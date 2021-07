Friedrichshafen

Polizeibeamte von Jugendlichen angegriffen

Nachdem Polizeibeamte im Einsatz am Donnerstagabend gegen 21 Uhr im Bereich des Jugendhauses "Molke" von mehreren Jugendlichen angegriffen worden waren, hat die Polizei Friedrichshafen die Ermittlungen aufgenommen. Eine Zeugin hatte die Polizei verständigt, da vier Jugendliche einen fünften Sturzbetrunkenen stützen mussten. Gegenüber der Streifenwagenbesatzung verhielten sich die angetroffenen Personen umgehend verbal aggressiv. Nachdem einem 16-Jährigen aufgrund seiner starken Alkoholisierung von über zwei Promille der Gewahrsam erklärt worden war, wurde dieser ausfällig und bedrohte die Einsatzkräfte. Auch gegenüber den zwischenzeitlich eingetroffenen polizeilichen Unterstützungskräften äußerte er sich beleidigend und musste aufgrund seiner Aggressionen gegen die Polizei zu Boden gebracht werden, wo ihm, unter großer Gegenwehr, die Handschellen angelegt wurden. Einem weiteren 16-Jährigen missfiel die Maßnahme der Polizei offensichtlich ebenfalls, woraufhin er seinem am Boden liegenden Freund unterstützend zur Hilfe kam und die polizeilichen Maßnahmen störte. Nachdem er die Beamten verbal attackierte und versuchte, die Polizisten körperlich anzugreifen, musste auch er zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen werden. Mehrere zunächst unbeteiligte Jugendliche, die aus Richtung des Jugendhauses dazu kamen, bewaffneten sich mit einem Stein und einer Bierflasche. Nachdem mindestens eine Flasche aus kurzer Distanz in Richtung der Polizeibeamten geworfen wurde, setzten die Einsatzkräfte Pfefferspray ein, woraufhin die Angreifer die Flucht ergriffen. Bei dem Polizeieinsatz erlitten mehrere Polizeibeamte leichte Verletzungen, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen. Die beiden 16-Jährigen, die den Eltern überstellt wurden, erwartet ein Strafverfahren. Darüber hinaus ermittelt die Polizei Friedrichshafen auch gegen die derzeit noch unbekannten Unterstützer. Der Flaschenwerfer hatte blonde kurze Haare und ist etwa 170-180cm groß. Er trug ein dunkelgraues T-Shirt mit hellen Streifen im Schulterbereich und eine schwarze Sporthose. Der Steinewerfer war oberkörperfrei und hatte ein rotes T-Shirt um das Gesicht gewickelt. Personen, die Zeugen des Polizeieinsatzes im Bereich der Straße "Am Riedlewald" und der Meistershofener Straße geworden sind oder sachdienliche Hinweise zu den Angreifern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Betrunken auf Fahrrad Polizeistreife entgegengefahren

Auf der falschen Fahrbahnseite fahrend kam eine 27-jährige Radfahrerin am frühen Freitagmorgen einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen in der Hochstraße entgegen. Als die Beamten die Frau anhielten, um sie zu kontrollieren, konnte sie sich nur schwer auf den Beinen halten. Den Grund dafür brachte der durchgeführte Atemalkoholtest ans Licht. Dieser ergab bei der Radfahrerin einen Wert von etwa 1,7 Promille. Die Frau musste sich daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen und gelangt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Friedrichshafen

Betrunken und ohne Führerschein auf Motorroller unterwegs

Einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen, die zur Unterstützung nach dem Angriff auf die Polizeibeamten beim Jugendhaus "Molke" in Friedrichshafen eingesetzt war (siehe oben), fiel am Donnerstagabend auf dem Parkplatz des Bodenseecenters ein Motorroller auf, der in deutlichen Schlangenlinien unterwegs war und dessen Fahrer keinen Helm trug. Bei der folgenden Kontrolle stellten die Beamten bei dem 30-Jährigen deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,1 Promille. Dem Mann wurde daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Da sich im weiteren Verlauf Hinweise ergaben, dass der 30-Jährige mutmaßlich auch nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist, gelangt er nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige. Ebenso wird geprüft, ob der Sozius auf dem Roller den Betrunkenen möglicherweise zu dessen Fahrt angestiftet hat, was dann für den 21-Jährigen ebenfalls eine Anzeige bedeuten würde.

Friedrichshafen

Zeugen zu Diebstahl gesucht

Zeugen sucht die Polizei zum möglichen Diebstahl eines Geldbeutels am heutigen Freitagmorgen gegen 8 Uhr am Bahnhofplatz. Den Angaben eines 12-jährigen Jungen zufolge sei ein etwa 40-jähriger, etwa 180 cm großer Mann vor dem Seehotel auf ihn zugekommen und habe zunächst an dem mittels Kette am Schulranzen befestigten Geldbeutel des Jungen gezogen. Dann habe er die Geldbörse am Karabinerhaken gelöst und sei mit dieser in Richtung Bahnunterführung davongerannt. Unterwegs habe er dann den Geldbeutel weggeworfen und aus diesem lediglich die EC-Karte entwendet. Münzgeld und eine Monatsfahrkarte blieben in dem Etui zurück. Der Polizeiposten Friedrichshafen-Altstadt ermittelt in der Sache und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, sich unter Tel. 07541/361420 zu melden.

Friedrichshafen

Radfahrer kollidieren

Leicht verletzt wurde ein 47-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag gegen 12.45 Uhr in der Meistershofener Straße. Eine 51-jährige Radfahrerin befuhr den Radweg entlang der Meistershofener Straße auf der falschen Seite entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und kollidierte dabei mit dem entgegenkommenden Radler. Dadurch stürzten beide. Hierdurch zog sich der Mann eine leichte Verletzung an der Hand zu, die Frau blieb eigenen Angaben zufolge unverletzt. Sachschaden entstand augenscheinlich nicht.

Immenstaad

Betrunken randaliert und Polizeibeamte angegriffen

Nachdem ein 20-Jähriger am Donnerstagabend zunächst Familienangehörige angegriffen und dabei einer Frau ins Gesicht geschlagen hatte, wurde von diesen die Polizei alarmiert. Bereits beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung zeigte sich der offensichtlich stark Betrunkene den Beamten gegenüber äußerst aggressiv und beleidigte diese unmittelbar. Nachdem der 20-Jährige den Aufforderungen, sich zu mäßigen und nicht über die Straße zu laufen, nicht nachkam, sollte er von der Streife zurück auf den Gehweg geführt werden. Hiergegen wehrte sich der Randalierer so heftig, dass er letztendlich auf dem Boden abgelegt und mit Handschließen gefesselt werden musste. Im weiteren Verlauf trat der Mann mehrfach um sich und traf einen Beamten leicht am Schienbein. Aufgrund seiner offenbar krankhaften Alkoholsucht wurde der 20-Jährige von den Polizeibeamten, die er während der Fahrt fortwährend beleidigte, in eine Fachklinik gebracht. Er gelangt nun unter anderem wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung zur Anzeige.

Langenargen

Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Leicht verletzt wurde ein 15-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr an der Einmündung der Salwirkstraße in die Eisenbahnstraße. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge wollte ein 82-jähriger Pkw-Lenker von der Salwirkstraße in die Eisenbahnstraße einbiegen und missachtete an der Stopp-Stelle die Vorfahrt des Radlers, der den Fußgängerweg der Eisenbahnstraße auf der linken Seite in Richtung Friedrichshafen befuhr. Durch die folgende Kollision stürzte der Jugendliche und zog sich dabei Schürfungen und eine Verletzung an der Nase zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Um den genauen Unfallhergang klären zu können, bittet das Polizeirevier Friedrichshafen Augenzeugen, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Überlingen

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Mutmaßlich beim Rangieren hat am Donnerstagnachmittag gegen 15.15 Uhr ein unbekannter Fahrzeuglenker auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Lippertsreuter Straße einen geparkten schwarzen Skoda Roomster gestreift. Hierdurch entstand an dessen hinterem linken Radlauf Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der unbekannte Verursacher seine Fahrt fort. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Salem

E-Scooter-Fahrer ohne Versicherungsschutz unterwegs

Wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gelangt ein 73-jähriger Mann zur Anzeige, der am Donnerstagabend in Mimmenhausen von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen auf seinem E-Scooter fahrend angetroffen wurde. An dem Elektroroller war kein Versicherungskennzeichen angebracht und für das Fahrzeug somit auch nicht wie vorgeschrieben eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen worden. Dem ausländischen Fahrzeuglenker wurde die Weiterfahrt untersagt, zur Sicherung des Strafverfahrens musste er eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Euro-Bereich hinterlegen.