Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bingen

Brennende Waschmaschine löst Feuerwehreinsatz aus

Eine brennende Waschmaschine war die Ursache für einen Feuerwehreinsatz am Sonntag gegen 17 Uhr in der Elogiusstraße. Nachdem eine Bewohnerin leichten Brandgeruch und Rauch aus einem Kellerfenster wahrgenommen hatte, verständigte sie die Feuerwehr. Bis zum Eintreffen der Wehrleute konnte ein Bewohner die Flammen auf der Waschmaschine löschen. Nach ersten Ermittlungen kam es durch einen technischen Defekt einer Steckdose zum Schmelzen des Kunststoffs, welcher die darunter stehende Deckelplatte der Waschmaschine in Brand setzte. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden an der Waschmaschine und einer Stromleitung wird auf etwa 2.500 Euro beziffert.

Krauchenwies

Eingestürztes Scheunendach

Ein Scheunendach ist am Sonntagmittag gegen 14.30 Uhr in der Habsthaler Straße eingestürzt. Mutmaßlich führten die Witterungseinflüsse der letzten Wochen sowie der schlechte Zustand eines wurmstichigen Balkens zum Einsturz. Hierbei wurde die Stromführung des Nachbargebäudes beschädigt. Feuerwehr und DRK waren vor Ort im Einsatz, ebenso der Bereitschaftsdienst eines Energieversorgers. Aufgrund der Einsturzgefahr wurde die Habsthaler Straße bis auf weiteres für den Straßenverkehr gesperrt. Der entstandene Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf circa 25.000 Euro.

Meßkirch

Einbruch in Kapelle

Ein unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum von Samstag, 11.30 Uhr, bis Sonntag, 7.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Kapelle in der Bichtlinger Straße. Anschließend versuchte der Täter mutmaßlich mit einem Bohrwerkzeug das Schloss des Opferstocks aufzubohren, scheiterte aber. Ohne weiteres Diebesgut, jedoch mit hinterlassenem Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro, verließ der Täter die Örtlichkeit. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 mit dem Polizeirevier Sigmaringen in Verbindung zu setzen.

Sigmaringen

Diebstahl

Wegen Diebstahls ermittelt die Polizei Sigmaringen gegen einen 18-Jährigen. Dieser steht im Verdacht, am frühen Sonntagmorgen um kurz nach 2 Uhr in der Bahnhofstraße das Mobiltelefon eines 20-Jährigen entwendet zu haben. Der Tatverdächtige hatte sein Opfer zunächst in ein Gespräch verwickelt. Daraufhin umarmte er ihn und entwendete mutmaßlich hierbei dessen Handy aus seiner Tasche. Weil der 18-Jährige dasselbe zuvor bei einem 28-Jährigen versuchte, geriet der junge Mann in Tatverdacht. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte der dem 20-Jährigen flüchtig bekannte Tatverdächtige kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung gestellt und das gestohlene Smartphone aufgefunden werden. Die Polizei prüft derzeit, ob es einen Zusammenhang mit einem ähnlich gelagerten Fall gibt: Zwei bislang unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen gegen 2 Uhr die Geldbörse eines 35-Jährigen vor einer Gaststätte am Bahnhof gestohlen. Die Tatverdächtigen verwickelten den Mann in ein Gespräch, infolgedessen einer der Unbekannten den 35-Jährigen umarmte. Daraufhin entfernte sich das Duo Angaben des Opfers zufolge auffallend schnell, bevor der Mann bemerkte, dass seine Geldbörse entwendet worden war. Die beiden Tatverdächtigen, augenscheinlich nordafrikanischer Nationalität, werden auf etwa 175 cm groß und dunkel gekleidet beschrieben. Einer trug eine schwarze Basecap. Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Bad Saulgau

Verkehrsunfallflucht

Rund 100 Euro Sachschaden hinterließ ein derzeit noch unbekannter Unfallverursacher in der Nacht auf Sonntag in der Bergstraße. Der Unbekannte kam mit seinem Kraftfahrzeug in Bogenweiler kurz vor dem Ortsausgang nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen das Ortsschild. Das Schild wurde beim Unfall herausgerissen und blieb beschädigt im Grünstreifen liegen. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen unter Tel. 07581/482-0 um sachdienliche Hinweise.

Wald

Verkehrsunfall

Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich ist am Sonntagmittag gegen 12.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Straße "Im Oberdorf" entstanden. Ein 33-jähriger VW-Lenker stellte sein Fahrzeug in einer abschüssigen Grundstückseinfahrt ab, ohne es mutmaßlich gegen ein mögliches Wegrollen abzusichern. Der Pkw kam ins Rollen und prallte gegen die Wand eines gegenüberliegenden Wohnhauses, wo er zum Stehen kam. Während am VW Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro entstanden ist, wird dieser am beschädigten Nachbarhaus auf etwa 10.000 Euro beziffert.

Pfullendorf

Verkehrsunfallflucht

Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt derzeit gegen einen 57-Jährigen Renault-Lenker wegen Verkehrsunfallflucht in der Jakobus-Feucht-Straße. Dieser kollidierte am Sonntag gegen 12 Uhr beim Rangieren in eine Garage mit dem gegenüber geparkten Mercedes eines 37-Jährigen, ohne sich anschließend um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Eine alarmierte Polizeistreife kam dem Unfallverursacher auf die Schliche und zeigte ihn an.

Herbertingen

Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Deutlicher Alkoholgeruch schlug einer Polizeistreife am Sonntagfrüh gegen 3.30 Uhr bei der Kontrolle eines 63-jährigen Fahrzeuglenkers auf der B 32 entgegen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund einem Promille, weshalb die Polizisten dem Mann die Weiterfahrt untersagten. Der 63-Jährige muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell