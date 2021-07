Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen Schlägerei - Geschädigter mit Schnittwunden Zeugen meldeten in der Nacht auf Samstag, gegen 01:10 Uhr eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in der Uferstraße. Beim Eintreffen der Streife war weder eine Schlägerei, noch beteiligte Personen feststellbar. Im Zuge der weiteren Überprüfungen traf die Streife auf einen 24-jähriger Mann, der angab von einem unbekannten Mann zuerst bedroht und dann mit einem Messer leicht verletzt worden zu sein. Außer, dass der Mann aus Afrika stammen soll, war dem Geschädigten nichts weiter zu diesem bekannt. Die Ermittlungen zum Geschehensablauf und zu dem bisher unbekannten Mann dauern an. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen unter Telefon 07541/701-0 in Verbindung zu setzen. Friedrichshafen Frontalzusammenstoß auf der B31 Am Freitagnachmittag, gegen 17:25 Uhr kam es auf der B31 bei der Anschlussstelle Friedrichshafen-Ost zu einer Frontalkollision zwischen zwei Pkws. Nach Zeugenangaben kam ein 61-jähriger Mercedesfahrer aus dem Bodenseekreis auf die Gegenfahrspur und stieß dort mit dem Audi eines entgegenkommenden 36-jährigen Mannes aus Pfullendorf zusammen. Die Kollision fand bei geringer Geschwindigkeit statt. Die mitfahrende Ehefrau und ein Kleinkind im Audi, sowie der Mercedesfahrer wurden vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Sie klagten vor Ort über leichte Schmerzen und Unwohlsein. Die beiden Autos wurden an deren Fahrzeugfront jeweils stark eingedrückt. Insgesamt dürfte ein Schaden von 15 000 Euro entstanden sein. Die B31 musste zur Absicherung der Unfallstelle und Unfallaufnahme bis gegen 19:00 Uhr teilweise voll gesperrt werden. Friedrichshafen-Flughafen Boeing 733 bei Parkvorgang beschädigt Am Freitag, gegen 16:40 Uhr landete der 58-jährige Pilot seine Boeing 737-800 auf dem Flughafen Friedrichshafen. Die mit insgesamt 106 Passagieren besetzte Maschine rollte nach der unproblematischen Landung in Richtung ihrer zugewiesenen Parkposition. Beim letzten Parkmanöver kam es aus noch nicht abschließend geklärter Ursache zu einer Kollision mit einer bereitgestellten Gangway in ca. 3 Meter Höhe. An der Boeing wurde hierdurch, der an der Flügelspitze angebrachte Lower Winglet beschädigt. Aus Sicherheitsgründen musste die Maschine zur weiteren Schadensbegutachtung am Boden bleiben. Den 179 Passagieren, welche gegen 17:40 Uhr mit dieser Maschine in Richtung Antalya abfliegen sollten, konnte am Freitag kein Ersatzflug organisiert werden, weshalb sie zumeist in umliegenden Hotels untergebracht wurden. Angaben zur Schadenshöhe liegen bisher nicht vor. Personen wurden keine verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell