei

Zwei 16-Jährige, die sich am Donnerstagmorgen mit einem zuvor gestohlenen Wagen eine äußerst gefährliche Verfolgungsfahrt mit der Polizei durch Überlingen geliefert haben, müssen nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Kurz nach 1 Uhr war einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen der Wagen und die unsichere Fahrweise seines Fahrers in der Owinger Straße aufgefallen. Die Beamten gaben dem Fahrer mehrmals Signale, zu stoppen. Doch anstatt anzuhalten, ignorierte dieser die Aufforderungen und fuhr mit seiner gleichaltrigen Beifahrerin zügig weiter. Bei seiner Flucht durch Überlingen verlor er immer wieder die Kontrolle über seinen Opel, geriet mehrfach ins Schleudern und touchierte Bordsteine. In der Marktstraße lenkte er seinen Wagen entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Landungsplatz und fuhr ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer in den Kreuzungsbereich der Kessenring-Straße ein. Mutmaßlich nur durch die schnelle Reaktion eines bislang unbekannten Autofahrers, der eine Vollbremsung einleitete, kam es dort zu keinem Unfall. Von mehreren Streifenwagen verfolgt, setzte der 16-Jährige seine Fahrt über die Nußdorfer Straße fort, wechselte von der Rengoldshauser Straße auf einen Radweg und im Bereich der Fuchshalde auf einen Feldweg. Als dieser Weg in einen Trampelpfad überging, verlor er erneut die Kontrolle über seinen Wagen, touchierte eine Fußgängerbrücke und rutschte einen mehrere Meter tiefen Abhang in einen Bachlauf hinunter. Beide Fahrzeuginsassen verletzten sich bei dem Unfall leicht. Der 16-jährige Fahrer, der zu Fuß weiter in den Wald flüchtete, stellte sich kurze Zeit später. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest. Der Grund für die Flucht wurde schnell klar: Der junge Mann hatte keine gültige Fahrerlaubnis und stand augenscheinlich unter der Wirkung berauschender Mittel. Des Weiteren ergaben die ersten Ermittlungen, dass der Wagen, den der Eigentümer mutmaßlich unverschlossen samt griffbereiten Zündschlüsseln im Bereich Owingen abgestellt hatte, von dem Duo kurz zuvor gestohlen worden war. Der junge Fahrer musste die Polizeibeamten in ein Krankenhaus begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Ermittlungen, die durch den Verkehrsdienst Kißlegg übernommen wurden, dauern aktuell noch an. Personen, die durch die gefährliche Fahrweise des 16-Jährigen gefährdet wurden, insbesondere der oben genannte Autofahrer in der Kessenring-Straße, werden gebeten, sich unter Tel. 07563/9099-0 an die Polizei zu wenden.

Überlingen

Rollerfahrer ohne Führerschein und ohne Versicherungsschutz

Strafrechtlich verantworten muss sich ein 27-Jähriger, der am Mittwochabend im Stadtgebiet Überlingen auf seinem nicht versicherten Elektroroller unterwegs war. Der Mann, der darüber hinaus auch keine erforderliche Fahrerlaubnis besitzt, war bereits Mitte Juli polizeilich aufgefallen, als er ohne Versicherungsschutz und den Ermittlungen zufolge auch fahruntauglich mit seinem Gefährt gefahren war. Auf ihn kommt nun erneut eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Überlingen

Mutmaßlich Räder gestohlen

Nachdem zwei Männer am Mittwochabend kurz nach 21 Uhr am ZOB augenscheinlich zwei Fahrräder entwendet haben, ermittelt die Polizei Überlingen wegen des Verdachts eines Diebstahlsdelikts und bittet um Hinweise. Ein Zeuge hatte die beiden Tatverdächtigen beobachtet, als diese mit grober Gewalt auf Fahrradschlösser eintraten, bis sie die angeketteten Räder an sich nehmen konnten. Bereits vor dem Eintreffen der verständigten Streifenwagenbesatzung waren die Männer in einen Zug Richtung Radolfzell gestiegen und konnten trotz der eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Bei den Rädern handelte es sich um ein silbernes und ein rotes Herrenrad, jeweils mit Gepäckträgern. Ein Tatverdächtiger wird als ca. 175 cm groß beschreiben. Er war mit einem schwarzen Pullover und einer schwarzen Jogginghose bekleidet. Zudem hatte er eine schwarze Brusttasche bei sich. Der zweite Tatverdächtige war etwa 165 cm groß, trug einen blauen Pullover, hatte ebenfalls eine schwarze Jogginghose an und trug eine blaue Cappy. Einer der Männer soll Angaben des Zeugen zufolge auf den Namen "Taran" gehört haben. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Markdorf

Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mit dem Verdacht auf schwere Verletzungen wurde ein 64-jähriger Rennradfahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er am Dienstagabend gegen 17.15 Uhr bei Harresheim in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Eine 74-jährige Renault-Fahrerin fuhr infolge Unachtsamkeit von der Straße Vorderharresheim auf die K 7750 ein und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Dieser musste in der Folge stark abbremsen, touchierte den Außenspiegel des Wagens und stürzte in eine Böschung. Am Wagen entstand kein Schaden, am Rennrad wird dieser auf mehrere hundert Euro beziffert.

Markdorf

Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen die Außenspiegel eines in der Ensisheimer Straße geparkten 1er BMW mutwillig abgetreten. Der durch die Zerstörungswut verursachte Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07544/96200 entgegen.

Uhldingen-Mühlhofen

Pedelec gestohlen

Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 1 und 6 Uhr ein vor dem Haus in der Daisendorfer Straße verschlossen abgestelltes Pedelec der Marke Haibike gestohlen. Der Polizeiposten Meersburg bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07532/43443 zu melden.

Deggenhausertal

Pkw überschlägt sich

Glück im Unglück hatte ein 49-jähriger Autofahrer, der am Mittwoch gegen 10.15 Uhr auf der L 204 zwischen Urnau und Roggenbeuren alleinbeteiligt verunfallte. Mutmaßlich aus Unachtsamkeit war er mit seinem Renault nach rechts ins Bankett geraten. Der Pkw übersteuerte, überschlug sich und blieb in der Folge in einem Graben liegen. Während der 49-Jährige, der notärztlich erstversorgt wurde, augenscheinlich unverletzt blieb, entstand an seinem Wagen Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen musste die Landesstraße kurzzeitig gesperrt werden.

Salem

Einbruchsversuche scheitern

Unbekannte haben im Zeitraum von Montagmorgen bis Mittwochmittag versucht, sich gewaltsam Zutritt zu zwei Reihenhäusern in der Neufracher Straße zu verschaffen. Die Täter hebelten an beiden Türen, scheiterten jedoch augenscheinlich an der massiven Bauweise. Der Polizeiposten Salem ermittelt wegen versuchtem besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07553/82690 entgegen.

