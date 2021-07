Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Vorfahrtsunfall

Zwei beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 17.30 Uhr im Einmündungsbereich Bergweg / Bahnstraße ereignete. Der 73-jährige Fahrer eines Peugeot befuhr zunächst die Bahnstraße in Fahrtrichtung Kirchgasse, bevor er an der Einmündung in den Bergweg den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Opel einer 35-Jährigen übersah. An beiden Pkw entstand durch die folgende Kollision jeweils Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Pfullendorf

Verkehrsunfall mit Leichtkraftrad

Mit leichten Verletzungen musste eine 17-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie am Donnerstagabend um kurz vor 20 Uhr auf der L 200 zwischen Straß und Denkingen die Kontrolle über ihr Leichtkraftrad verloren hatte. Sie kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch Gegenlenken geriet sie über die linke Fahrbahn ins gegenüberliegende Bankett und kam auf dem seitlichen Grünstreifen zu Fall. Am Leichtkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Bad Saulgau

Pedelec-Lenker bei Sturz verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 13-jähriger Pedelec-Fahrer, der am Donnerstag gegen 14 Uhr in der Lindenstraße gestützt ist. Der Bub wollte mit seinem Rad eine Treppe hinunterfahren, als er ins Schleudern geriet und alleinbeteiligt stürzte. Durch den Aufprall auf den Asphalt zog sich der 13-Jährige mehrere Schürfwunden und Prellungen zu, welche vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in einer Klinik behandelt wurden.

Mengen-Ennetach

Kleintransporter zu hoch - Unfall

Wegen Missachtung der Maximalhöhe hat der Fahrer eines Kleintransporters am Donnerstag gegen 12.30 Uhr in der Klosterstraße einen Unfall verursacht. An der Bahnunterführung blieb der Transporter am Brückenbauwerk hängen, wodurch das Fahrzeug deutlich beschädigt wurde. Am Kleintransporter entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Ob an der Brücke Sachschaden entstanden ist, muss derzeit noch geprüft werden.

Mengen

Verkehrsunfall in Kreisverkehr

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw kam es am Donnerstag gegen 11.45 Uhr auf der Kreisstraße 311 im Kreisverkehr bei Rulfingen. Eine 79-jährige Renault-lenkerin übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr den vorfahrtsberechtigten Volvo eines 56-Jährigen, sodass es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. An den beiden Pkw entstand jeweils Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro, beide Fahrer blieben unverletzt.

Pfullendorf

Bandendiebstahl

Mutmaßlich eine Diebesbande war am vergangenen Samstag gegen 11 Uhr zunächst in einem Lebensmittelgeschäft, anschließend an einem Altkleidercontainer im Äußeren Mühlweg am Werk. In dem Discounter wurden im Laufe des Vormittags insgesamt drei Kunden ihre Geldbörsen gestohlen. Nachdem die Diebstähle bekannt geworden waren, konnte das Personal sowohl im Geschäft als auch davor insgesamt sechs Personen beobachten, die sich in auffälliger Weise verhielten. Vier Personen, drei Frauen und ein Mann, entfernten sich zügig, nachdem sie ihrerseits bemerkt hatten, dass sie beobachtet werden. Dabei entwendeten sie aus einem auf dem Parkplatz aufgestellten Altkleidercontainer noch mehrere Kleidungsstücke und mindestens einen Sack voll Altkleider, bevor die gesamte Gruppe in einen Mercedes einstieg und davonfuhr. Erst zeitlich verzögert wurde durch Zeugen die Polizei verständigt, die das Fahrzeug im Rahmen einer Fahndung dann nicht mehr feststellen konnte. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt nun wegen des Verdachts des Bandendiebstahls. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können oder zu den Tatzeiten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell