Ravensburg

Schmierfinken im Stadtgebiet aktiv

Über zehn Gebäudewände und Figuren haben vier Personen am frühen Mittwoch im Innenstadtgebiet mit Sprühfarbe beschmiert. Auch im Laufe des Morgens wurden der Polizei immer weitere Beschädigungen durch die Graffitis gemeldet. Der dabei entstandene Schaden ist aktuell noch nicht abschätzbar. Betroffen sind dabei vor allem Ladengeschäfte und Bankgebäude. Bei den angebrachten Abbildungen handelt es sich um Schriftzüge und linksmotivierte Symbole. Die vier Personen wurden bei ihrer Tat unter anderem von einem Zeitungsausträger beobachtet. Dieser beschreibt zwei Mitglieder der Gruppe als klein und sagt, dass eine Person eine auffällig gemusterte Hose getragen habe. Eine Polizeistreife störte die Täter bei Schmierereien am Gänsbühl Center, woraufhin sie die Flucht über einen Zaun ergriffen und daraufhin nicht mehr gefunden werden konnten. Zurück ließen sie eine Tasche mit persönlichen Gegenständen. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen übernommen und eine 21-Jährige als mutmaßliche Besitzerin identifiziert, die enge Verbindungen zur Klimaaktivisten-Szene hat und nun unter Tatverdacht steht. In diesem Zusammenhang werden Personen, die in der Nacht im Innenstadtbereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Radfahrer nimmt Pkw die Vorfahrt

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer erlitten, der am Dienstagmorgen kurz nach 10 Uhr in der Allmandstraße einem Auto die Vorfahrt genommen hat. Der 64 Jahre alter Zweiradlenker fuhr an der Kreuzung in die Möttelinstraße ein und prallte dabei gegen den Mitsubishi einer 61-Jährigen. Der Radler wurde über die Motorhaube geworfen und schleuderte gegen einen geparkten Audi, an dem ein Schaden von etwa 3.000 Euro entstand. An dem Mitsubishi entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro. Der Radfahrer kam aufgrund seiner leichten Verletzungen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Ravensburg

Unfall durch Aquaplaning

Bei Starkregen ist ein Autofahrer am Montagmorgen gegen 8 Uhr auf der B 30 zwischen Oberzell und Ravensburg Süd gegen die Leitplanke gefahren. Bei regennasser Fahrbahn verlor der 23 Jahre alte Lenker die Kontrolle über seinen BMW. Nach der Kollision mit der Leitplanke war der Wagen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8.500 Euro.

Wangen im Allgäu

Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde am Dienstag im Zeitraum von 7.00 Uhr bis 15.30 Uhr ein Pkw beschädigt, der auf einem Parkplatz in der Pfannerstraße abgestellt war. Der bislang unbekannte Unfallverursacher, der den silbernen Hyundai I 30 am Kotflügel streifte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.200 Euro. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07522/984-3333 entgegen.

Wangen im Allgäu

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugenaufruf

Offenbar aufgrund eines psychischen Ausnahmezustands lief ein 39-Jähriger am Donnerstag, den 08.07., gegen 20.30 Uhr in der Ortsdurchfahrt Argenbühl trotz Verkehrs mehrfach absichtlich auf die Fahrbahn. Hierdurch mussten die durchfahrenden Verkehrsteilnehmer aufgrund der für sie unvorhersehbaren Situation stark abbremsen, um eine Kollision mit dem Fußgänger zu vermeiden. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet sowohl Betroffene als auch Zeugen darum, sich unter Tel. 07522/984-3333 zu melden.

Kißlegg

Nachbarin verhindert Brand

Mit Wassereimern löschte die Nachbarin eines leerstehenden Hofs am Dienstagmorgen in Herrot rechtzeitig ein hölzernes Scheunentor, welches auf bislang unbekannte Art und Weise in Brand gesteckt wurde. Durch das beherzte Eingreifen wurde der entstandene Sachschaden auf einen niedrigen dreistelligen Euro Bereich begrenzt. Der Polizeiposten Vogt ermittelt nun wegen Brandstiftung gegen Unbekannt.

Leutkirch

Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro hat ein unbekannter Pkw-Lenker in der Zeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen an einem Citroen C1 verursacht. Die Halterin des Wagens hatte ihren Pkw in dieser Zeit erst auf dem Parkplatz des REWE-Marktes und später im Höhenweg geparkt. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um sachdienliche Hinweise.

Weingarten

Verkehrsunfall mit Leichtverletzter

Durch eine Kollision mit einem Pkw wurde am Dienstagnachmittag eine 16-jährige Motorradfahrerin in der Abt-Hyller-Straße leicht verletzt. Die 56-jährige Fahrerin eines VW-Golf übersah beim Linksabbiegen auf die Wohnmobilstellplätze die entgegenkommende und vorrangberechtigte Zweiradfahrerin, sodass diese beim nicht mehr vermeidbaren Zusammenprall stürzte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Weingarten

Exhibitionistische Handlungen

Mit einer Anzeige wegen exhibitionistischer Handlungen muss ein 45-jähriger Mann rechnen, der am Dienstagmittag in einer öffentlichen Toilette am Postplatz vor einem 17-Jährigen an seinem Glied manipulierte. Aufgrund der Angaben des Jugendlichen konnte der Mann, der nach der Tat mit seinem Pkw davonfuhr, durch Streifenbeamte des Polizeireviers Weingarten ermittelt werden.

Bad Waldsee

Drei Verletzte nach Unfall

Frontal zusammengestoßen sind auf der Strecke zwischen Reute und Aulendorf zwei Autofahrer am Dienstag gegen 11 Uhr. Der Fahrer eines Renault kam aus Reute und wollte auf Höhe der Einmündung Greut nach links abbiegen. Dies bemerkte ein hinterherfahrender Skoda-Lenker zu spät. Um ein Auffahren zu vermeiden, wich der 27-Jährige auf die Gegenspur aus. Dort prallte er gegen einen entgegenkommenden Jeep. Der Jeep wurde in den Grünstreifen geschleudert und überschlug sich dort. Der Skoda kam auf der Landstraße zum Stehen. Sowohl der 26-jährige Jeep-Fahrer als auch der Unfallverursacher und sein 40 Jahre alter Beifahrer erlitten durch die Kollision Verletzungen. Sie wurden zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Bad Waldsee war zu Säuberung der Straße mit vier Fahrzeugen vor Ort. Beide Pkw mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt etwa 14.000 Euro geschätzt.

