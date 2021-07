Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Diebstahl und Sachbeschädigung

Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen eines Diebstahlsdelikts gegen Unbekannt, nachdem zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 17 Uhr, aus einem Schrebergarten in der Zeppelinstraße ein Kinderstuhl und ein Trettraktor mit Anhänger gestohlen wurde. Die Täter verschafften sich durch das Beschädigen des Schlosses am Eingangstor Zutritt in den Schrebergarten, öffneten teilweise gewaltsam kleine Schuppen und ein Gewächshaus. Zudem beschädigten die Unbekannten mehrere Säcke Fliesenkleber und Putzmörtel, das Schutznetz des Fischteichs und mehrere Sichtschutze. Der entstandene Schaden wird auf etwa 400 Euro beziffert. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Sigmaringen

Unfall nach Sekundenschlaf

Möglicherweise ein Sekundenschlaf dürfte der Grund für einen Unfall gewesen sein, der sich am Dienstagvormittag auf K 8208 ereignet hat. Der 87-jährige Fahrer eines Opel war auf der Kreisstraße von Sigmaringen kommend in Fahrtrichtung Unterschmeien unterwegs, als er eigenen Angaben zufolge kurz einnickte und in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Er überfuhr einen Leitpfosten und kam im weiteren Verlauf in einem Waldstück neben der Fahrbahn zum Stehen. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro, er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der durch den Unfall entstandene Flurschaden wird auf etwa 200 Euro beziffert. Der 87-Jährige wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Sigmaringen

Erneute Sachbeschädigung an Vereinsheim

Die Scheibe zum Kantinenraum eines Vereinsheims in der Senderstraße hat ein Unbekannter im Laufe des Montags mittels eines Ton-Krugs und Holzpfahls eingeschlagen. Der Täter verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden. Ob die Tat im Zusammenhang mit den zurückliegenden Beschädigungen an dem Vereinsheim steht, wird dabei ebenfalls geprüft.

Hettingen

Brandmelder löst aus - Fehlalarm

Mutmaßlich ein technischer Defekt an einer Sprinkleranlage am Montag gegen 17.15 dürfte die Ursache für das Auslösen eines Brandmelders in einer Firma in der Maybachstraße gewesen sein. Dadurch kam es zu einem Einsatz der Feuerwehr Hettingen und der Polizei. Die Einsatzkräfte konnten bei der Abklärung an der Örtlichkeit weder Rauch noch Feuer feststellen und nach Zurücksetzen des Brandmelders zeitnah wieder abrücken.

Gammertingen

Pkw beim Parkvorgang beschädigt und davongefahren

Beim Parkvorgang touchierte am Sonntag gegen 12.30 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz in der Marktstraße geparkten Mercedes. Da der Unfallverursacher sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro kümmerte, sondern einfach wegfuhr, ermittelt der Polizeiposten Gammertingen wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07574/921687 entgegen.

Meßkirch

Vorfahrt genommen

Ein Autofahrer hat am Dienstagfrüh um kurz nach 6 Uhr an der Einmündung des Mettenbachwegs in den Erlenweg einem anderen Autofahrer die Vorfahrt genommen und dadurch einen Unfall verursacht. Der 23 Jahre alte Fahrer eines Kia befuhr zunächst den Erlenweg und übersah an der Einmündung zum Mettenbachweg und Ahornweg den vorfahrtsberechtigten 27-jährigen Opel-Lenker. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Pkw. Während am Kia der Sachschaden auf etwa 5.000 Euro beziffert wird, beläuft sich dieser am Opel auf circa 2.500 Euro. Das Fahrzeug des 23-jährigen Unfallverursachers war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt.

Bad Saulgau

Diebstahl

Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen eines Diebstahlsdelikts gegen zwei 14- und 15-jährige Buben, die im Verdacht stehen, am Dienstagabend gegen 21 Uhr aus einem Mehrfamilienhaus im Wuhrweg zwei Mountainbikes entwendet zu haben. Ein Zeuge erkannte bei dem 14-Jährigen auf der Straße sein eigenes Fahrrad wieder. Als er den Tatverdächtigen darauf ansprach, versuchte dieser zu flüchten, konnte aber von dem Zeugen eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizeistreife festgehalten werden. Dem 15-jährigen Komplizen gelang zunächst die Flucht, er konnte aber ermittelt und später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Beide erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

Mengen

Tätliche Auseinandersetzung

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung kam es in der Nacht auf Sonntag gegen 1 Uhr in der Sigmaringendorfer Straße auf einem Grillplatz. Ein 21-Jähriger schlug mit seiner Faust in das Gesicht eines 22-Jährigen. Hierbei zog der Angegriffene sich Verletzungen am linken Auge zu und war nach eigenen Angaben zeitweise bewusstlos. Der Grund für die Streitigkeit ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der 21-Jährige gelangt nun wegen Körperverletzung zur Anzeige.

Mengen

Sachbeschädigung

Die Scheibe einer Eingangstüre der Sporthalle in der Schulstraße hat ein Unbekannter zwischen Montagabend, 18 Uhr, und Dienstagfrüh, 7.30 Uhr, mithilfe eines Steines eingeschlagen. Der Täter verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Polizeiposten Mengen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter Tel. 07572/5071 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell