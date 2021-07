Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Fenster eingeworfen

Zwei unbekannte Männer haben am Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr zwei Fensterscheiben einer Spielothek in der Adelheidstraße mutwillig mit Steinen eingeworfen. Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Altstadt hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet unter Tel. 07541/36142-0 um sachdienliche Hinweise.

Friedrichshafen

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Sonntag zwischen 12.15 Uhr und 12.40 Uhr einen in der Möttelistraße, gegenüber dem islamischen Kulturzentrum geparkten VW T-Roc beschädigt. Da der Unfallverursacher, nachdem er einen Sachschaden von rund 2.500 Euro verursacht hatte, einfach wegfuhr, ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Jacken gestohlen - Ermittlungserfolg

Im dringenden Tatverdacht, am Sonntagmorgen mehrere Jacken aus einer Discothek in der Anton-Sommer-Straße gestohlen zu haben, stehen ein 23-jähriger Mann und dessen 20-jährige Komplizin. Mehrere Besucher des Clubs hatten den Diebstahl bei der Polizei gemeldet. Den Polizeibeamten gelang es, die Tatverdächtigen zu ermitteln und das Diebesgut bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung aufzufinden. Das Duo muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Überlingen

Polizei stoppt betrunkenen Rollerfahrer

Nachdem ein 60-Jähriger am Samstagabend gegen 20.30 Uhr deutlich alkoholisiert mit seinem Motorroller von Tüfingen bis Überlingen unterwegs war und dabei mutmaßlich mehrere Verkehrsteilnehmer durch seine auffällige Fahrweise gefährdete, ermittelt nun die Polizei. Eine Zeugin, die auf die Schlangenlinienfahrt des etwa 25 km/h schnellen Rollerfahrers aufmerksam geworden war, hatte die Polizei verständigt. Da die Atemalkoholmessung in der darauffolgenden Kontrolle einen Wert von über zwei Promille ergab, musste der 60-Jährige die Polizeibeamten in ein Krankenhaus begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung gegen den Rollerfahrer ein und untersagten ihm die Weiterfahrt. Personen, die durch die unsichere Fahrweise des Mannes behindert oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 mit der Polizei Überlingen in Verbindung zu setzen.

Überlingen

Mutmaßliche Giftköder

Nachdem eine Hundehalterin am Samstagnachmittag verdächtiges Futter im Bereich der Rengoldshauser Straße auffand, warnt die Polizei Überlingen vor mutmaßlichen Giftködern im Waldgebiet oberhalb der Tennisanlage. Bislang ist bekannt, dass zwei Hunde von dort ausgelegten "Würstchen" aßen und kurze Zeit später vorsorglich in tierärztliche Behandlung gegeben werden mussten. Weitere dort aufgefundene verdächtige Köder wurden sichergestellt. Ob die ausgelegten wurstähnlichen Gegenstände tatsächlich mit einer giftigen Substanz versehen wurden, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Überlingen

Auffahrunfall - vier beschädigte Fahrzeuge

Hohen Sachschaden hat ein 83-jähriger VW-Fahrer verursacht, als er am Sonntag gegen 16.15 Uhr in der Mühlbachstraße aus Unachtsamkeit auf einen geparkten Opel Movano auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel auf einen Subaru und dieser wiederum auf einen weiteren VW Golf aufgeschoben. Alle vier beteiligten Fahrzeuge wurden zum Teil erheblich beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 10.000 Euro beziffert. Sowohl der Wagen des Unfallverursachers, als auch der Opel waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 83-Jährige, bei dem aufgrund des Schadensbildes eine nicht angepasste Geschwindigkeit nicht ausgeschlossen werden kann, blieb nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise unverletzt.

Owingen

Mit falsch geparktem Wagen kollidiert

Sachschaden verursachte eine 79-jährige Skoda-Lenkerin am Sonntagvormittag gegen 10.45 Uhr in der Bischof-Gebhard-Straße. Beim Versuch rückwärts auszuparken, stieß sie gegen den verkehrsbehindernd abgestellten Skoda einer 20-Jährigen. An beiden Autos entstand jeweils rund 1.000 Euro Schaden. Neben der Unfallverursacherin muss auch die Falschparkerin mit einem Verwarnungsgeld rechnen.

