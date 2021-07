Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Nach Unfall geflüchtet

Einen Schaden von etwa 3.000 Euro hat derjenige zurückgelassen, der zwischen Montagnachmittag und Dienstagnachmittag in der Berger Straße einen seitlich am Straßenrand geparkten Audi A4 Avant angefahren hat. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, weshalb das Polizeirevier Ravensburg nun gegen den bislang Unbekannten ermittelt. Hinweise werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Ravensburg

Diebstahl aus Sportgeschäft

Aus einem Sportgeschäft in der Bachstraße hat ein Langfinger am Dienstag kurz vor 14 Uhr eine hochwertige Sonnenbrille gestohlen. Der Dieb nahm die Brille aus der Auslage, setzte sie auf und verließ im Anschluss das Geschäft. Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtete, sprach den 43-jährigen Tatverdächtigen im Anschluss an und verständigte die Polizei. Der Mann gelangt zur Anzeige.

Ravensburg

Eingebrochen und Motorroller gestohlen

Aus einem verschlossenen Keller in der Parkstraße ist in der Nacht zum Dienstag ein Motorroller gestohlen worden. Der Täter brach die Hauseingangstür zum Wohnhaus auf und entwendete einen Kellerschlüssel. Aus den dortigen Räumen hievte er den Roller, an dem ein blaues Versicherungskennzeichen angebracht war, die Treppe hinauf. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen des Einbruchs und Rollerdiebstahls und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang in der Nacht auf Dienstag an der Einmündung der Klaus-Schmid-Straße/ Parkstraße Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Horgenzell

In Hasenweiler war am Dienstag gegen 14 Uhr eine Bettlerin unterwegs. Die Frau klingelte zusammen mit einem etwa fünf Jahre alten Kind an Türen und fragte nach Geld. Das Kind rannte indes, nach Öffnung der Türe, in die Wohnungen und Häuser der Anwohner, sodass die als etwa 40 bis 45 Jahre alte korpulente Frau hinterherging. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen entstand bislang keinem der Anwohner ein Schaden. Allerdings warnt die Polizei nochmals eindringlich vor betrügerischen Hausierern und Bettlern, die sich auf unterschiedliche und kreative Weise den Weg ins Haus erschleichen und dort in unbeaufsichtigten Momenten an den Habseligkeiten der Bewohner bedienen oder die Räume für spätere Einbrüche auskundschaften. Lassen Sie Fremde in ihrem Haus nicht aus den Augen. Weitere Hinweise, wie Sie sich gegen Betrüger an der Haustüre schützen können, finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/.

Leutkirch

Auto mit Stein beschädigt

Ein 20 Jahre alter Mann hat am Dienstagabend gegen 20 Uhr einen Pkw auf dem Parkplatz der Bahnhofsarkaden mit einem Stein abgeworfen. An dem Wagen des 19-Jährigen dürfte dadurch ein Schaden an der Felge entstanden sein. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Wangen

Aufzug festgesteckt

Wegen eines stehen gebliebenen Aufzugs sind Feuerwehr, Polizei und der Rettungsdienst am Dienstag kurz nach 13 Uhr in die Bregenzer Straße ausgerückt. Eine 77 Jahre alte Frau, die sich in dem Aufzug befand, musste von den Einsatzkräften befreit werden. Ein Stromausfall hatte zur misslichen Lage der Frau geführt. Sie erlitt durch den Vorfall keine Verletzungen.

Wangen

Ladendieb gestellt

Beim Diebstahl erwischt worden ist am Dienstagmorgen kurz nach 10 Uhr ein 30 Jahre alter Mann in einem Einkaufsmarkt in der Friedrich-Ebert-Straße. Der Täter steckte mehrere Pflegeprodukte und Lebensmittel ein und wurde dabei von einer Mitarbeiterin beobachtet. Wie die hinzugerufene Polizei feststellte, bestand gegen den Mann noch ein Haftbefehl, weshalb er von den Beamten festgenommen wurde.

Wangen

Brandalarm

Wegen eines Feueralarms in einem Hilfswerk in Schomburg sind die Feuerwehren Wangen und Haslach am frühen Mittwochmorgen ausgerückt. Ein Defekt der Anlage löste den Alarm fälschlicherweise aus, sodass die Wehrleute nach kurzer Überprüfung Entwarnung geben konnten. Insgesamt waren 33 Einsatzkräfte der Floriansjünger vor Ort.

Amtzell

Baum umgefahren

Noch unbekannt ist der Unfallverursacher, der am Dienstag zur Mittagszeit an der Einmündung Schattbucher Straße/ Albert-Glück-Straße einen Apfelbaum umgefahren hat. Der Unbekannte flüchtete nach dem Zusammenstoß, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Der Polizeiposten Vogt bittet unter Tel. 07529/ 97156-0 um Hinweise auf den Verursacher.

Berg

Ohne Erlaubnis mit Waffe geschossen

Für sein rechtswidriges Verhalten wird sich ein 24-Jähriger verantworten müssen, bei dem Polizeibeamte am frühen Mittwochmorgen gegen 3.30 Uhr eine Waffe aufgefunden haben. Der Polizei waren zuvor Schüsse in der Nähe eines Sendemasts in der Bergstraße gemeldet worden. Der junge Mann konnte mit seinem Begleiter von den Beamten angetroffen werden. Bei der Kontrolle des Tatverdächtigen, welcher im Besitz eines kleinen Waffenscheins war, wurde auf dem Beifahrersitz des abgestellten Pkw eine beschossene Schreckschusswaffe aufgefunden. Auf der Straße wurden die dazugehörigen Patronenhülsen festgestellt. Die beschossene Waffe sowie der Fahrzeugschlüssel wurden von den Beamten beschlagnahmt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Tatverdächtigen einen Wert von rund 1,2 Promille. Der 24-Jährige gelangt nun wegen des Schießens mit einer Schusswaffe ohne Erlaubnis zu einer Ordnungswidrigkeitenanzeige. Außerdem wurde bei der zuständigen Waffenbehörde eine Eignungsprüfung hinsichtlich des kleinen Waffenscheins angeregt.

Aulendorf

Pedelec-Fahrer missachtet Vorfahrt - es kam zum Unfall

Ein Leichtverletzter und geringer Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend gegen 20 Uhr an der Einmündung Zeppelinstraße / Graf-Erwin-Straße ereignete. Der 72-jährige Pedelec-Fahrer übersah im Einmündungsbereich einen vorfahrtsberechtigten 29-jährigen Renault-Lenker. Durch die Kollision stürzte der Pedelec-Fahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht. Am Renault entstand geringer Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro.

Weingarten

Verkehrsunfall

Leichte Verletzungen erlitt ein 18-jähriger Pedelec-Fahrer, der am Dienstag gegen 22.30 Uhr auf der Wolfegger Straße gestürzt ist. Der Mann war auf Höhe eines Autohauses unterwegs, als er eigenen Angaben zufolge von einem Pkw touchiert worden sei und stürzte. Hierbei zog er sich mehrere Schürfwunden zu. Während der Unfallaufnahme konnten die Beamten bei dem Radfahrer Anzeichen einer Alkoholbeeinflussung feststellen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Aufgrund der durch den Unfall erlittenen leichten Verletzungen wurde der 18-Jährige für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde von den Polizisten eine Blutentnahme veranlasst. Der 18-Jährige gelangt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige. Da bislang nicht geklärt ist, ob der Zweiradlenker tatsächlich von einem Fahrzeug berührt worden oder lediglich aufgrund seiner Alkoholisierung ohne Fremdeinwirkung gestürzt ist, bittet das Polizeirevier Weingarten Personen, die Hinweise zum Sturz des jungen Mannes geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Bad Waldsee

Sachbeschädigung

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Samstag, 23 Uhr, und Dienstag, 11.30 Uhr, auf einem kirchlichen Grundstück in der Bauernjörgstraße einen Metallpfosten beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro. Der Polizeiposten Bad Waldsee hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet unter Tel. 07524/4043-0 um sachdienliche Hinweise.

Bad Waldsee, Reute

Versuchter Einbruch

Ein unbekannter Täter scheiterte im Zeitraum zwischen Montag, 21 Uhr, und Dienstag, 17 Uhr, bei dem Versuch, sich gewaltsam Zutritt zu einem Geräteschuppen in der Bernhardstraße zu verschaffen. Mutmaßlich mithilfe eines Hebelwerkzeugs versuchte der Unbekannte, einen Rollladen aufzubrechen, war aber nicht erfolgreich. Der Täter hinterließ Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07524/4043-0 mit dem Polizeiposten Bad Waldsee in Verbindung zu setzen.

Weingarten

Diebstahl

Ein unbekannter Dieb hat am Montag zwischen 14 Uhr und 16 Uhr einen Rollator in der Lägelerstraße gestohlen. Der Besitzer hatte zuvor sein Gefährt vor seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus abgestellt. Als er zurückkam, stellte er den Diebstahl fest. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 mit der Polizei Weingarten in Verbindung zu setzen.

Aulendorf

Diebstahl

Ein unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum zwischen Montag, 22.30 Uhr, und Dienstag, 6.30 Uhr, Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Maler-Sauter-Straße. Der Täter gelangte durch eine Türe ins Haus. Im Gebäude durchsuchte er mehrere Zimmer und Schränke und entwendete Bargeld, eine Bankkarte und einen Pkw-Schlüssel. Anschließend verließ er mit dem gestohlenen Pkw-Schlüssel und dem in der Garage abgestellten schwarzen Opel Corsa die Örtlichkeit. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 mit dem Polizeiposten Altshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell