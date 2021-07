Gammertingen

Verkehrsunfallflucht

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt der Polizeiposten Gammertingen gegen einen 61-Jährigen. Dieser steht im Verdacht, am Mittwoch gegen 11.45 Uhr beim Einparken in der Straße "Bohlhalde" mit seinem Sprinter einen geparkten Skoda angefahren und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt zu haben. Die Besitzerin des Skoda hörte einen Knall, als der Sprinter an ihrem geparkten Auto vorbeifuhr und einparkte. Nachdem der Fahrer kurz in einen Laden ging, aber nicht bei ihr vorstellig wurde, ging sie davon aus, dass kein Schaden entstanden sei. Selbst sprach sie den Fahrer nicht an und überprüfte ihr Fahrzeug auch nicht auf Schäden. Am Folgetag begutachtete die Halterin ihr Fahrzeug und stellte einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro mit. Ermittlungen führten im Nachgang zum mutmaßlichen Unfallverursacher.

Meßkirch

Motorradfahrer nach Unfall verletzt

Nicht unerheblich verletzt wurde ein 49-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend kurz vor 18.30 Uhr in der Ziegelbühlstraße. Auf Höhe des Adlerplatzes übersah eine 20-jährige Citroen-Fahrerin den vorfahrtsberechtigten Zweiradfahrer beim Einbiegen in die Ziegelbühlstraße. Da der 49-Jährige zwischen seinem Zweirad und dem Pkw eingeklemmt wurde, zog er sich bisherigen Erkenntnissen zufolge eine Verletzung am Bein zu und wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.