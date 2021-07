Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Mann verletzt sich nach Unfall

Medizinisch versorgt werden musste ein 90-jähriger Autofahrer, der am Mittwochmorgen für einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Bodenseecenters verantwortlich war. Zunächst hatte er einen nebenstehenden Pkw beim Ausparken touchiert und dabei Gesamtsachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro verursacht. Als der ältere Mann daraufhin anhielt und aus seinem Wagen ausstieg, stürzte er unglücklich zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu.

Friedrichshafen

Betrunkener Mann pöbelt Passanten an

Einen 45-jährigen Mann, der 2,6 Promille Atemalkohol hatte, mussten Polizeibeamte am Mittwochabend kurzzeitig in Gewahrsam nehmen. Die Polizei war verständigt worden, da der Betrunkene vor einem Lebensmittelgeschäft in der Albrechtstraße Passanten angepöbelt hatte. Der 45-Jährige, der seine ganzen Habseligkeiten auf dem Parkplatz verteilte, verhielt sich gegenüber den Beamten aufbrausend und schrie herum. Da er dem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkommen wollte, musste er in Gewahrsam genommen werden. Auf den Mann, der kurze Zeit später in die Obhut einer Angehörigen gegeben wurde, kommt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu.

Friedrichshafen

Polizei findet bei Personenkontrolle Drogen und Messer auf

Weil er im Verdacht steht, illegal mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben, ermittelt die Polizei Friedrichshafen aktuell gegen einen 35-Jährigen. Eine Streife der Bundespolizei hatte den Mann am Donnerstagmorgen gegen 4.45 Uhr im Parkhaus Altstadt angetroffen und bei ihm mehrere Tütchen verschiedener illegaler Substanzen und ein verbotenes Messer aufgefunden. Der 35-Jährige muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Friedrichshafen

Mann leistet Widerstand

Weil sich ein 40-jähriger Mann am Mittwoch gegen 18 Uhr in der Barbarossastraße mit aller Kraft gegen die Maßnahmen der Polizei wehrte, muss er mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Der Mann, der sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, hatte sich gegenüber einer Rettungswagenbesatzung mit Steinen bewaffnet, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Nachdem sich der aggressive und aufbrausende 40-Jährige auch von den Beamten nicht beruhigen ließ und keinerlei Kooperationsbereitschaft zeigte, wurde er unter massiver Gegenwehr in Gewahrsam genommen. Aufgrund seines Gemütszustandes brachten ihn die Einsatzkräfte in eine Fachklinik. Ihm droht nun eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Friedrichshafen

Neunjähriger entkommt schwerem Unfall nur knapp

Glück im Unglück hatte ein neun Jahre alter Junge am Mittwoch gegen 17 Uhr, als er auf Höhe einer Bushaltestelle, ohne auf den Verkehr zu achten, auf die Eugenstraße rannte. Dem Reaktionsvermögen einer 50-jährigen BMW-Fahrerin dürfte es zu verdanken sein, dass sie rechtzeitig bis zum Stillstand abbremsen konnte und der unachtsame Neunjährige durch einen folgenden Sturz nur leichte Verletzungen erlitt.

Friedrichshafen

Betrüger am Telefon

Sie stellen einen Geldgewinn in Aussicht und fordern von ihren Opfern zunächst eine finanzielle Vorleistung: Betrüger am Telefon haben damit leider noch viel zu oft leichtes Spiel. In Friedrichshafen wurde in den vergangenen Wochen ein 82-jähriger Mann von Unbekannten dazu gebracht, mehrere zehntausend Euro zu überweisen. Ende Juni hatte der Senior den Anruf eines vermeintlichen Mitarbeiters eines Mahngerichts erhalten. In dem Telefonat wurde dem Mann mitgeteilt, dass er angeblich über Jahre hinweg an verschiedenen Lotterien teilgenommen habe und nun eine offene Rechnung in Höhe von fast 10.000 Euro ausstehe. Da sich sein Gewinn jedoch auf einen mittleren sechsstelligen Betrag angehäuft habe, könne man das Verfahren um die ausstehenden Kosten außergerichtlich regeln. Den Betrügern gelang es in den folgenden Wochen, den 82-Jährigen, der immer noch seinem Gewinn mit großer Euphorie entgegensah, zur Überweisung mehrerer hoher Geldbeträge auf ausländische Konten zu bewegen. Als es auch daraufhin nicht zur erhofften Gewinnausschüttung kam, schaltete der Betrogene die Polizei ein. Diese ermittelt nun wegen bandenmäßigen Betrugs und warnt in diesem Zusammenhang vor der Betrugsmasche der falschen Gewinnversprechen. Die Täter üben meist Druck auf ihre Opfer aus. Das Gespräch unmittelbar zu beenden, sich nicht auf ein Gespräch einzulassen und keine Zahlung zu leisten ist der einzige Weg, sich vor möglichen finanziellen Schäden zu schützen. Auch ein Rückruf an unbekannte Rufnummern sollte tunlichst unterlassen werden, da die meist gebührenpflichtigen Rufnummern eine Kostenfalle darstellen können. Mehr zu dieser und anderen Betrugsmaschen erfahren Sie unter www.polizei-beratung.de.

Eriskirch

Unfallflucht

Nachdem der unbekannte Fahrer eines Wohnmobils nach einem Unfall am Mittwoch gegen 12.15 Uhr in der Mariabrunnstraße das Weite suchte, ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. Ein 20-jähriger Opel-Fahrer war auf der K 7780 in Richtung Wolfzennen unterwegs. Kurz vor dem Ortsausgang kam ihm ein Wohnmobil entgegen, dessen Fahrer sich, den Angaben des 20-Jährigen zufolge, nicht an das Rechtsfahrgebot hielt. Bei dem folgenden Spiegelstreifer wurde der Außenspiegel des Opel beschädigt. Der Wohnmobil-Lenker, dessen Spiegel am Fahrzeug mutmaßlich ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde, setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Der Polizeiposten Langenargen nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07543/93160 entgegen.

Überlingen

Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Motorroller-Fahrer Verletzungen zuzog, ereignete sich am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr am Kreisverkehr Friedhofstraße / Wiestorstraße. Eine 53-jährige Mercedes-Lenkerin schätzte die Geschwindigkeit des von der Schlachthausstraße in den Kreisverkehr einfahrenden 51-jährigen Rollerfahrers offensichtlich falsch ein und nahm diesem in der Folge die Vorfahrt. Der Zweiradfahrer musste, um eine Kollision zu verhindern, stark abbremsen und kam aufgrund der nassen Fahrbahn zu Sturz. Dabei zog er sich mittelschwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden am Motorroller wird auf etwa 100 Euro beziffert.

