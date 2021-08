Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Streit um Roller eskaliert

Wegen eines Streits um einen Motorroller ist es am Dienstagabend kurz nach 20 Uhr zu einer Handgreiflichkeit im Absenreuterweg gekommen. Ein 76 Jahre alter Mann forderte das Fahrzeug von seinem 46 Jahre alten Nachbarn. Als dieser ihm den Roller nicht gab, versuchte er erst, diesen wegzuschieben. Als der Jüngere dazwischen gehen wollte, griff der 76-Jährige diesen an. Als der 46-Jährige schließlich davonrannte und ihn sein Angreifer mit einem Holzpfahl verfolgte, griff ein weiterer Nachbar ein. Auf den Senior kommt nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung zu.

Ravensburg

Ladendieb erwischt

Ein 16 Jahre alter Ladendieb hat am Dienstag gegen 11.30 Uhr versucht, in einem Elektronikmarkt im Gänsbühlcenter Waren im Wert von mehr als 2.000 Euro zu stehlen. Der Jugendliche packte die Waren in eine präparierte Tasche und verließ im Anschluss das Geschäft. Als der Alarm anschlug, flüchtete er zu Fuß die Roßbergstraße hinab. Einem Mitarbeiter des Marktes und einem Zeugen gelang es, den Dieb zu stellen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls.

Wangen

Auseinandersetzung auf Bahnhofsplatz

Auf dem Bahnhofsplatz hat sich am Dienstagabend kurz nach 18.30 Uhr eine Gruppe Jugendlicher geprügelt. Mehrere Personen haben nach derzeitigen Erkenntnissen auf einen 15-Jährigen eingeschlagen. Dieser erlitt leichte Verletzungen. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung klärt nun das Polizeirevier Wangen. Personen, die die Prügelei beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Wangen

Vermeintlicher Uhrenhändler betrügt Rentner

Mehrere tausend Euro Schaden ist einem 91-Jährigen entstanden, der einem vermeintlichen Uhrenhändler helfen wollte. Der Betrüger sprach den Senior bereits Mitte Juli an einer Bushaltestelle in Wangen aus dem Auto heraus an und täuschte eine Notlage vor. Er behauptete, von einer Uhrenmesse zu kommen und nicht mehr über genügend Barmittel zu verfügen, um zurück nach Italien reisen zu können. Der gutmütige Rentner händigte dem Täter 800 Euro aus, die er bei sich hatte, und etwa 1.000 Euro, die er von einem Geldautomaten abhob. Als Pfand hinterließ der Betrüger ihm mehrere angeblich hochwertige Uhren, die aber offenbar nur von geringem Wert waren. Etwa eine Woche später stand der Täter abermals vor der Tür des 91-Jährigen und erschlich sich weitere 1.000 Euro mit dem Versprechen, das Geld bis Ende Juli zurückzuzahlen, was ausblieb. Der Betrüger wird als etwa 45 bis 50 Jahre alt und etwa 165 cm groß beschrieben. Er trug kurze Haare und war gepflegt gekleidet. Er fuhr einen dunklen Wagen und sprach gebrochen Deutsch und Italienisch. Hinweise auf den Täter werden unter Tel. 07522/984-0 erbeten.

Argenbühl

Radler leicht verletzt

Ein 13 Jahre alter Radfahrer musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er in Neumühle auf einen vorausfahrenden Pkw aufgefahren war. Der Bub war während der Fahrt unachtsam, weshalb es zu der Kollision kam. An dem Renault war durch den Zusammenstoß geringer Sachschaden entstanden.

Aichstetten

Lkw umgekippt

Auf der Landesstraße zwischen Aichstetten und Aitrach ist am Dienstag gegen 16 Uhr ein Lastwagenfahrer mit seinem Lkw von der Straße abgekommen und umgekippt. Der 55 Jahre alte Fahrer des voll beladenen Gespanns kam während der Fahrt auf den rechten Grünstreifen. Sein Fahrzeug sackte ab und kippte in das daneben befindliche Maisfeld. Bis etwa 22 Uhr dauerte die Bergung des Gespanns, kurzzeitig kam es zu Behinderungen. Der 55-jährige Fahrer blieb augenscheinlich unverletzt.

Leutkirch

Mit Rad gestürzt

Mit seinem Mountainbike ist am Dienstag gegen 14.30 Uhr ein 18-Jähriger in der Herlazhofer Straße gestürzt. Der Zweiradlenker verletzte sich dabei leicht. Grund für den Unfall dürfte ein Fahrfehler des 18-Jährigen gewesen sein. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Leutkirch

Mann randaliert in Ferienpark

Wegen eines Streits um Lohnzahlungen hat ein 42 Jahre alter Mann am Dienstagmittag in einem Ferienpark in Herlazhofen randaliert. Der ehemalige Beschäftigte einer Reinigungsfirma geriet wegen Unstimmigkeiten mit seinem früheren Arbeitgeber erst verbal aneinander, bevor er einen 31-jährigen Angestellten ins Gesicht schlug und mit einem Minigolfschläger angriff. Nach einem 21-Jährigen warf er einen Mülleimer und verletzte auch diesen sowie eine 22-Jährige mit Schlägen. Er wurde letztlich zum Polizeirevier verbracht und hat nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung zu rechnen.

Bad Wurzach

Vandalismus auf Schulgelände

Müll, Unrat und Asche hat eine Gruppe Unbekannter zurückgelassen, die in der Nacht zum Dienstag auf dem Gelände der Grundschule Unterschwarzach zu Gange war. Neben der Vermüllung verursachten die Täter einen Schaden an einer Scheibe, der auf mehrere hundert Euro geschätzt wird. Der ermittelnde Polizeiposten Bad Wurzach bittet unter Tel. 07564/2013 um sachdienliche Hinweise.

Weingarten

Sporthalle beschädigt

Noch unbekannt sind die Täter, die am Dienstag zwischen 12 und 14 Uhr eine Scheibe der Argonnensporthalle mit einem Stein eingeworfen haben. Der entstandene Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Weingarten bittet unter Tel. 0751/803-6666 um sachdienliche Hinweise.

Fronreute

Feuer in Bushaltestelle

Wegen eines vermeintlichen Lagefeuers in einer Bushaltestelle sind Feuerwehr und Polizei am frühen Mittwoch nach Blitzenreute ausgerückt. Wie sich herausstellte, hatten zwei 19- und 17-Jährige etwas Altpapier entzündet, von dem aber keine Gefahr ausging.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell