Bodenseekreis (ots)

Bodenseekreis

Enkeltrick

Zahlreiche Meldungen aus dem gesamten Bodenseekreis über Anrufe von Telefonbetrügern gingen am Dienstag bei der Polizei ein. Die Anrufer gaben sich gegenüber den vorwiegend etwas lebensälteren Bürgern als enger Familienangehöriger aus. Da er in einen Unfall verwickelt gewesen sei und nun von der Polizei festgehalten werde, benötige er dringend Geld. Nach den bisherigen Erkenntnissen fand die perfide, aber hinlänglich bekannte Masche glücklicherweise keinen Erfolg, sodass der Polizei kein Vermögensschaden bekannt wurde. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor Betrügern am Telefon und rät zu einem gesunden Maß an Misstrauen. Sollten Sie Verdacht schöpfen, einem Telefonbetrug zum Opfer gefallen zu sein, lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Kontaktieren Sie umgehend die Polizei, die Sie zum weiteren Vorgehen berät. Informationen und Tipps, wie Sie sich im Falle eines solchen Anrufs verhalten können, finden Sie auch im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

Friedrichshafen

Unerlaubt mit E-Scooter unterwegs

Mit Konsequenzen muss ein 33-Jähriger rechnen, der am Dienstagabend im Bereich der Ehlersstraße von der Polizei kontrolliert wurde. Die Beamten waren auf den Mann aufmerksam geworden, da er mit einem nicht versicherten E-Scooter unterwegs war. Bei der Überprüfung fiel den Polizisten zudem auf, dass der 33-Jährige alkoholisiert war. Da eine Atemalkoholmessung bei ihm einen Wert von knapp 0,8 Promille ergab, muss er, neben der Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, auch mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinwirkung rechnen. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt.

Friedrichshafen

Fahrraddieb versucht zu flüchten

Eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei lieferte sich ein 41-jähriger Radfahrer am frühen Mittwochmorgen gegen 3.45 Uhr in der Friedrichshafener Innenstadt. Zunächst ignorierte er die Anhaltesignale und trat dann umso kräftiger in die Pedale, um einer Polizeikontrolle zu entkommen. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den 41-Jährigen kurze Zeit später vorläufig festnehmen. Der Grund für seine eilige Flucht war bald klar: er hatte das Fahrrad, seinen Angaben zufolge, gestohlen. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

Friedrichshafen

Trunkenheitsfahrt

Deutlich alkoholisiert und ohne erforderliche Fahrerlaubnis war ein 25-jähriger Autofahrer am Mittwochmorgen gegen 2.30 Uhr im Stadtgebiet unterwegs. In der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer wahr. Da die Atemalkoholmessung einen Wert von über 1,6 Promille ergab, musste der 25-Jährige die Polizisten in eine Klinik begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Da er auch keinen Führerschein hat, muss der Fahrer neben der Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auch mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Tettnang

Unfall mit Sachschaden

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 16.45 Uhr auf der K 7712 bei Prestenberg ereignet hat. Eine 50-jährige VW-Multivan-Lenkerin fuhr von einer Hofeinfahrt auf die Straße ein und übersah den VW-Golf einer 33 Jahre alten Vorfahrtsberechtigten, die aus Ravensburger Richtung kam. Im Einmündungsbereich kollidierten die Fahrzeuge, woraufhin Sachschaden in Höhe von jeweils rund 5.000 Euro entstand. Beide VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Kressbronn

Vorfahrt missachtet

Hohen Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagmittag gegen 12.45 Uhr in der Friedrichshafener Straße. Ein 63-jähriger BMW-Lenker fuhr von der Pfänderstraße nach links auf die Vorfahrtsstraße ein und übersah dabei den Mercedes einer 55-Jährigen, die ortseinwärts unterwegs war. Die Mercedes-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte im Einmündungsbereich mit dem BMW. Während am Wagen des Unfallverursachers etwa 8.000 Euro Sachschaden entstand, wird dieser am Auto der 55-Jährigen auf rund 10.000 Euro beziffert. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Meckenbeuren

Unfall mit Sachschaden

Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich entstand am Dienstagmittag um 12 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße. Eine 24-jährige Hyundai-Lenkerin fuhr über einen abgesenkten Bordstein nach rechts in Richtung Ravensburger Straße auf die Bahnhofstraße ein und übersah dabei den von links nahenden VW eines 29-Jährigen. Durch den Zusammenstoß entstand am Wagen der Unfallverursacherin etwa 4.000 Euro, am VW, der abgeschleppt werden musste, etwa 3.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Überlingen

Pkw beim Parkvorgang beschädigt und davongefahren

Beim Parkvorgang touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Straße "Heiligenbreite" am Dienstag zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr einen nebenstehenden BMW. Im weiteren Verlauf verließ der Unfallverursacher die Örtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Heiligenberg

Verkehrsunfallflucht - Lastwagenfahrer fährt davon

Ein Lastwagenfahrer hat nach einem Streifvorgang am Dienstag gegen 10 Uhr in der Salemer Straße die Flucht ergriffen. Nachdem sich beide Sattelzugmaschinen kurz zuvor im Gegenverkehr gestreift hatten, hielten beide Fahrer zunächst an. Unter dem Vorwand, seine Papiere zu holen, setzte sich der unbekannte Lenker eines weißen 7,5-Tonners in sein Führerhaus und fuhr einfach davon. Während der Sachschaden an der Lastwagenplane des 59-jährigen Unfallgegners auf etwa 1.500 Euro beziffert wird, müsste das Rücklicht am Sattelzug des Flüchtigen beschädigt worden sein. Der Polizeiposten Salem ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07553/82690 entgegen.

Owingen

Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 81-jähriger Pedelec-Fahrer lebensbedrohliche Verletzungen erlitt, ereignete sich am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr an der Kreuzung L 205 / L 195. Der Radfahrer war von Billafingen in Richtung Owingen unterwegs und fuhr nach jetzigem Ermittlungsstand ohne anzuhalten in die Straßenkreuzung ein. Eine vorfahrtsberechtigte 27-Jährige, die mit ihrem Ford aus Überlinger Richtung angefahren kam, konnte nicht rechtzeitig bremsen und erfasste den Zweiradfahrer im Kreuzungsbereich. Der 81-Jährige zog sich durch die Kollision und den darauffolgenden Sturz schwerste Verletzungen zu und musste vom Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Die 27-Jährige wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsdienst Sigmaringen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Uhldingen-Mühlhofen

Verkehrsunfallflucht

Etwa 2.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf der B 31 ereignete. Eine 53-jährige Renault-Lenkerin befuhr die Bundesstraße von Meersburg kommend in Fahrtrichtung Uhldingen-Mühlhofen, als sie in an der Fahrbahnverengung von einem zweispurigen in einen einspurigen Straßenbereich auf die rechte Fahrspur wechseln wollte. Hierbei überfuhr ein neben ihr fahrender Lkw mutmaßlich die Mittellinie und touchierte den Renault, wodurch dieser an der rechten Fahrzeugseite beschädigt wurde. Ohne dies zu bemerken und sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der unbekannte Lkw-Fahrer weiter. Um den genauen Unfallhergang nachvollziehen zu können, bittet das Polizeirevier Überlingen Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall oder zu dem unbekannten polnischen Lkw mit schwarz-rotem Auflieger geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Markdorf

Vorfahrt genommen

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am späten Dienstagabend um kurz vor 23 Uhr an der Einmündung der Bergheimer Straße in die Muldenbachstraße einem anderen Autofahrer die Vorfahrt genommen und dadurch einen Unfall verursacht. Der Unfallverursacher war mit einem Landrover Discovery unterwegs und übersah auf der abknickenden Vorfahrtsstraße den vorfahrtsberechtigten 18-jährigen Mercedes-Lenker, wodurch es zum Streifvorgang der beiden Pkw kam. Weil sich der Unfallverursacher nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 500 Euro am Mercedes kümmerte, sondern einfach wegfuhr, ermittelt das Polizeirevier Überlingen wegen Unfallflucht und nimmt unter Tel. 07551/804-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

