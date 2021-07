Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Flugunfall

Leutkirch (Landkreis Ravensburg) (ots)

Beim Flugplatz Unterzeil ist am Dienstag gegen 10.30 Uhr ein einmotoriges Flugzeug abgestürzt. Der 36 Jahre alte Pilot startete an dem Morgen in Hohenems und sollte auf dem Flugplatz in Unterzeil eine Aufsetz- und Durchstartübung fliegen. Die Landung verlief problemlos. Beim sofortigen Starten kam es aufgrund eines Pilotenfehlers in wenigen Metern Höhe zu einem Strömungsabriss und in der Folge zum Absturz auf einer links der Piste angrenzenden Grasfläche. Der 36-jährige Flugschüler blieb glücklicherweise unverletzt. An der Maschine entstand allerdings ein erheblicher Sachschaden von mehr als 130.000 Euro. Der Flugbetreib wurde durch den Unfall nicht beeinträchtigt, da die Maschine auf einem Schutzstreifen neben den Start- und Landebahnen liegengeblieben ist.

