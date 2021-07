Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Versuchte Körperverletzung

Nachbarschaftsstreitigkeiten führten am Montag um kurz nach 11 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Grenzstraße. Zuvor war es zwischen zwei Männern zu Unstimmigkeiten wegen eines nicht ordnungsgemäß geparkten Pkw gekommen. In deren Verlauf soll der Tatverdächtige mit seinem Pkw auf den 54-Jährigen zugefahren sein und ihm im Anschluss mit einer erhobenen Schindel gedroht haben, ihn zu schlagen, sollte er das Grundstück nicht unverzüglich verlassen. Die Polizei ermittelt nun gegen den Tatverdächtigen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Sigmaringen

Vorfahrtsunfall

Zwei beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 14.30 Uhr in der Straße "In der Au" ereignete. Die 79-jährige Fahrerin eines Opel wollte von einem Parkplatz nach links in die Straße "In der Au" einfahren und übersah dabei den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Opel einer 60-Jährigen. Trotz des Ausweichmanövers der 60-Jährigen kam es im Einmündungsbereich zur Kollision. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Sigmaringen

Sachbeschädigung

Im Eingangsbereich des Bahnhofs beschädigten vier Unbekannte am frühen Samstagmorgen gegen 2.30 Uhr mehrere Lampen und die Deckenverkleidung. Insgesamt verursachten die Männer einen Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Die Polizei prüft derzeit, ob es einen Zusammenhang mit einem ähnlich gelagerten Fall gibt, bei dem mehrere Unbekannte am Samstagmorgen gegen 7 Uhr am Bahnhof eine Glasscheibe einer Tür eingeschlagen haben. Trotz sofort eingeleiteter polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnten die Unbekannten bislang nicht identifiziert werden. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt jeweils wegen Sachbeschädigung. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können oder zu den Tatzeiten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Mengen-Ennetach

Sachbeschädigung an Kfz

Durch Kratzer wurden in der Scheerer Straße im Zeitraum zwischen Sonntag, 9 Uhr, und Montag, 7 Uhr, zwei Pkw mutwillig beschädigt. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Mengen unter Tel. 07572/5071 entgegen.

Mengen

Verkehrsunfall

Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 14.15 Uhr auf der Zeppelinstraße ereignet hat. Eine 57-jährige Fiat-Lenkerin befuhr die Zeppelinstraße in Richtung Rulfingen. Mutmaßlich aufgrund von Unachtsamkeit übersah die Frau einen auf der Fahrbahn angebrachten Pflanzkübel. Durch die Kollision schleuderte der schließlich leicht beschädigte Pflanzkübel einige Meter weit. Am Fiat entstand Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

