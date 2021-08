Polizeipräsidium Ravensburg

Mengen - Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht

Unbekannte Täterschaft entwendete am Freitag, 30.07.2021, zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr, in der Alte Straße in Mengen ein Damenrad. Das Damenrad war verschlossen im Innenhof der dortigen Wohnblöcke abgestellt. Es handelt sich um ein blau/silbernes Damenrad, silbernes Schutzblech, Marke: La Strada "City-Bike", niedriger Einstieg, Korb fest am hinteren Gepäckträger angebracht, Wert ca. 100, -- Euro.

Personen, die der Polizei Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad-Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu melden.

