Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Schuhdieb erwischt

Strafrechtlich verantworten muss sich ein 34-jähriger Mann, nachdem er am Dienstagvormittag Markenschuhe aus einem Schuhgeschäft in der Friedrichstraße stehlen wollte. Er riss an dem Paar die Etiketten ab und verstaute die Damenschuhe dann in seinem Rucksack. Beim Verlassen des Geschäfts ertönte der Alarm. Von einer Mitarbeiterin angesprochen, händigte der 34-Jährige ihr die Schuhe, die durch das unsachgemäße Entfernen der Preisschilder leicht beschädigt wurden, aus. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls gegen den 34-Jährigen eingeleitet.

Friedrichshafen

Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Glücklicherweise unverletzt blieben die Unfallbeteiligten bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 12.15 Uhr in der Colsmanstraße ereignete. Ein 61-jähriger Sattelzug-Lenker war in Richtung Maybachstraße unterwegs und hatte zu spät erkannt, dass der vorausfahrende 56-jährige Fahrer eines Lkw-Gespanns an einer roten Ampel, Höhe Olgastraße, anhalten musste. Der 61-Jährige versuchte noch nach links auszuweichen, konnte eine Kollision mit dem Auflieger aber nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Zugmaschine eingedrückt. Der Fahrer konnte mit Hilfe mehrerer Passanten unverletzt aus seiner zerstörten Fahrerkabine aussteigen. Während der Sachschaden am Auflieger auf rund 5.000 Euro beziffert wird, beläuft sich dieser an der Zugmaschine auf rund 40.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Lkw des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden.

Eriskirch

Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Auf rund 1.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 14.30 Uhr, an einem im Finkenweg geparkten 3er BMW hinterlassen hat. Weil der Unfallverursacher einfach davonfuhr, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, ermittelt der Polizeiposten Langenargen wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07543/9316-0 entgegen.

Tettnang

Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Verletzungen zog sich eine 69-jährige Pedelec-Fahrerin zu, als sie am Dienstag gegen 14.45 Uhr in der Seestraße in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Ein 18-jähriger Golf-Fahrer wollte von der Dr.-Klein-Straße nach rechts in die Seestraße einfahren. Dabei übersah er die auf dem parallel der Straße verlaufenden Radweg fahrende 69-Jährige und nahm dieser die Vorfahrt. Infolge des Zusammenstoßes stürzte die E-Bike-Lenkerin und erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden fiel mit jeweils rund 100 Euro gering aus.

Meckenbeuren

Randalierer verursachen Sachschaden

Der Polizeiposten Meckenbeuren ermittelt aktuell wegen Sachbeschädigung, nachdem Unbekannte zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen auf dem Schulhof auf dem Theodor-Heuss-Platz randaliert haben. Die Täter warfen in sinnloser Zerstörungswut die Scheibe des dort abgestellten Spielewohnwagens ein, rissen einen mit Spielsachen gefüllten Koffer auseinander und warfen diesen in ein nahegelegenes Gebüsch. Der Sachschaden kann momentan nicht beziffert werden. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu den Randalierern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/94320 an die Polizei zu wenden.

Oberteuringen

Unfall mit Sachschaden

Hoher Sachschaden entstand am Mittwochmorgen gegen 5.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Richard-Wagner-Straße. Ein 49-jähriger Audi-Lenker fuhr von einem Grundstück auf die Straße. Mutmaßlich aufgrund der am Straßenrand geparkten Autos erkannte er den VW eines stadteinwärts fahrenden Vorfahrtsberechtigten nicht. Durch die Kollision, bei der glücklicherweise niemand verletzt wurde, entstand am Auto des Unfallverursachers etwa 5.000 Euro, am VW rund 8.000 Euro Sachschaden. Um die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Überlingen

Betrug an der Haustür: "Gartenpfleger" erscheint nicht zur Arbeit

Trotz der Warnung seiner Haushaltshilfe fiel ein 93-jähriger Mann am Montag auf die dreiste Masche eines Betrügers herein. Ein bislang unbekannter Mann bot dem Senior gegen 9.30 Uhr an der Haustür Gartenhilfe an. Für seine Dienste verlangte er einen niedrigen dreistelligen Betrag als Vorauszahlung. Seine Haushaltshilfe riet ihm vom Geschäft ab, woraufhin der Unbekannte zunächst von dannen zog. Gegen 14.30 Uhr stand dieser erneut vor der Haustür. Der 93-Jährige willigte ein, übergab die Vorauszahlung und wartete am Folgetag vergeblich auf das vereinbarte Erscheinen des Tatverdächtigen. Der "Gartenpfleger" wird als etwa 23 - 26 Jahre alter, rund 170 cm großer Mann mit ovalem Gesicht beschrieben. Er hatte helle Hautfarbe, rötliche kurze Haare und eine Halbglatze. Auffällig war eine große Lücke mittig in der oberen Zahnreihe. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen Betrugs und bittet Personen, die in der fraglichen Zeit im Bereich des Bodanwegs Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zur beschriebenen Person geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Spiegelstreifer - Beteiligter gesucht

Den Autofahrer, der am Dienstag gegen kurz vor 8.30 Uhr in der Sankt-Johann-Straße beim Vorbeifahren den Spiegel eines Mazda streifte, sucht aktuell das Polizeirevier Überlingen. Die Fahrerin des Mazda fuhr zu dieser Zeit gerade vom Straßenrand an, als es zu der seitlichen Berührung mit dem bislang nicht bekannten Pkw kam. Die Mazda-Lenkerin fuhr weiter, erstattete aber im Nachgang Anzeige, da sie den Schaden von etwa 100 Euro an ihrem Außenspiegel bemerkte.

Überlingen

Gewahrsam

In der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Überlingen endete die Nacht für einen 22-Jährigen, der in seiner Unterkunft in der Straße "Reutehöfe" offenbar Streit suchte. Mitbewohner fühlten sich am späten Abend durch andauernde laute Musik gestört und verständigten die Polizei. Da sich der 22-Jährige gegenüber den Einsatzkräften vollkommen uneinsichtig zeigte und darüber hinaus immer wieder durch provokante Äußerungen in Richtung seiner Mitbewohner negativ in Erscheinung trat, wurde er von den Polizeibeamten bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam genommen.

Meersburg

Drei Verletzte bei Radunfall

Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Radfahrern ereignete sich am Dienstag gegen 14.30 Uhr auf dem Radweg der Unteruhldinger Straße. An einer Engstelle kam es zur Lenkerberührung zwischen einer in Richtung Meersburg fahrenden 50-jährigen Radlerin und einem 73 Jahre alten entgegenkommenden Radler. Beide kamen in der Folge zu Sturz. Die nachfolgende 63-jährige Frau des Gestürzten konnte nicht rechtzeitig abbremsen und fiel ebenfalls zu Boden. Alle drei Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen. Die 50-Jährige musste zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Uhldingen-Mühlhofen

Drogenbesitz

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 18-Jähriger rechnen, der am späten Dienstagabend im Bereich des Parkplatzes Birnau mit Drogen erwischt wurde. Bei einer Personen- und Fahrzeugkontrolle fanden Beamte des Polizeireviers Überlingen eine geringe Menge Cannabis auf, das dem jungen Mann zugeordnet werden konnte. Gegen ihn wird nun strafrechtlich wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt.

Salem

Schachtdeckel aus Straße gehoben - Zeugen gesucht

Nachdem Unbekannte am Mittwoch zwischen 0 Uhr und 5.15 Uhr im Bereich der Markdorfer Straße / Breitenstraße die Straßenkappe einer Wasserleitung ausgehoben haben, bittet die Polizei Überlingen um Hinweise. Ein Toyota-Fahrer erkannte den geöffneten Schacht in der Fahrbahn zu spät, sodass an seinem Wagen mehrere hundert Euro Sachschaden entstand. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Markdorf

Auto ausgewichen - Radler stürzt

In die Böschung gestürzt ist ein 64 Jahre alter Rennradfahrer, der während seiner Fahrt auf der Kreisstraße in Harresheim einem Pkw ausweichen musste. Die 74 Jahre alte Fahrerin des Renault kam aus Richtung Wendlingen und bog auf die Kreisstraße ein, ohne darauf zu achten, dass sie dem Radler die Vorfahrt nahm. Dieser versuchte mit einer Notbremsung eine Kollision zu verhindern, streifte aber den Außenspiegel des Wagens und stürzte. Mit dem Verdacht auf eine Fraktur wurde er vom gerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Rennrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 400 Euro, während am Auto augenscheinlich kein Schaden entstanden ist.

Stetten

LKW fährt nach Unfall weiter

Wegen eines nach rechts hängenden Lastwagens hat eine Anruferin am Montag kurz nach 15 Uhr die Polizei verständigt. Entgegen ihrer ersten Vermutung lag dies aber nicht an der Ladung des Schwerlasters, vielmehr hatte der Fahrer, wie sich herausstellte, kurz zuvor auf der B 33 bei Stetten nicht unerheblich die Leitplanke beschädigt. Auch an seinem Fahrzeug war ein Schaden in Höhe von etwa 7.500 Euro entstanden. Nach kurzem Zusammensuchen der Lastwagenteile war der Fahrer weitergefahren. Er hat nun mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht zu rechnen.

