Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Exhibitionist im Hirschgraben

Am Sonntagabend hat sich ein 36 Jahre alter Mann auf einer Parkbank im Hirschgraben entblößt und in der Öffentlichkeit masturbiert. Eine gerufene Polizeistreife stellte den Mann und brachte ihn aufgrund seines mentalen Zustandes in eine psychiatrische Fachklinik. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Ravensburg

Skulptur beschädigt

In der Parkstraße haben zwei Männer am Sonntagabend gegen 18 Uhr eine Skulptur beschädigt. Während ein Zeuge den Vorfall der Polizei meldete, zog das Duo die Parkstraße entlang von dannen und machte sich auf seinem Weg immer wieder an Fahrzeugen zu schaffen. Die 36 und 28 Jahre alten Männer wurden letztendlich von einer Polizeistreife gestoppt und zum Polizeirevier gebracht. Einer der Männer, der versuchte, sich selbst zu verletzen, musste in eine psychiatrische Fachklinik gebracht werden, während der stark alkoholisierte 36-Jährige die Nacht in einer Arrestzelle verbrachte. Auf beide kommen Strafverfahren wegen Sachbeschädigung zu. Wie hoch der entstandene Schaden ist, muss derzeit noch geklärt werden.

Ravensburg

Vorfahrtsunfall

Die Vorfahrt genommen hat ein 40 Jahre alter Autofahrer am Sonntag gegen 22 Uhr in der Meersburger Straße einem anderen Pkw-Lenker. Der Fahrer eines Audi kam aus dem Pfannenstiel und wollte nach links in die Meersburger Straße abbiegen, als er mit dem Chevrolet des 25-Jährigen zusammenstieß. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von 4.000 Euro.

Leutkirch

Benzinbettler unterwegs

Ein Benzinbettler hat am Sonntagmorgen Autos im Bereich des Eurorasthofes bei Altmannshofen angehalten. Dem bettelnden Mann gelang es, von einem Vorbeifahrenden etwas Geld zu bekommen, sodass er schon vor dem Eintreffen der Polizeistreife davongefahren war. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor Benzinbettlern, bei denen es sich meist um Betrüger handelt. Die Täter spielen eine Notlage oder Panne vor, um so an Geld zu kommen. Bei ihren Forderungen sind sie oftmals aufdringlich und nutzen die Gutmütigkeit Anderer bewusst aus. Gehen Sie nicht auf die Forderungen ein und verständigen Sie die Polizei.

Wolfegg

Lama aus Fluss gerettet

Zu einem ungewöhnlichen Rettungseinsatz mussten Feuerwehr und Polizei am Sonntagnachmittag an die Wolfegger Aach ausrücken. Ein Lama war im Bereich von Alttann in das Wasser gefallen und verfing sich im Stauwehr auf Höhe von Höll. Das völlig entkräftete Tier wurde letztlich von Kräften der Feuerwehr und geborgen und zurück auf die Koppel gebracht. Ein Tierarzt versorgte das Lama.

Weingarten

Private Streitigkeiten fordern Polizeieinsatz

Wegen Streitigkeiten um einen Parkplatz sind am Sonntagabend im Dürerweg mehrere Personen derart aneinandergeraten, dass zwei Streifenwagen anfahren mussten. Ein 19-Jähriger parkte auf einem Privatgrundstück, was zu dem lautstarken Streit führte. Im Zuge dessen bedrohten und beleidigten der 19-Jährige und sein gleichaltriger Begleiter die Anwohner. Auf sie kommt nun eine Strafanzeige zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell