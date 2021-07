Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Mengen Unfallflucht Am Samstag um 11:25 Uhr stellte die Fahrerin eines weißen Skoda Fabia nach dem Einkaufen fest, dass ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker ihr Fahrzeug beschädigte und dann ohne sich um den Schaden zu kümmern die Unfallstelle verließ. Die 28-jährige Geschädigte parkte ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Discounters in der Eisenbahnstraße und stellte nach dem Einkauf fest, dass die hintere Stoßstange deutlich beschädigt wurde. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Saulgau unter der Telefonnummer 07581 4820 zu melden. Meßkirch Schwelbrand in Getreidehalle Vermutlich auf Grund eines technischen Defekts an der Heizanlage geriet am Samstagmorgen gegen 07:40 Uhr eine Getreidehalle in der Dorfstraße in Brand. In der Halle waren zu diesem Zeitpunkt ca. fünf Tonnen Getreide gelagert und es bestand die akute Gefahr einer Verpuffung. Auf Grund dessen waren die Feuerwehren Meßkirch, Stetten am Kalten Markt und Spaichingen mit insgesamt 14 Fahrzeugen und 75 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit 10 Kräften vor Ort. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 150.000 Euro.

