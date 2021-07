Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen-Fischbach

Randalierer bewerfen Zeugen mit Steinen

Die Polizei ermittelt aktuell wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, nachdem Unbekannte am Donnerstag gegen 23.30 Uhr am Bahnhof in Fischbach randalierten und einen Zeugen, der die Polizei verständigte, angriffen. Der 62-Jährige vernahm lautes Geschrei und das Zerspringen von Glasflaschen auf dem Bahnsteig. Um nach dem Rechten zu sehen begab er sich auf die gegenüberliegende Gleisseite und verständigte die Polizei. Darauf aufmerksam geworden, warfen mehrere junge Erwachsene aus der sechs bis neunköpfigen Personengruppe, die aus Männern und Frauen bestand, mit faustgroßen Steinen in Richtung ihres Opfers, das nicht getroffen wurde. Darüber hinaus skandierten sie rechtsgerichtet Parolen. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzungen stiegen mehrere augenscheinlich Tatverdächtige in den Zug Richtung Markdorf und konnten im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der Polizeiposten Immenstaad führt die Ermittlungen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07545/1700 entgegen.

Friedrichshafen

Polizei schnappt Einbrecher auf frischer Tat

Auf frischer Tat festgenommen haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen einen 26-jährigen Tatverdächtigen, der am Freitagmorgen um 4 Uhr augenscheinlich versucht hatte, in der Wilhelmstraße in ein Fastfood-Restaurant einzubrechen. Auf die Mittelung eines Zeugen eilte die Streifenwagenbesatzung zum Tatort und ertappte dort den Verdächtigen, der offensichtlich über eine Leiter auf das Vordach gestiegen war und sich gerade an einem Fenster zu schaffen machte. Beim Erkennen der Polizei ergriff er die Flucht, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung über das Dach festgenommen werden. Auf den polizeibekannten 26-Jährigen kommt ein Strafverfahren zu.

Friedrichshafen

Vor Polizei geflüchtet

Mit Konsequenzen muss ein 16-jähriger Radfahrer rechnen, der am Donnerstagmorgen gegen 1.45 Uhr auf keinerlei Anhaltesignale der Polizei reagierte und stattdessen die Flucht ergriff. Die Beamten wollten den jungen Mann einer Verkehrskontrolle unterziehen, da er bei Dunkelheit ohne Licht im Stadtgebiet unterwegs war und während der Fahrt sein Handy benutzte. Anstatt anzuhalten, beschleunigte der Radler und versuchte durch mehrere Manöver der Polizeistreife zu entkommen. Da es ihm zunächst nicht gelang die Beamten abzuhängen, warf er sein Rad weg und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Die Beamten behielten das Rad zur Eigentumssicherung ein und trafen kurze Zeit später abermals auf den jungen Mann, der sich ahnungslos stellte. Die Polizeibeamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn ein und setzten die Führerscheinstelle von dem Sachverhalt in Kenntnis.

Meckenbeuren

Tatverdächtige nach Angriff in Kehlen ermittelt

Der Polizeiposten Meckenbeuren konnte nach dem körperlichen Angriff auf einen 16-Jährigen am Dienstagabend am Bahnsteig in Kehlen (wir berichteten) einen schnellen Ermittlungserfolg verzeichnen. Der Verdacht richtet sich gegen zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren, die ihr Opfer nach den ersten Erkenntnissen flüchtig kannten. Der genaue Ablauf und ob noch weitere Personen an der Tat beteiligt waren, ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Der 16-Jährige konnte das Krankenhaus nach ambulanter Versorgung wieder verlassen.

Unsere ursprüngliche Pressemeldung vom 28.07.2021:

Krankenhausreif geschlagen

Nachdem ein 16-Jähriger am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr am Bahnhof Kehlen von sechs unbekannten Jugendlichen angegriffen und krankenhausreif geschlagen wurde, hat die Polizei die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Der 16-Jährige musste in einem Krankenhaus versorgt werden. Zeugenhinweise werden an die Polizei erbeten.

Kressbronn

Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall mit rund 5.000 Euro Sachschaden ereignete sich am Donnerstag gegen 15.20 Uhr bei der Einmündung der B 31 zur B 467. Ein 34-jähriger Peugeot-Lenker hatte nicht erkannt, dass die vor ihm an der Haltelinie stehende 65-Jahre alte Renault-Fahrerin nach kurzem Anfahren erneut anhalten musste und fuhr dieser auf. Am Wagen des Unfallverursachers entstand etwa 2.000 Euro, am Renault etwa 3.000 Euro Sachschaden. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Kressbronn

Zelte durchwühlt

Unbekannte haben am Donnerstag in der Zeit zwischen 18 Uhr und 19 Uhr auf dem Campingplatz in Gohren die Zelte dreier Feriengäste durchwühlt und daraus die Geldbeutel gestohlen. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Überlingen

Parkrempler

Hohen Sachschaden verursachte ein 43-jähriger Audi-Fahrer am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr bei einem missglückten Ausparkversuch auf dem Parkplatz eines Fußballclubs in der Rengoldshauser Straße. Er kollidierte aus Unachtsamkeit mit einem geparkten VW. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 12.000 Euro.

Salem

Fahrradträger gestohlen

Ein Unbekannter hat am Mittwoch zwischen 12 und 17 Uhr auf dem Campinghof in der Weildorfer Straße einen Pkw-Fahrradträger samt Zusatzadapter für ein weiteres Fahrrad gestohlen. Wert des Trägers: Knapp 1.000 Euro. Der Polizeiposten Salem hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich unter Tel. 07553/82690 zu melden.

Markdorf

Einbruch

Unbekannte haben sich am Donnerstag zwischen 0.45 Uhr und 10 Uhr unerlaubt Zutritt zu einem Reisebüro in der Ravensburger Straße verschafft. Sie hebelten die Haupteingangstüre auf gelangten so ins Gebäude, wo sie mehrere Schränke öffneten. Den ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten sie jedoch nichts. Der durch den Aufbruch entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07554/96200 mit dem Polizeiposten Markdorf in Verbindung zu setzen.

Markdorf

Auto zerkratzt

Ein Unbekannter hat im Zeitraum von Dienstag, 17 Uhr, bis Donnerstag, 10 Uhr, einen in der Straße "Torkelhalden" geparkten Audi großflächig zerkratzt. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter nimmt der Polizeiposten Markdorf unter Tel. 07554/96200 entgegen.

Markdorf

Nachdem ein unbekannter Unfallverursacher am Donnerstag zwischen 10.45 Uhr und 11.15 Uhr einen auf dem Parkplatz einer Tierhandlung im Schießstattweg geparkten blauen Subaru touchiert hat, ermittelt der Polizei Markdorf wegen Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt trotz des verursachten Sachschadens in Höhe von rund 3.000 Euro fort. Personen, die Zeugen des Unfalls wurden, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07554/96200 zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Hund springt auf Fahrbahn

Ein verletzter Hund, eine verletzte Hundehalterin und ein stark beschädigtes Auto waren die Folge eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 15 Uhr auf der B31 im Bereich des Parkplatzes "Wölfle" ereignete. Der Hund der 52-jährigen Halterin, die auf dem Parkplatz Rast machte, sprang beim Öffnen des Kofferraums aus dem Fahrzeug und rannte unkontrolliert auf die Bundesstraße. Ein 28-jähriger Golf-Fahrer konnte nicht rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit dem Tier. Der verletzte Vierbeiner lief zurück auf den Parkplatz, wo er der Hundehalterin unvermittelt in die Hände biss. Die 52-Jährige suchte, nach medizinischer Versorgung durch den Rettungsdienst vor Ort, zur weiteren Behandlung ihrer Wunden ein Krankenhaus auf. Die hinzugerufene Tiernotrettung kümmerte sich um den Hund, der in eine Tierklinik verbracht werden musste. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Meersburg

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Donnerstag gegen 19.15 Uhr auf dem Sommertal-Parkplatz in der Schützenstraße ein Verkehrsschild angefahren. Trotz des verursachten Sachschadens in Höhe von etwa 500 Euro suchte er im Anschluss das Weite, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Owingen

Vorfahrtsunfall

Zwei beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen um kurz vor 10 Uhr auf der L 195 zwischen Geigerhaus und Hedertsweiler ereignete. Die 86-jährige Toyota-Lenkerin übersah im Einmündungsbereich den von Unterbach kommenden und vorfahrtsberechtigten 81-jährigen Fiat-Fahrer. Es kam zur Kollision. Während am Fiat Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstand, beläuft sich dieser am Toyota auf circa 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

