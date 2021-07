Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Pedelec-Lenkerin bei Sturz verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 70-jährige Pedelec-Fahrerin, die am Sonntag gegen 20 Uhr in der Tettnanger Straße gestürzt ist. Die Frau war auf dem Radweg von Hegenberg in Richtung Obereschach unterwegs, als sie mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers alleinbeteiligt stürzte. Weil die Seniorin keinen Helm trug, erlitt sie Kopfverletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Ravensburg

Polizei erwischt Radfahrer mit Drogen

Weil er kein Licht an seinem Fahrrad angeschaltet hatte, wurde ein 27 Jahre alter Radfahrer am Sonntag gegen 21.45 Uhr von einer Polizeistreife in der Gartenstraße gestoppt. Die Beamten nahmen bei dem jungen Mann deutlichen Marihuana-Geruch wahr, der von einem Joint in der Hosentasche des 27-Jährigen herrührte. Die Polizisten beschlagnahmten den Joint und zeigten den Mann an.

Ravensburg

Unfallflucht

Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am vergangenen Wochenende in der Obereschacher Straße verursacht. Der Unbekannte touchierte im Zeitraum zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag einen am Fahrbahnrand geparkten Nissan und suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Bediengeldbeutel entwendet

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag gegen 12.30 Uhr in einer Gaststätte in der Eichelstraße den Geldbeutel einer Bedienung entwendet. Der Mann bestellte ein Bier zum Mitnehmen, weshalb die Angestellte kurzzeitig den Thekenbereich verließ. Dies nutzte der Unbekannte mutmaßlich, um den Bediengeldbeutel mit mehreren hundert Euro Inhalt zu entwenden. Der Tatverdächtige wird als dunkelhäutig, etwa 185 bis 190 cm groß mit kurzem krausem Haar beschrieben. Er sprach Englisch. Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Unfallflucht mit Fahrrad

Mutmaßlich mit einem Fahrrad unterwegs war ein Unfallverursacher, der in der vergangenen Woche einen Hyundai i30 in der Olgastraße beschädigt hat. Der Unbekannte befuhr die Olgastraße der Spurenlage zufolge entgegen der Fahrtrichtung und prallte gegen den geparkten Wagen. Der Schaden wurde am gestrigen Sonntag festgestellt und beträgt rund 2.000 Euro. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Zweiradlenker geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Pkw-Lenker übersieht Pedelec-Fahrerin

Eine leicht verletzte Person und mehrere hundert Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 13.40 Uhr auf der L 288 ereignet hat. Ein 46 Jahre alter Nissan-Lenker wollte von der K 7975 aus Richtung Schmalegg kommend auf die Landesstraße einbiegen. Hierbei übersah er eine 60 Jahre alte Frau mit ihrem Pedelec, die gerade im Begriff war, die Kreuzung zu überqueren. Bei der Kollision stürzte die Radlerin zu Boden und verletzte sich leicht. Sie wurde zur Behandlung ihrer Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An ihrem Pedelec entstand unterdessen Sachschaden von rund 500 Euro, am Nissan ein solcher in Höhe von etwa 200 Euro.

Ravensburg

Schmierfinken im Stadtgebiet unterwegs

Bislang unbekannte Täter haben im Stadtgebiet zwei Gebäude mit linksgerichteten Parolen besprüht, darunter auch das neu renovierte Polizeirevier. Die Sprayer waren offensichtlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag unterwegs und verunstalteten die beiden Gebäude in der See- und in der Urbanstraße mit schwarzer Farbe. Der Sachschaden wird auf gut 1.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise.

Weingarten

Radfahrer in Schlangenlinien unterwegs

Ein 47 Jahre alter Fahrradfahrer ist einer Polizeistreife am Samstag gegen 22.30 Uhr in der Laurastraße aufgefallen. Die Beamten stoppten den Mann, weil er deutliche Schlangenlinien fuhr. Ein Alkoholtest brachte die Ursache für die Fahrweise zutage: der 47-Jährige hatte rund 1,8 Promille Alkohol intus. Die Polizisten veranlassten eine Blutentnahme in einer Klinik und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Weingarten

Banner und Fahrrad über Kreisstraße gespannt

Der Polizei wurde am Samstagabend gegen 22 Uhr ein an einem Seil befestigtes Banner sowie ein daran angebrachtes Fahrrad über der Kreisstraße zwischen Weingarten und Schlier gemeldet. Die K 7948 war zu diesem Zeitpunkt für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt und aufgrund eines Aktionstags nur für Radfahrer freigegeben. Aufgrund bestehender Unwettermeldungen bestand die Gefahr, dass das Fahrrad bei entsprechenden Windböen zu Boden fällt. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Weingarten entfernten das in gut fünf Metern Höhe angebrachte Seil mit Banner und Fahrrad. Polizeibeamte beschlagnahmten die Gegenstände. Hinweisen an den Gegenständen zufolge wurde die Aktion von Seiten der Baumbesetzerszene im Altdorfer Wald initiiert.

Boms

Heuballen geraten in Brand

Sachschaden von rund 5.000 Euro ist am Samstag gegen 15.30 Uhr beim Brand eines Heuballenlagers in der Kirchstraße entstanden. Aus bislang ungeklärter Ursache fingen die etwa 100 Ballen aus gepresstem Heu Feuer. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Boms, Altshausen und Weingarten waren mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort und löschten die Flammen. Aufgrund vorhandener Glutnester gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig, weshalb die Ballen mit Traktoren entfernt werden mussten. Der Polizeiposten Altshausen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Personen, denen im fraglichen Zeitraum im Bereich des Heulagers Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden.

Wangen

Radfahrer übersehen - Unfall

Leichte Verletzungen erlitt ein Radfahrer am Sonntag gegen 16.30 Uhr auf der L 320 in Oflings. Ein 57 Jahre alter Pkw-Lenker wollte von der Landesstraße in eine Einfahrt einbiegen und übersah den Radler, der in gleicher Richtung auf dem Radweg unterwegs war. Bei der Kollision stürzte der Zweiradlenker und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Wangen

Vermisste Person kehrt unterkühlt zurück

Ein 75 Jahre alter Mann, der von Angehörigen am Sonntagmorgen als vermisst gemeldet worden war, ist in der vergangenen Nacht selbstständig zu seiner Wohnanschrift zurückgekehrt. Die Polizei hat in einer groß angelegten Suchaktion, bei der auch ein Polizeihubschrauber sowie Mantrailer-Hunde eingesetzt waren, bis in den späten Abend nach dem Mann gefahndet. Dabei wurden die Beamten auch durch etliche Bürger unterstützt, die überwiegend dem Zeugenaufruf der Polizei in den sozialen Netzwerken gefolgt waren. Bis zum Abend konnte der Senior jedoch nicht aufgefunden werden. Er kehrte gegen 3 Uhr nach Hause zurück. Eigenen Angaben zufolge war er in einem Waldstück gestürzt und hatte sich längere Zeit in einer hilflosen Lage befunden. Weil der 75-Jährige deutlich unterkühlt war, wurde er in einer Klinik medizinisch versorgt.

Wangen

Fahrzeug gerät ins Schleudern - Unfall

Leichte Verletzungen erlitt ein 26 Jahre alter VW-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 15.30 Uhr auf der A 96. Der Pkw des Mannes war zwischen den Anschlussstellen Wangen-Nord und Wangen-West mutmaßlich aufgrund von nicht angepasster Fahrweise bei einem Gewitterschauer ins Schleudern geraten und in die Mittelschutzplanke geprallt. Der 26-Jährige wurde bei der Kollision leicht verletzt. An seinem Wagen sowie an der Leitplanke entstand Sachschaden von gut 10.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den verunfallten VW.

Vogt

Unbekannte stehlen Sonnenschirm

Einen Sonnenschirm im Wert von rund 200 Euro haben unbekannte Täter am Samstagvormittag vor einer Bäckerei in der Straße "Am Langäcker" entwendet. Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Sonnenschirms nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Amtzell

Unbekannte rauben Smartphone und Geldbeutel

Opfer bislang unbekannter Täter wurde am frühen Samstagmorgen ein 17 Jahre alter Radfahrer bei Amtzell. Der Jugendliche war zwischen 1 und 2 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg neben der B 32 in Richtung Ravensburg unterwegs. Dort sei er eigenen Angaben zufolge von fünf Unbekannten aus einem weißen Kleinwagen heraus angesprochen worden mit der Frage, ob er Hilfe benötige. Nachdem er dies verneint hatte, stoppten die Täter den Jugendlichen, schlugen ihm ins Gesicht und forderten sein Smartphone und seinen Geldbeutel. Mit der Beute suchte das Quintett unerkannt das Weite. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung und bittet unter Tel. 0751/803-4444 um sachdienliche Hinweise. Mutmaßlich hatten sich die fünf Tatverdächtigen mit dem Kleinwagen zuvor an einer Tankstelle in Geiselharz aufgehalten.

