Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Handy geraubt - Zeugen gesucht

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Georg-Zimmerer-Straße wurde einem 25 Jahre alten Mann bereits am Freitagabend gegen 22 Uhr sein Handy gewaltsam genommen. Zwei bislang noch unbekannte Männer gingen den 25-Jährigen an und verlangten die Herausgabe des Mobiltelefons. Als er dies verweigerte, wurde er von den Tätern ins Gesicht geschlagen. Der Angegriffene rannte davon und wurde auf seiner Flucht vermutlich durch einen geworfenen Stein am Kopf getroffen, sodass er zu Boden ging. Dort schlugen und traten die Angreifer abermals auf ihn ein und nahmen ihm sein Handy sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag aus seinen Hosentaschen. Das Kriminalkommissariat ermittelt wegen eines Raubdeliktes. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 bei der Kriminalpolizei Sigmaringen zu melden.

Sigmaringen

Fensterscheibe beschädigt

An einer Gaststätte in der Burgstraße hat ein Unbekannter am Sonntag zwischen 3 und 14 Uhr ein Fenster beschädigt. Mutmaßlich durch den Wurf mit einem Gegenstand verursachte der Täter einen Schaden von etwa 200 Euro. Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen

Vandalen beschädigen Schießstand

Sachschaden in Höhe von mehr als 6.000 Euro hat derjenige verursacht, der in den letzten Wochen am Schießstand am Bahnhof Hanfertal gewütet hat. Der Täter riss die Holzverkleidung des Schießstandes herunter und schlug an einem Gebäude ein Fenster ein. Das Polizeirevier Sigmaringen geht derzeit von einem versuchten Einbruch aus und hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter Tel. 07571/104-0 erbeten.

Sigmaringendorf

Feuerwehreinsatz

Mit insgesamt 28 Einsatzkräften ist die Freiwillige Feuerwehr Sigmaringendorf am Sonntagabend kurz nach 19.30 Uhr zu einem Brandalarm in die Scheerer Straße ausgerückt. Auf dem Gelände einer Firma begann sich in einem Container ein Aluminiumprodukt zu erhitzen. Der entstandene Rauch aktivierte einen Brandmelder. Die Wehrleute löschten und beseitigten den Rauch.

Meßkirch

Randalierer in der Fußgängerzone

Ein 34-Jähriger ist am Sonntagmorgen randalierend durch die Fußgängerzone gezogen und hat dabei an mehreren Außengastronomiebetrieben Gegenstände herumgeworfen. Mehrere Anwohner meldeten den Vorfall über Notruf. Der Mann konnte schließlich von einer Polizeistreife gestellt und beruhigt werden. Bei einer Kontrolle des Mannes fanden die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel. Er hat nun mit einer Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu rechnen. Ob auch Anzeigen wegen Sachbeschädigung gegen den 34-Jährigen gefertigt werden, wird derzeit geprüft.

Meßkirch

Alkoholisierter Radler landet in Gartenzaun

Leicht verletzt hat sich am Sonntag kurz vor 15 Uhr ein Radfahrer, der in der Friedrich-Ebert-Straße gegen den Bordstein fuhr. Der 59 Jahre alte Zweiradlenker fiel vom Rad und landete im Zaun eines angrenzenden Wohnhauses. Wegen den leichten Verletzungen, die er durch den Sturz erlitt, wurde der Mann vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Da ein Atemalkoholtest bei dem 58-Jährigen einen Wert von über 2,3 Promille anzeigte, wurde dort zusätzlich eine Blutprobe entnommen. Er hat nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit zu rechnen.

Krauchenwies

Einbruch in Grundschule Göggingen

Ein Einbrecher ist am vergangenen Wochenende in das Gebäude der Grundschule Göggingen eingestiegen. Der Täter hebelte im Gebäude die Türe zum Rektorat auf und durchwühlte mehrere Schränke. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt und bittet unter Tel. 07571/104-0 um tatrelevante Hinweise.

Krauchenwies

Auto landet in Bach - Suchaktion

In eine größere Suche nach einer verunfallten Autofahrerin waren am frühen Sonntagmorgen unter anderem ein Polizeihubschrauber, zahlreiche Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst sowie die Wasserrettung und mehrere Polizeistreifen eingebunden. Die 24 Jahre alte Fahrerin eines Citroen durchbrach gegen 04.30 Uhr beim Abbiegen von der Straße "Wannen" in den Fischgrubenweg ein Brückengeländer und stürzte samt Wagen in den Ablach. Sie und ihr 25 Jahre alter Beifahrer verletzten sich dabei leicht. Ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 16.000 Euro am im Fluss liegenden Pkw und der Brücke zu kümmern verließen die Beiden im Anschluss die Unfallstelle. Der Citroen wurde einige Zeit später von einem vorbeifahrenden Autofahrer entdeckt und über Notruf gemeldet. Da die Fahrerin nicht erreicht werden konnte und davon auszugehen war, dass sie sich in einer Notlage befindet, wurde nach der Frau gesucht. Die Aktion konnte erst einige Zeit später abgebrochen werden, nachdem sich die 24-Jährige bei der Polizei meldete. Sie stand unter dem Einfluss von Alkohol und illegalen Betäubungsmitteln, was mutmaßlich auch der Grund für den Unfall sein dürfte. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Auf sie kommt nun eine Strafanzeige zu.

Schwenningen

Polizei sucht Fahrer nach Verkehrsunfall

Den Fahrer eines hellblauen VW Amarok sucht aktuell die Polizei Sigmaringen, nachdem dieser am Sonntagabend kurz vor 20 Uhr an zwei Grundstücken in der Hardtstraße einen Schaden verursacht hat. Der bislang nicht bekannte Fahrer steuerte mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit erst in ein Stahlgeländer, bevor er wenige Meter weiter nach einer Linkskurve einen Holzzaun überfuhr. Im Anschluss fuhr der Verursacher in Richtung Ortsmitte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Unter Tel. 07571/104-0 bittet das Polizeirevier Sigmaringen um Hinweise zum Verursacher.

Bad Saulgau

Radlerin stürzt

Leicht verletzt worden ist eine 58 Jahre alte Radfahrerin, die am Sonntagnachmittag kurz nach 15 Uhr auf dem Radweg zwischen Wolfartsweiler und Sießen stürzte. Auf einer Gefällstrecke verlor sie die Kontrolle über ihr Zweirad und musste im Anschluss wegen ihrer Sturzverletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. An ihrem Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Bad Saulgau

Alkoholisiert am Steuer

Ein 21-Jähriger ist am frühen Sonntag kurz vor 7 Uhr aus dem Verkehr gezogen worden, da er deutlich zu viel Alkohol getrunken hatte. Auf Höhe eines Schnellrestaurants in der Herbertinger Straße kontrollierte ihn eine Polizeistreife und stellte eine Atemalkoholkonzentration von über 2 Promille bei dem Fahrer fest. Dies hatte das sofortige Ende der Fahrt, die Einbehaltung seines Führerscheins und eine Blutprobe zur Folge. Gegen den jungen Fahrer wird nun wegen Trunkenheit am Steuer ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell