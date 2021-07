Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg Skulptur beschädigt Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende eine Skulptur auf einem Gelände in der Weingartshofer Straße beschädigt. An dem gut 60 Jahre alten Kunstwerk entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise. Ravensburg Betrunken am Steuer Knapp 1,8 Promille Alkohol hatte ein 43-jähriger Fahrzeuglenker intus, der am Dienstag gegen 3.30 Uhr auf der B 30 zwischen Ravensburg-Nord und Weingarten von einer Polizeistreife gestoppt wurde. Ein Verkehrsteilnehmer hatte die Beamten wegen der auffälligen Fahrweise des 43-Jährigen verständigt. Die Polizisten veranlassten eine Blutentnahme in einer Klinik, untersagten dem Mann die Weiterfahrt und beschlagnahmten seinen Führerschein. Der 43-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. Ravensburg Gartenzaun in Brand gesteckt Ermittlungen wegen Sachbeschädigung hat das Polizeirevier Ravensburg eingeleitet, nachdem bislang unbekannte Täter am Sonntag gegen 20 Uhr einen Gartenzaun in der Angerstraße in Brand gesetzt haben. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Personen, denen zur Tatzeit Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden. Ravensburg Unfallflucht Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag zwischen 12 und 13 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Schubertstraße verursacht. Der Unbekannte touchierte einen geparkten VW Passat und suchte das Weite, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden. Ravensburg Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt Leichte Verletzungen zog sich eine 32 Jahre alte Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz nach 7 Uhr in der Brühlstraße zu. Eine 72-jährige Hyundai-Lenkerin überholte die Radlerin, die in Richtung Meersburger Straße unterwegs war, zunächst. Im Anschluss bog die Pkw-Fahrerin nach rechts in einen Parkplatz ein. Die Radfahrerin kollidierte daraufhin mit dem Heck des Hyundai und stürzte. Es entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Wilhelmsdorf Stein auf Fahrbahn abgelegt - Polizei ermittelt Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr hat die Polizei gegen einen 55-jährigen Tatverdächtigen eingeleitet. Der Mann steht im Verdacht, in den vergangenen Wochen in den Abendstunden regelmäßig einen großen Stein auf die Fahrbahn der Riedhauser Straße gelegt zu haben. Anwohner entfernten das Verkehrshindernis allabendlich. Ein Zeuge konnte den 55-Jährigen am Sonntagabend bei einer weiteren Tat beobachten und die Polizei verständigen. In diesem Zusammenhang bittet der Polizeiposten Altshausen Verkehrsteilnehmer, die durch den Stein gefährdet oder geschädigt wurden, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden. Aulendorf, Rugetsweiler Verkehrsunfall Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro ist am Montagabend gegen 18.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf einem Tankstellengelände auf der Straße "Alte Kiesgrube" entstanden. Ein 36-jähriger Opel-Lenker stellte sein Fahrzeug auf dem Gelände ab, ohne es mutmaßlich gegen ein mögliches Wegrollen abzusichern. Der Pkw rollte rückwärts und prallte gegen eine Garage, wo er zum Stehen kam. Während am Opel Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro entstanden ist, wird dieser an der beschädigten Garage auf etwa 500 Euro beziffert. Bad Waldsee Verkehrsunfall Weil sie das Rotlicht einer Ampelanlage auf der Frauenbergstraße missachtete, hat eine 20 Jahre alte Renault-Fahrerin am Montagfrüh gegen 7.45 Uhr für einen Unfall gesorgt. Die 20-Jährige befuhr die Frauenbergstraße und stieß an der Einmündung zur Friedhofstraße mit einem Ford zusammen. Dessen 21-jährige Fahrerin wollte von der Friedhofstraße in die Frauenbergstraße einbiegen und hatte "grün". Die beiden jungen Frauen blieben unverletzt. An beiden Pkw entstand durch den Zusammenstoß ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro. Wangen Verkehrsunfall Leichte Verletzungen erlitt ein 32-jähriger Pedelec-Fahrer am Montag gegen 17.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Friedrich-Ebert-Straße. Eine 33-jährige Seat-Lenkerin wollte von der Friedrich-Ebert-Straße in die Ebnetstraße einbiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden 32-Jährigen. Dieser wurde durch den Zusammenstoß vom Pedelec abgeworfen und zog sich hierbei Prellungen und Schürfwunden zu. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Wangen Verkehrsunfall Glücklicherweise unverletzt blieb ein 27-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagfrüh gegen 7.10 Uhr auf der Friedhager Straße. Bei einem Überholvorgang streifte ein 62-jähriger Daimler-Lenker den 27-Jährigen, welcher mutmaßlich gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen hatte. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 350 Euro. Amtzell Versuchter Einbruch Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagabend kurz nach 23 Uhr versucht, in eine Firma in Geiselharz einzubrechen. Anwohner verständigten die Polizei, weil sie Einbruchsgeräusche wahrnahmen. Der Täter war beim Eintreffen der Beamten nicht mehr vor Ort. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Unbekannte versucht, zwei Fenster an dem Firmengebäude einzuschlagen. Dies misslang jedoch, woraufhin der Täter unverrichteter Dinge das Weite suchte und Sachschaden von mehreren tausend Euro hinterließ. Der Polizeiposten Vogt hat die Ermittlungen aufgenommen. Leutkirch Unter Drogeneinfluss am Steuer Mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand ein 29-jähriger Pkw-Lenker, den eine Polizeistreife am Montag gegen 11 Uhr auf der A 96 kontrollierte. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit zeigte der Mann Verdachtsmomente von Drogenbeeinflussung. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf THC. Daraufhin musste er die Beamten zu einer Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Sollte das Blutergebnis den Verdacht bestätigen, kommen auf den 29-Jährigen eine Anzeige, ein Fahrverbot sowie ein empfindliches Bußgeld und ein Eintrag im Verkehrssünderregister zu. Eine Weiterfahrt wurde ihm für die nächsten Stunden untersagt. Leutkirch Traktorbrand Zum Vollbrand eines Traktors mussten Polizei und Feuerwehr am Montag gegen 16 Uhr in die Straße "Ziegelhütte" ausrücken. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 55-jährige Besitzer mit der landwirtschaftlichen Zugmaschine mit Mäharbeiten beschäftigt, als im Bereich des Motors ein Feuer ausbrach. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Fahrzeug bereits in Flammen. Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Leutkirch löschten den Brand, verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus. Bad Waldsee Anhänger löst sich und rollt in Gegenverkehr Eine Verletzte und Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro ist am Dienstagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B 30 bei Bad Waldsee entstanden. Der Anhänger eines VW löste sich während der Fahrt in Richtung Ravensburg und stieß frontal mit einem Audi im Gegenverkehr zusammen. Die 57 Jahre alte Audi-Fahrerin erlitt bei dem Zusammenstoß mittelschwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 56 Jahre alte Lenker des Fahrzeug-Gespanns blieb unverletzt. Zu Unfallaufnahme musste die Bundesstraße zeitweise voll gesperrt werden. Der Audi und der Anhänger wurden so stark beschädigt, dass sie durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden mussten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell