Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizeikontrolle

Wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und Beleidigung ermittelt aktuell das Polizeirevier Ravensburg. Aufgrund einer Ruhestörung kontrollierten Polizeibeamte am Mittwochabend eine größere Personengruppe, die sich im Parkhaus Untertor aufhielt. Bei Erblicken der Polizisten versuchte eine 15-Jährige eine Zigarettenpackung wegzuwerfen, in der sich eine kleinere Menge Betäubungsmittel befand. Zudem beleidigte im weiteren Verlauf der Kontrolle ein mit über drei Promille alkoholisierter 18-Jähriger die Einsatzkräfte. Beide wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen ihren Eltern übergeben und müssen nun mit Anzeigen rechnen. Der übrigen Gruppe wurde ein Platzverweis erteilt.

Ravensburg

Verkehrsunfallflucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro kam es am Mittwoch im Zeitraum von 14 Uhr bis 17.30 Uhr im Parkhaus Oberamtei in der Seestraße. Hierbei wurde ein schwarzer Audi A4 durch einen bislang unbekannten Unfallverursacher, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, am Fahrzeugheck beschädigt. Das Polizeirevier Ravensburg nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Körperverletzung

Ohne erkennbaren Grund wurden zwei 12- und 17-jährige Schwestern von einem unbekannten Mann zunächst angepöbelt und dann mit der flachen Hand auf die Wange geschlagen, als diese an einer Haltestelle am Bahnhof auf ihren Bus warteten. Nach dem Vorfall verständigten die beiden Mädchen ihren Vater. Polizeibeamte des Polizeireviers Ravensburg konnten einen amtsbekannten 33-Jährigen als Tatverdächtigen ausmachen, den nun eine Anzeige wegen Körperverletzung erwartet.

Leutkirch im Allgäu

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmittel zeigte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein 32-jähriger Renault-Fahrer bei einer Verkehrskontrolle in Gebrazhofen. Nach einem positiven Urintest sowie einer Blutentnahme muss der Fahrzeugführer nun mit einer Anzeige und einem mindestens einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Leutkirch

Verkehrsunfallflucht

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam auf der A 96 in Fahrtrichtung München im Bereich der Auffahrt Aichstetten ein unbekanntes Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die dortige Leitplanke auf einer Länge von elf Metern. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zudem wurde an der Örtlichkeit reichlich Erdreich aufgewühlt, sodass die Fahrbahn durch die Autobahnmeisterei über 90 Minuten gereinigt werden musste. Hinweise auf den Unfallverursacher, der sich unberechtigt von der Unfallstelle entfernte, nimmt der Verkehrsdienst Kißlegg unter 07563/9099-300 entgegen.

Wangen im Allgäu

Fehlalarm

Zu einem Brandalarm, offenbar ausgelöst durch einen technischen Defekt, kam es am Mittwochnachmittag in einer Seniorenresidenz in der Wangener Straße. Bis zur Klärung der Ursache waren die Freiwilligen Feuerwehren Achberg und Neuravensburg mit etwa 30 Kräften im Einsatz.

Weingarten

Fehlalarm

Aufgrund unbekannter Ursache kam es am Mittwoch gegen 17 Uhr zu einem Brandalarm an der PH Weingarten. Bei dem Einsatz, der sich als Fehlalarm herausstellte, war die Freiwillige Feuerwehr Weingarten mit 25 Einsatzkräften vor Ort.

Baienfurt

Sachbeschädigung

Durch Kratzer wurde ein Pkw von Montag auf Dienstag auf beiden Fahrzeugseiten mutwillig beschädigt. An dem grauen Audi A4, der in der Straße Rainpatent geparkt war, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Aulendorf

Gartenzaun durch Unfall beschädigt - die Polizei bittet um Hinweise

Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde in Esbach zwischen Montag und Dienstag ein hölzerner Gartenzaun über vier Meter Länge beschädigt. Verursacht wurde dies vermutlich beim Rückwärtsfahren oder Wenden mit einem Anhänger. Der Polizeiposten Altshausen bittet unter Tel. 07584/921714 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell