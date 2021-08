Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Brand in Übergangswohnheim

Ravensburg / Oberzell (ots)

Etwa gegen 02.00 Uhr am frühen Samstagmorgen wurde dem Führungs- und Lagezentrum der Polizei ein Brand im Übergangswohnheim in der Albersfelder Straße in Ravensburg-Oberzell gemeldet. Am Ereignisort konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten einen Vollbrand eines Wohngebäudes, bestehend aus 6 Containern festgestellt werden. Im Gebäude hielt sich zur Tatzeit nur ein Bewohner auf, der unverletzt blieb. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von einem technischen Defekt aus. Der Sachschaden wird auf ca. 30.000.- Euro geschätzt. Die freiwillige Feuerwehr Ravensburg war mit den Abteilungen Stadt, Oberzell und Taldorf mit insgesamt 54 Mann im Einsatz. Durch die Ortsvorsteherin wurde eine Folgeunterbringung der Bewohner organisiert.

