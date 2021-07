Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes

Herbertingen (Landkreis Sigmaringen) (ots)

Ein landwirtschaftliches Nutzgebäude ist am Freitagnachmittag im Ortsteil Marbach bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Mehrere Anrufer meldeten gegen 14.40 Uhr den Brand des Gebäudes, in dem ein Stall sowie ein Maschinenraum und ein Lagerraum untergebracht ist. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Saulgau, Herbertingen, Mengen und sämtliche Ortswehren waren mit rund 200 Einsatzkräften vor Ort und konnten ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Wohnhaus verhindern. Knapp 90 Kühe, die sich in dem Stall befunden hatten, konnten gerettet werden. Ein Kalb musste tierärztlich versorgt werden. Personen wurden nicht verletzt. Das Gebäude brannte indes bis auf die Grundmauern nieder. Der Sachschaden beträgt mehrere 100.000 Euro. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau haben die Ermittlungen aufgenommen. Neben den Einsatzkräften der Feuerwehr waren auch mehrere Polizeistreifen sowie eine Rettungswagenbesatzung vor Ort eingesetzt. Durch das Feuer wurde die Stromversorgung beeinträchtigt. Mehrere Haushalte in Marbach sind derzeit ohne Strom. Der Energieversorger ist momentan damit beschäftigt, eine Notleitung zu legen. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Die Ortsdurchfahrt von Marbach ist bis auf Weiteres gesperrt.

