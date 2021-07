Polizeipräsidium Ravensburg

Krauchenwies

Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Freitagnachmittag kurz nach 13.30 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein 87-jähriger mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn. Der 87-jährige befuhr mit seinem Mercedes- Benz die B 311 aus Krauchenwies kommend in Richtung Rulfingen. In der letzten Kurve der Serpentinen kollidierte er mit einem entgegenkommenden Pkw Peugeot, dessen Fahrerseite vollständig eingedrückt wurde. Alle drei Insassen (m,18/ m,42 /w,41) mussten leichtverletzt medizinisch versorgt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 11.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 311 halbseitig in Fahrtrichtung Krauchenwies gesperrt werden. Der 87-jährige Mercedes Fahrer blieb unverletzt.

Sigmaringen

Umgestürzter Baum - Freileitung beschädigt - niemand verletzt

Am Freitagabend gegen 18 Uhr kam es aufgrund des Unwetters zur Entwurzelung einer ca. 10m hohen Tanne in Jungnau / An der Stellenhalde. Die Tanne stürzte auf eine Freileitung in dessen Folge mehrere Dachständer benachbarter Häuser sowie ein Dachstuhl beschädigt wurden. Des Weiteren löste sich ein Telefonkabel und stürzte auf die B 32, welche daraufhin bis zur Beseitigung vollständig gesperrt werden musste. Der entstandene Gesamtschaden konnte bislang nicht beziffert werden. An den Maßnahmen waren Einsatzkräfte der FFW Sigmaringen Jungnau, Polizei und Mitarbeiter der Stadtwerke Sigmaringen beteiligt.

