Salem

Blitzschlag verursacht Stromausfall

Ein Blitzschlag verursachte am frühen Samstagabend um 17:05 Uhr einen Stromausfall in Teilen der Markdorfer Straße. Über die Notrufzentrale des Polizeipräsidiums Ravensburg wurde bekannt, dass ein Blitz in das Dach eines ortsansässigen Hotels in der Markdorfer Straße einschlug. Hierdurch wurden die Sicherungen im Hauptstromkasten beschädigt und mehrere Stromleitungen schmorten an, so dass es im Hotel verschmort roch. Die 60 anwesenden Hotelgäste kamen mit dem Schrecken davon. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Die Feuerwehr Salem war mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit 13 Einsatzkräften vor Ort.

Friedrichshafen

Flucht vor der Polizei endet am Garagentor

Einer Polizeikontrolle wollte sich der 31-jährige Fahrer eines Mercedes entziehen, als die Beamten ihn dabei ertappten, wie er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Ehlersstraße entlangfuhr. Anschließend überfuhr er an der Kreuzung Ehlersstraße / Ailingerstraße die bereits rot zeigende Ampel. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt konnte der Tatverdächtige mit seinem Fahrzeug in der Margaretenstraße, in einer Hofeinfahrt, einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige unter Alkoholeinfluss stand und das Garagentor beschädigt hatte. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Oberteuringen

Rücksichtsloser Verkehrsteilnehmer

Eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs hat sich der 40-jährige Lenker eines Golfs eingehandelt als er mit einem Überholvorgang nicht einverstanden war. Zur Tatzeit wollte ein 48-jährige Fahrer eines Peugeot zwischen Oberteuringen und Blankenried den langsam vor ihm fahrenden Golf überholen. Als er auf gleicher Höhe wie der Golf war, beschleunigt dieser sein Fahrzeug und versucht den Peugeot nach links von der Straße abzudrängen. Nur durch eine Vollbremsung konnte der Geschädigte einen Unfall verhindern. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des Golffahrers einbehalten.