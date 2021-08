Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunken randaliert

Insgesamt drei Mal mussten Polizeibeamte am Samstagabend im Stadtgarten aufgrund einer 26-Jährigen tätig werden, die sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Zunächst hatte die Frau gegen 21.45 Uhr Passanten angeschrien und herumgepöbelt, hier konnte sie von der verständigten Polizeistreife nicht mehr angetroffen werden. Etwa zwei Stunden später führte eine ähnliche Meldung zum erneuten Einsatz, diesmal konnte die Frau am alten Musikpavillon festgestellt und beobachtet werden, wie sie Passanten anbrüllte. Aufgrund ihres Verhaltens in Verbindung mit einer deutlichen Alkoholisierung erteilten die Beamten der 26-Jährigen einen Platzverweis, welchem sie zögerlich nachkam. Die Maßnahme zeigte allerdings keine nachhaltige Wirkung. Kurz nach Mitternacht kehrte die Frau zum Musikpavillon zurück und bewarf zwei Anwesende mit Flaschen und Getränkedosen. Hierbei traf sie einen Geschädigten am Fuß und verletzte ihn dadurch leicht. Die Randaliererin wurde daraufhin in polizeilichen Gewahrsam genommen und aufgrund ihres auffälligen Gesundheitszustands in ein Fachkrankenhaus gebracht. Sie gelangt zudem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung zur Anzeige.

Friedrichshafen

Gullydeckel entfernt - Fahrzeug beschädigt

Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen und bittet um sachdienliche Hinweise. Den Angaben einer 22-jährigen Pkw-Lenkerin zufolge sei diese am frühen Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr mit ihrem Fahrzeug in der Friedrichstraße, aus Richtung Paulinenstraße kommend kurz nach der Bahnunterführung, in einen offenstehenden Straßenablauf gefahren. Aus dem Gully hatten unbekannte Täter offenbar zuvor den Schachtdeckel entfernt und auf dem Gehweg abgelegt. Durch die Kollision mit dem Ablauf wurde der Pkw der 22-Jährigen nicht unerheblich beschädigt, der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet Personen, die Hinweise zu den unbekannten Verursachern geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Versuchter Einbruch in Gaststätte

Ein unbekannter Täter versuchte mutmaßlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, in ein Restaurant in der Heinrich-Heine-Straße einzubrechen. Ein Zeuge stellte am Sonntagmorgen entsprechende Hebelspuren an der Türe fest. Offenbar war es dem Täter nicht gelungen, die Räume zu betreten. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen des Einbruchsversuchs und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Kressbronn

Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver gesucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem gefährlichen Überholmanöver am Sonntagnachmittag gegen 15.15 Uhr auf der B 467 zwischen Kressbronn und Tettnang. Den Angaben eines 18-jährigen Pkw-Lenkers zufolge habe dieser die Strecke aus Richtung Kressbronn kommend befahren, als ihm kurz nach Gießenbrücke ein bislang unbekannter Pkw auf seiner Fahrspur entgegengekommen sei. Dieses Fahrzeug habe trotz des Gegenverkehrs einen Lkw überholt. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, habe der 18-Jährige daraufhin mit seinem Fahrzeug ganz nach rechts ausweichen müssen und sei dabei an der dort befindlichen Leitplanke entlanggestreift. Hierdurch wurde die komplette Beifahrerseite und eine Seitenscheibe an dem Opel beschädigt, der Sachschaden dürfte etwa 8.000 Euro betragen. Der Überholer habe seine Fahrt ohne Anzuhalten fortgesetzt. Bei dessen Fahrzeug soll es sich um einen roten Kombi, evtl. Audi oder Mercedes, handeln. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und sucht Zeugen des Vorfalls, insbesondere den Lenker des überholten Lkw. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Kressbronn

Sachschaden nach Verkehrsunfall

Etwa 7.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag gegen 17.15 Uhr auf der L 334 zwischen Kressbronn und Tunau. Eine 63-jährige Pkw-Lenkerin kam beim Linksabbiegen mutmaßlich aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dort befindlichen Leitplanke. Sowohl der Wagen als auch die Leitplanke wurden dadurch beschädigt, verletzt wurde niemand.

Meckenbeuren

Roller gestohlen

Wegen Diebstahls eines Motorrollers und Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen. Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Siggenweilerstraße einen vor einem Wohnhaus geparkten Motorroller. Das Fahrzeug konnte vom Besitzer am nächsten Morgen gegenüber auf dem Hof einer Waschanlage mit erheblichen Beschädigungen aufgefunden werden. Mutmaßlich war versucht worden, das Lenkradschloss des Rollers zu überwinden und diesen kurzzuschließen, was offenbar misslang. Zeugen des Diebstahls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Meersburg

Brandeinsatz

Mutmaßlich nicht vollständig ausgekühlte Reste eines Aschenbechers führten am Sonntagvormittag kurz nach 11 Uhr zu einem Schwelbrand in der Daisendorfer Straße und zum Einsatz der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei. Eine 25-jährige Wohnungsinhaberin hatte zuvor den Inhalt des Aschenbechers auf dem Balkon in eine Plastiktüte geleert. Kurze Zeit später stand diese in Flammen. Das Feuer wurde von einem Zeugen entdeckt, welcher erste Löschversuche einleitete und zusammen mit der Frau den Brand eindämmte. Die Flammen konnten von der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Meersburg, die mit vier Fahrzeugen und etwa 20 Einsatzkräften angerückt war, schließlich gelöscht werden. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Gegen die 25-Jährige wird wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

Meersburg

Kind zugelaufen

Am Sonntagabend gegen 18.15 Uhr wurde die Polizei verständigt, nachdem einem Zeugen im Innenstadtbereich von Meersburg ein offenbar orientierungsloses Kind zugelaufen war, welches seine Eltern verloren hatte. Nach dem Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung machten sich die Beamten mit dem 5-Jährigen zusammen zu Fuß auf den Weg in die ungefähre Richtung, aus welcher der Junge gekommen war. So gelang es schließlich nach kurzer Suche, den Vater ausfindig zu machen und das Kind "nach ein paar vergossenen Tränen" wohlbehalten den Eltern zu übergeben.

Uhldingen-Mühlhofen

Fahrzeugbrand

Zu einem Fahrzeugbrand wurden die Freiwilligen Feuerwehren Uhldingen-Mühlhofen und Überlingen, der Rettungsdienst sowie die Polizei heute Morgen kurz nach 7.30 Uhr auf die B 31 alarmiert. Ein 48-jähriger Volvo-Lenker hatte zwischen der Uhldinger "Spinne" und der Birnau bemerkt, wie sein Fahrzeug zunächst an Leistung verlor und kurz danach Qualm aus dem Motorraum aufstieg. Dem Mann gelang es noch, seinen Wagen auf den parallel der Fahrbahn verlaufenden Wirtschaftsweg zu lenken und unversehrt auszusteigen. Obwohl mehrere Verkehrsteilnehmer noch versuchten, das Feuer mittels Feuerlöschern einzudämmen, stand das Fahrzeug beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits im Vollbrand. Die Flammen wurden schließlich mittels Löschschaum erstickt. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, außerdem wurden der Straßenbelag und ein in der Nähe stehender Birnbaum durch die Hitzeeinwirkung nicht unerheblich beschädigt. Das ausgebrannte Fahrzeug wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.

