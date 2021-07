Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Mittwoch zwischen 16.30 Uhr und 16.45 Uhr im Parkhaus Seepromenade in der Seestraße einen geparkten Mazda CX-5 angefahren. Trotz des verursachten Sachschadens in Höhe von etwa 1.800 Euro fuhr er danach weg, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Auf rund 5.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Dienstag gegen 17.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Eckenerstraße entstand. Eine 41-jährige Audi-Fahrerin war in Richtung Lindau unterwegs und erkannte mutmaßlich aus Unachtsamkeit nicht, dass die vor ihr fahrende 49-Jährige Skoda-Lenkerin auf Höhe der Werderstraße abbremsen musste. Durch den folgenden Auffahrunfall entstand am Audi etwa 3.000 Euro, am Skoda circa 2.000 Euro Sachschaden. Der Wagen der Unfallverursacherin war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Kressbronn

Betrunkener Lastwagenfahrer aus dem Verkehr gezogen

Die Polizei Friedrichshafen ermittelt aktuell gegen einen 65-jährigen Sattelzug-Lenker, der am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr in der Raiffeisenstraße alkoholisiert unterwegs war und dabei einen Hydranten touchiert hat. Da eine Atemalkoholmessung bei dem 65-Jährigen einen Wert von 0,7 Promille ergab, musste er die Beamten in eine Klinik begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Sie untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Kressbronn

Fahrraddieb flüchtet

Auf Fahrräder hatte es ein unbekannter Mann am Mittwochmorgen in der Jahnstraße abgesehen. Ein Anwohner vernahm gegen 10 Uhr seltsame Geräusche aus seinem Schuppen und ertappte dort den etwa 25-30 Jahre alten und dunkel gekleideten Tatverdächtigen, der sogleich flüchtete. Augenscheinlich wollte sich dieser an den dort abgestellten Rädern zu schaffen machen. Nachdem der Anwohner die Polizei verständigt hatte, nahm er selbst die Verfolgung des Unbekannten auf und konnte diesen im Bereich der Argenstraße antreffen. Der Tatverdächtige warf daraufhin ein hochwertiges Mountainbike, mit dem er unterwegs war, in eine Hecke und rannte erneut weg. Wie die Ermittlungen ergaben, war das Rad kurze Zeit zuvor gestohlen worden war. Der Polizeiposten Langenargen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel. 07543/9316-0 entgegen.

Immenstaad

Heckenbrand

Zu einer in Brand geratenen Thuja-Hecke rückten am Mittwochmittag die Freiwillige Feuerwehr Immenstaad und die Polizei in die Straße "Kippenhorn" aus. Ein Anwohner hatte die Hofeinfahrt mit einem Brenner von Unkraut beseitigt, woraufhin sich das Feuer auf seine angrenzende Hecke ausbreitete. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der Mann den Brand bereits eigenständig gelöscht. Größerer Sachschaden entstand nicht.

Tettnang

Motorradfahrer missachtet Vorfahrt

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr auf der K 7711 zwischen Laimnau und Wildpoldsweiler ereignet hat, musste ein 17-jähriger Motorradfahrer mit Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der junge Mann fuhr, trotz der durch Maisfelder eingeschränkten Sicht, ohne anzuhalten von Wiesertsweiler auf die Vorfahrtsstraße ein und wurde dort vom Fiat eines in Richtung Laimnau fahrenden 23-Jährigen erfasst. Bei der Kollision verletzte sich der 17-Jährige leicht. Am Leichtkraftrad entstand etwa 2.000 Euro, am Fiat rund 3.000 Euro Sachschaden.

Überlingen

Verkehrsunfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch zwischen 12.30 Uhr und 17.30 Uhr im Parkhaus Post in der Mühlenstraße ermittelt aktuell die Polizei Überlingen. Ein Unbekannter war, nachdem er einen geparkten Ford Kuga angefahren und dabei rund 1.500 Euro Sachschaden verursacht hat, einfach weggefahren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

Rücksichtslos unter Alkoholeinwirkung unterwegs

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 27-jähriger Autofahrer rechnen, der am Mittwochnachmittag mit seinem Mercedes für negatives Aufsehen sorgte. Laut Zeugen fuhr er zunächst mit hoher Geschwindigkeit, teilweise in Schlangenlinien durch das Stadtgebiet, wo er rücksichtslos überholt und auch mehrere Passanten gefährdet haben soll. Später kollidierte er in Owingen in der Untere-St.-Leonhard-Straße mit einer Mauer und flüchtete danach. Die verständigten Polizeibeamten trafen den 27-Jährigen an seiner Wohnanschrift an. Bei der Überprüfung stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest, weshalb ihm in einem Krankenhaus zwei Blutproben entnommen wurden. Die Polizei ermittelt neben Straßenverkehrsgefährdung auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 27-Jährigen.

Überlingen

Unfall mit Sachschaden

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 13 Uhr in der Obertorstraße ereignet hat. Die 82-jährige Lenkerin eines Audi A3 fuhr von den Parkplätzen des Wertstoffhofs auf die Fahrbahn ein und übersah aus Unachtsamkeit den Audi A1 einer vorfahrtsberechtigten 20-Jährigen, die in Richtung Gradebergstraße unterwegs war. Während am Wagen der Unfallverursacherin etwa 1.000 Euro Sachschaden entstand, beläuft sich dieser am Audi der 20-Jährigen auf 4.000 Euro.

Owingen

Verkehrsunfallflucht

Nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montag zwischen 12 Uhr und 21 Uhr einen in der Straße "Hirtengärten" abgestellten Ford beschädigt hat, ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf wegen Verkehrsunfallflucht. Der Sachschaden wird auf etwa 700 Euro beziffert. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Markdorf

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Etwa 7.500 Euro Sachschaden entstand am Mittwoch gegen 11 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Ravensburger Straße / Gutenbergstraße. Ein 77-jähriger BMW-Fahrer fuhr von der Gutenbergstraße in die Kreuzung ein und übersah aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens den von rechts heranfahrenden VW eines 45-Jährigen. Während am Wagen des Unfallverursachers etwa 3.000 Euro Sachschaden entstand, wird dieser am VW auf 4.500 Euro beziffert. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

