Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Spiegel beschädigt

Den Spiegel eines geparkten Fahrzeugs haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Freiherr-vom-Stein-Straße beschädigt. Ein Zeuge vernahm gegen 1 Uhr ein Geräusch und entdeckte in der Folge den beschädigten Außenspiegel. Der Sachschaden beträgt rund 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Fahrzeug angefahren

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher hat im Zeitraum von Freitag, 13 Uhr, bis Samstag, 19 Uhr, in der Kapuzinerstraße einen VW California beschädigt. Der Unbekannte streifte den geparkten VW mutmaßlich mit seinem Außenspiegel und verursachte Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Gebäude beschmiert

Mutmaßlich mit einem Wachsmalstift hat ein unbekannter Schmierfink innerhalb der letzten Wochen ein Gebäude im Rahlenweg beschmiert. Die undefinierbaren Kritzeleien konnten nicht rückstandslos entfernt werden, weshalb der Sachschaden auf etwa 1.500 Euro beziffert wird. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333.

Baienfurt

Polizeikontrolle

Mehrere Verkehrsverstöße mussten Polizeibeamte des Polizeireviers Weingarten bei einer Kontrollstelle am Sonntagabend in der Ravensburger Straße feststellen. Die Beamten stoppten gegen 21.30 Uhr eine 51 Jahre alte Fahrzeuglenkerin, von der deutlicher Alkoholgeruch ausging. Nachdem ein Alkoholtest knapp ein Promille ergeben hatte, veranlassten die Polizisten eine Blutentnahme, untersagten die Weiterfahrt und zeigten die Frau an. Wegen eindeutiger Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss musste gegen 22.45 Uhr auch ein 19-jähriger Pkw-Lenker die Beamten ins Krankenhaus zu einer Blutentnahme begleiten. Der junge Fahrer musste seinen Wagen stehen lassen und wird nun bei einem entsprechenden Nachweis der Drogen im Blut angezeigt. Darüber hinaus erwarten mehrere Verkehrsteilnehmer ein Verwarnungsgeld, weil sie nicht angeschnallt waren.

Bergatreute

Unfall unter Alkoholeinfluss

Ein qualmendes Fahrzeug wurde den Rettungskräften am Sonntag gegen 11.30 Uhr an einer Bushaltestelle in Mittelurbach gemeldet. Der 44 Jahre alte Fahrzeuglenker konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes aus seinem Kia befreit werden. Eine Polizeistreife stellte an dem Wagen frische Unfallschäden und beim Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Nachdem ein Alkoholtest bei dem 44-Jährigen weit über zwei Promille ergeben hatte, musste der Mann die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Seinen Führerschein und den Fahrzeugschlüssel behielten die Polizisten ein. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 44-Jährige zuvor auf der Kreisstraße zwischen Gwigg und Ankenreute von der Fahrbahn abgekommen war und einen Leitpfosten beschädigt hatte. Der Mann wird nun bei der Staatsanwaltschaft entsprechend angezeigt.

Baindt

Verkehrsunfall bei Starkregen

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 22.20 Uhr auf der B 30 ereignet hat. Ein 22 Jahre alter BMW-Lenker geriet zwischen den Anschlussstellen Enzisreute und Baindt bei Starkregen zunächst nach links auf das Bankett. Beim Gegenlenken verlor der junge Fahrer die Kontrolle über den Pkw und kollidierte mit der rechten Schutzplanke. Von dieser wurde der Wagen abgewiesen und prallte gegen einen nachfolgenden VW Passat. Dessen 36 Jahre alter Fahrer verlor daraufhin ebenfalls die Kontrolle über den Wagen, der sich um die eigene Achse drehte. Beide Fahrzeuglenker wurden durch die Kollision leicht verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw kümmerte sich der Abschleppdienst. Die Bundesstraße war in südlicher Richtung während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten bis gegen Mitternacht gesperrt.

Wangen

Fischwilderei

Strafrechtlich verantworten muss sich ein 29 Jahre alter Mann, der von einer Polizeistreife am Samstag gegen 19 Uhr am Argenufer beim Schwarzfischen erwischt wurde. Der junge Angler, der nicht im Besitz eines Angelscheins ist, versuchte zunächst, vor den Beamten zu flüchten. Die Polizisten konnten den 29-Jährigen jedoch stoppen, untersagten ihm weiteres Angeln und zeigten ihn wegen Fischwilderei an.

Wangen

Mit Weizenglas zugeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Zeugen sucht das Polizeirevier Wangen nach einem Vorfall am frühen Sonntagmorgen in einer Kneipe in der Webergasse. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es gegen 0.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 20-Jährigen und einem 30-Jährigen. Im Laufe des Disputs schlug der Jüngere dem Älteren mit einem Weizenglas ins Gesicht und verletzte ihn. Weil beide Beteiligten nicht unerheblich alkoholisiert waren, bittet die Polizei etwaige Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden. Es wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Amtzell

Heck bricht aus - Unfall

Zu schnell beschleunigt haben dürfte der 29 Jahre alte Lenker eines Ford Mustang am Sonntag gegen 18.40 Uhr auf der B 32. Der Mann verließ an der Anschlussstelle Wangen-West die A 96 und wollte auf die Bundesstraße in Richtung Wangen abbiegen. Beim Beschleunigen auf regennasser Fahrbahn brach das Heck des Mustang aus, wodurch der Wagen einige Meter weiter von der Straße abkam. Dort fuhr der 29-Jährige eine Böschung hinunter, durchbrach einen Wildschutzzaun und kam in einem Maisfeld zum Stehen. Während am Ford Sachschaden von rund 2.000 Euro entstand, blieb der Fahrer unverletzt. Ein Abschleppdienst barg den verunfallten Wagen.

Leutkirch

Unfallflucht

Rund 800 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Sonntagabend in der Tiefgarage Salzstadel verursacht. Der Unbekannte touchierte beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten schwarzen Audi an der Fahrerseite und entfernte sich im Anschluss, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der Unfallverursacher mit einem weißen Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Hinweise zum Unfall oder zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell