Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Pkw beim Parkvorgang beschädigt

Beim Parkvorgang touchierte am Mittwoch gegen 12 Uhr die 46 Jahre alte Fahrerin eines Mercedes einen auf dem Parkplatz in der Karlstraße geparkten Toyota einer 53-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand durch die Kollision Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 2.000 Euro.

Sigmaringen

Erneuter Ladendiebstahl

Wegen eines erneuten Diebstahlsdelikts ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen einen 33-Jährigen. Nachdem der Mann bereits in Folge eines Ladendiebstahls in der vergangenen Woche Hausverbot in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße "In der Au" erhalten hatte, konnte er am gestrigen Mittwoch im selben Geschäft nach dem abermaligen Diebstahl von Lebensmitteln und Tabak festgestellt werden. Eine Zeugin erkannte den Tatverdächtigen wieder, in seinem Rucksack und seiner Weste wurde schließlich Diebesgut im Wert von etwa 8 Euro aufgefunden.

Sigmaringen

17-Jährige leistet Widerstand

Als ihr in der Nacht auf Mittwoch im Rahmen einer polizeilichen Überprüfung auf dem Polizeirevier in der Karlstraße die Zigaretten abgenommen werden sollten, weigerte sich eine 17-jährige Jugendliche zunächst, diese herauszugeben. Im weiteren Verlauf schlug sie nach einem Polizeibeamten und versuchte, den Arm einer Beamtin wegzureißen. Außerdem beleidigte sie die Anwesenden. Die 17-Jährige gelangt nun wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung zur Anzeige.

Mengen

Verkehrsunfall

Möglicherweise eine Niesattacke dürfte der Grund für einen Unfall gewesen sein, der sich am Mittwochfrüh um kurz vor 7.30 Uhr auf der B 32 ereignet hat. Der 53-jährige Fahrer eines Lkw war auf der Bundesstraße zum Unfallzeitpunkt zwischen den Einmündungen Klosterstraße und Scheerer Straße unterwegs, als er eigenen Angaben zufolge niesen musste und dadurch auf das rechte Bankett abkam. Er überfuhr einen Leitpfosten, welcher durch die Kollision das Rücklicht des Lkw beschädigte. Teile des Rücklichts prallten gegen den dahinterfahrenden VW einer 20-Jährigen. Während am Lkw geringer Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro entstand, beläuft sich dieser am VW auf circa 500 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Pfullendorf

Verkehrsunfall

Ein Autofahrer hat am Mittwoch gegen 15.45 Uhr an der Einmündung L 201 zur L 268 einer anderen Autofahrerin die Vorfahrt genommen und dadurch einen Unfall verursacht. Der 24-jährige Fahrer eines Skoda befuhr die L 201 aus Richtung Denkingen kommend und übersah bei seinem Abbiegevorgang an der Einmündung Heiligenbergerstraße / L 201 zur Umgehungsstraße L 268 die vorfahrtsberechtigte 35-jährige Ford-Lenkerin. Im Kreuzungsbereich kam es zum Streifvorgang der beiden Pkw. Die 35-jährige Frau verletzte sich hierbei leicht und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Nach der Kollision waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten mit einem Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 10.000 Euro abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell