Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Jugendlicher beleidigt Polizei bei Anzeigenaufnahme

Nachdem Unbekannte am Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr in der Eisenbahnstraße in Fischbach den Außenspiegel eines VW mutwillig abgetreten haben, ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Sachbeschädigung. Die Polizei stellte im näheren Umfeld eine Gruppe Jugendlicher fest. Ein betrunkener 17-Jähriger reagierte gegenüber der Streifenwagenbesatzung äußerst respektlos und beleidigte die Beamten. Da eine Atemalkoholmessung einen Wert von über zwei Promille ergab, musste der junge Mann die Polizisten auf das Revier begleiten, wo er seiner Mutter übergeben wurde. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Beleidigung. Ob die Jugendgruppe im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung steht, ist bislang nicht bekannt. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit dem Polizeirevier Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

Tettnang

Undichter Gastank

Gasaustritt in der Tettnanger Straße sorgte am Samstagabend gegen 22.45 Uhr für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Anwohner waren auf Gasgeruch aufmerksam geworden. Es konnte festgestellt werden, dass ein 25-Liter-Flüssiggas-Tank, der im Hinterhof eines Autohauses stand, undicht war. Die angeforderte Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und etwa 35 Kräften im Einsatz war, ließ das Gas daraufhin kontrolliert entweichen, sodass zu keiner Zeit eine Gefahr für Anwohner bestand.

Langenargen

Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich in den vergangenen Tagen im Mooser Weg ereignet hat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise. Der Spurenlage zufolge war ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker von Langenargen in Richtung Eriskirch unterwegs und kam im Wald nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem er ein Verkehrszeichen überfahren und zahlreiche Büsche beschädigt hatte, setzte er seine Fahrt mit seinem demolierten Wagen fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Zurückgelassene Trümmerteile deuten darauf hin, dass es sich bei dem Unfallwagen um einen silbergrauen Fiat Punto, Baujahr 2003 - 2006, handeln könnte. Personen, die Zeugen des Unfalls wurden oder sonst sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Unfallwagen geben können, sollen sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Polizei in Verbindung setzen.

Friedrichshafen

Betrunkener Radfahrer flüchtet

Ein 28-Jähriger, der am Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr völlig betrunken mit seinem unbeleuchteten Rad auf der Bundesstraße 31 unterwegs war, muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen war auf den Radler aufmerksam geworden, der auf Anhaltesignale der Polizei zunächst nicht reagierte. Erst kurze Zeit später sprang er dann von seinem Rad ab und flüchtete über die Leitplanke durch ein Gebüsch in Richtung Anton-Sommer-Straße. Eine hinzugerufene Polizeistreife konnte den Mann, der sich mutmaßlich auf der Flucht über mehrere Grundstückszäune die Kleidung zerrissen und sich auch leicht verletzt hatte, antreffen. Da die Atemalkoholmessung einen Wert von knapp 1,9 Promille ergab, wurde dem Tatverdächtigen in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Auf den 28-Jährigen kommt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Des Weiteren prüfen die Ermittler, ob ein Hausfriedensbruch vorliegt, da er auf seiner Flucht unberechtigt in ein umzäuntes Firmengelände eindrang.

Friedrichshafen

Jugendliche ausgeraubt

Nach einem Raubdelikt am Sonntagabend gegen 20 Uhr im Bereich des Riedlewalds hat die Kriminalpolizei Friedrichshafen die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Zwei Jugendliche im Alter von 13 und 15 Jahren gingen zu Fuß in Richtung Margaretenstraße durch das Waldstück und wurden eigenen Angaben zufolge von drei unbekannten Jugendlichen überfallen. Unter vorgehaltenen Messern hätten die etwa 12 bis 14 Jahre alten Unbekannten Bargeld gefordert. Das jüngere Opfer kam der Forderung nach und übergab einen kleinen Münzgeldbetrag, der Ältere setzte sich zur Wehr, woraufhin die Tatverdächtigen in Richtung Margaretenstraße flüchteten. Eine eingeleitete polizeiliche Fahndung blieb ohne Erfolg. Die drei jeweils auf 12 bis 14 Jahre alt geschätzten Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Person 1: ca. 150-152 cm groß, südländisches Aussehen mit Akzent, schwarzer Kapuzenpullover, weißes Bandana über dem Gesicht, lockiges Haar und braune Augen.

Person 2: ca. 160 cm groß, europäisches Aussehen ohne Akzent, lila-orangenes Trikot, lila-orangene Basecap. Auffallend war ein unter der Mütze angebrachter medizinischer Verband.

Person 3: ca. 165 cm groß, südländisches Aussehen mit Akzent, schwarzer Kapuzenpullover.

Bei einem der vorgehaltenen Messer soll es sich um ein einseitig geschliffenes, etwa sieben bis zehn cm langes Klappmesser gehandelt haben. Auf dem Griff sei ein aufgedruckter Adler erkennbar gewesen.

Personen, die Zeugen der Tat wurden oder sonst sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Stetten

Von Fahrbahn abgekommen

Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich entstand am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr auf der Bundesstraße 33 zwischen Stetten und Ittendorf. Eine 19-jährige Autofahrerin war in Richtung Ittendorf unterwegs und verlor auf Höhe der Einmündung zur K 7746 aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Seat. In der Folge kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte eine Leitplanke. Während der Sachschaden am Wagen der Unfallverursacherin auf 4.000 Euro beziffert wird, fällt dieser an der Leitplanke eher gering aus. Die 19-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

Überlingen

Einbruch

Unbekannte haben sich in der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 23 Uhr und 4.15 Uhr, unberechtigt Zutritt zu einem Firmengebäude in der Straße "Zum Degenhardt" verschafft. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Gebäudeinnere, wo sie mehrere Zimmer durchwühlten. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Durch das gewaltsame Eindringen entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im fraglichem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Friedrichshafen

Randalierer beleidigt Polizeibeamte

Für einen Einsatz der Polizei sorgte ein 42-jähriger Mann, der am Sonntagmorgen gegen 2.45 Uhr in seiner Wohnung in der Kapitän-Wagner-Straße randalierte. Neben seiner verängstigten Frau konnten die Polizeibeamten auch den augenscheinlich verletzten und offensichtlich betrunkenen 42-Jährigen antreffen. Da er gegenüber den eingesetzten Polizisten zunehmend aggressiv wurde und mit beleidigenden Äußerungen um sich warf, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam und legten ihm Handschließen an. Im Streifenwagen versuchte der 42-Jährige erneut zu randalieren und musste aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Spezialklinik gebracht werden. Gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt.

