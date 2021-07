Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Fahrrad-Akku geht in Flammen auf

Aufgrund eines E-Bike Akkus, der sich auf dem Balkon einer Wohnung in der Straße "Am Dettingerberg" selbst entzündete, kam es am Sonntagabend zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Sigmaringen. Bereits beim Ladevorgang stellte der Eigentümer fest, dass sich der Akku stark erhitzte. Vorsichtshalber legte er den Akku daher außerhalb der Wohnung auf den Balkon. Dort entzündete sich dieser und sorgte für eine größere Rauchentwicklung. An dem Gebäude entstand kein Sachschaden, der Eigentümer wurde zur weiteren Untersuchung vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Sigmaringen

Versuchter Einbruch

Wegen versuchten Einbruchs gelangt ein 23-Jähriger zur Anzeige, der am Sonntagnachmittag von Zeugen dabei beobachtet wurde, wie er über den etwa 1,80 Meter hohen Zaun eines Gartengrundstücks in der Zeppelinstraße kletterte. Trotz einer Verfolgung zu Fuß und mit dem Auto gelang dem Einbrecher zunächst die Flucht vor den Zeugen. Aufgrund der Beschreibung und weiterer Hinweise der Zeugen konnte der Täter ermittelt werden. Bereits tags zuvor wurde der Mann bei einem Einbruch auf einem Nachbargrundstück der Kleingartenanlage beobachtet.

Meßkirch

Körperverletzung

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 16-Jährigen und einem 20-Jährigen kam es am Sonntagabend, nachdem sich diese zufällig in der Grabenstraße trafen. Hintergrund ist offenbar ein Streit von einem der Beteiligten mit dem nicht anwesenden Bruder des anderen. Wie der 16-Jährige gegenüber der Polizei angab, habe ihm sein Kontrahent im Verlauf des Disputs mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Den 20-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Meßkirch

Verletzte Radfahrerin

Unter anderem schwere Beinverletzungen zog sich eine 62-jährige Fahrradfahrerin zu, die am Sonntagvormittag auf dem Donautalradweg in der Nähe von Hausen im Tal stürzte. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers verlor die Radlerin auf der durch Sedimentablagerungen rutschigen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Rad. Da das Verletzungsbild zunächst unklar war, flog vorsorglich ein Rettungshubschrauber an. Die Verletzte kam zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Beuron

Ungebetener Gast

Nachdem ihn eine Bekannte nicht in ihre Wohnung lassen wollte, verschaffte sich ein 47-Jähriger am Sonntagnachmittag in der Donaustraße mit einem Spaten Zugang, indem er kurzerhand das Glaselement der Türe einschlug. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen trafen den mit über 3 Promille stark alkoholisierten ungebetenen Gast mit einem Bier am Gartentisch sitzend an und nahmen diesen in Gewahrsam.

Sigmaringen

Einbruch

Zu einem Einbruch in ein Ladengeschäft in der Karlstraße kam es am Sonntag im Zeitraum zwischen 2.40 Uhr und 11.50 Uhr. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich über ein Fenster Zugang zum Lokal und brach dort mehrere Spielautomaten auf. Hierbei entwendete er einen fünfstelligen Euro-Betrag. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Hohentengen

Betrunkener Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Zeugen wurden am Sonntagabend an einer Tankstelle auf den Fahrer eines beschädigten Ford Focus aufmerksam, da dieser einen alkoholisierten Eindruck machte. Die verständigten Polizisten konnten im Rahmen der Fahndung und weiterer Ermittlungen einen 30-Jährigen ausfindig machen, der mit etwa zwei Promille erheblich alkoholisiert war. Wie sich herausstellte, kam der Betrunkene mit seinem Auto auf der Strecke zwischen Herbertingen und Ölkofen von der Fahrbahn ab und überfuhr hierbei zwei Straßenschilder sowie einen Straßenpfosten. Anschließend setzte er seine Fahrt fort. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Den Verursacher erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Ostrach

Diebstahl aus Selbstbedienungshütte

Das Vertrauen einer Betreiberin zweier Selbstbedienungshütten in Einhart nutzte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein bislang unbekannter Täter aus, der Waren im Wert von etwa 50 Euro sowie Wechselgeld entwendete und einen Verkaufsautomaten beschädigte. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter 07581/482-0 entgegen.

