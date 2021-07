Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Alkoholisierter Mann beschädigt Autos

Ein 27-Jähriger hat am Montagabend kurz nach 19 Uhr in einer Tiefgarage in der Eisenbahnstraße mehrere Autos beschädigt. Eine Polizeistreife fand den betrunkenen Mann, der in einem fremden Wagen mit eingeschlagener Seitenscheibe saß. An einem weiteren Pkw wurden die Kennzeichen abgerissen und an einem dritten Auto, das augenscheinlich nicht verschlossen war, wurde der Innenraum durchsucht. Der Beschuldigte hinterließ hier Schuhe sowie seine Mütze. Zuvor hatte der deutlich alkoholisierte Mann scheinbar versucht, ein abgeschlossenes Fahrrad zu stehlen. Der 27-Jährige wurde von der Polizeistreife in eine Fachklinik gebracht. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Ravensburg

Auto angefahren

Etwa 1.000 Euro Sachschaden hat ein bislang nicht bekannter Autofahrer verursacht, der am Montag kurz vor 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Georgstraße einen Smart angefahren hat. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Am vergangen Wochenende hat ein Einbrecher in Sickenried aus einer Wohnung in der Jägerstraße eine Uhr gestohlen. Der Täter verschaffte sich nach bisherigen Erkenntnissen über ein gekipptes Fenster Zutritt zu den Räumen. Das Polizeirevier Ravensburg bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise zu Tat und Täter.

Ravensburg

Radlader brennt ab

Ein Radlader hat am Montagmorgen gegen 8 Uhr im Bereich Ettmannsschmid gebrannt. Das Fahrzeug begann während der Fahrt zu rauchen und ging kurz darauf in Flammen auf. Der 29-jährige Fahrer wurde dabei nicht verletzt. Die Feuerwehr war für die Löscharbeiten mit 15 Einsatzkräften vor Ort.

Leutkirch

Streit unter Nachbarn eskaliert

Ein Streit unter Nachbarn hat am Montagabend in Ausnang dazu geführt, dass ein 78 Jahre alter Mann mit einer Mistgabel Heu auf das Autodach seiner 33-jährigen Nachbarin lud. Außerdem zerkratzte der Alkoholisierte den Wagen rundherum, sodass ein Schaden von etwa 3.000 Euro entstand. Er hat nun mit einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung zu rechnen.

Leutkirch

Senior löst Polizeieinsatz aus

Ein 84-Jähriger hat am Montagnachmittag im Stadtgebiet einen Polizeieinsatz ausgelöst und musste letztendlich von der Polizei in eine Fachklinik gebracht werden. Angeblich bedrohte der Senior eine Familie, die eine benachbarte Wohnung ausräumte, mit einem Messer, weshalb mehrere Polizeistreifen anrückten. Da sich der Mann auch gegenüber den Beamten aggressiv zeigte, sollte er mit zum Polizeirevier genommen werden. Auf dem Weg zum Polizeiwagen trat er einen Unbeteiligten und auch einen Polizisten, sodass ihm Handschellen angelegt werden mussten. Während der Fahrt täuschte der 84-Jährige eine Ohnmacht vor, weshalb ein Rettungswagen den Mann unter Polizeibegleitung in das Klinikum brachte. Auf ihn kommt ein Strafverfahren zu.

Bad Wurzach

Verkehrsunfallflucht - die Polizei bittet um Hinweise

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Montagmorgen an der Einmündung Leutkircher Straße / Achbergstraße. Gegen 10.15 Uhr bog der unbekannte Unfallverursacher von der Leutkircher Straße kommend nach rechts in die Achbergstraße ab und touchierte hierbei einen dort haltenden weißen VW-Polo am hinteren Radlauf. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Statt anzuhalten entfernte sich der Polo-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu bittet unter 07522/9840 um sachdienliche Hinweise.

Weingarten

Gewahrsam

Den Montagnachmittag in einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers Weingarten verbrachte ein stark alkoholisierter 47-Jähriger, nachdem er in der Dieselstraße versuchte, gegen den Willen seiner Partnerin in deren Wohnung zu gelangen. Vorangegangen waren Streitigkeiten über die Alkoholisierung des Partners. Nachdem sich der Betrunkene auch durch die hinzugerufenen Polizeibeamten nicht in seinem Vorhaben umstimmen ließ, wurde er bis zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

Weingarten

Betrunkener Fahrradfahrer

Auf die auffällige Fahrweise eines 19-jährigen Radfahrers, der seine weibliche Begleitung auf dem Lenker beförderte, wurde eine Streife des Polizeireviers Weingarten in der Nacht auf Dienstag aufmerksam. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Radler mit über 2 Promille stark alkoholisiert war. Nach einer Blutentnahme erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

B30 / Mochenwangen

Unfall beim Spurwechsel

Zu einem Unfall beim Fahrspurwechsel kam es am Montagmorgen auf der B30, Höhe Mochenwangen, in Fahrtrichtung Ravensburg. Um mehreren Fahrzeugen das Auffahren auf die B30 zu ermöglichen, wechselte der 57-jährige Fahrer eines Lastwagens von der rechten auf die linke Fahrspur. Hierbei schätze er den Abstand zu einem auf der linken Fahrspur fahrenden Ford Focus falsch ein und stieß mit diesem zusammen. Durch die Kollision wurde an dem Pkw die Motorhaube beschädigt sowie die Windschutzscheibe teils eingedrückt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro, die beiden Fahrzeugführer wurden nicht verletzt.

Wangen

Auto von Lkw touchiert und Unfallflucht begangen

Ein Lastwagen ist am Montagabend gegen 18.30 Uhr auf der Autobahn 96 auf Höhe der Behelfsausfahrt Neuravensburg seitlich gegen einen Pkw gefahren. Der Lenker des Porsche war in Richtung München auf der linken Spur unterwegs und war gerade dabei, den Lkw zu überholen, als dieser plötzlich ebenfalls die Fahrspur wechselte. Der Pkw versuchte in die Mittelleitplanke auszuweichen, konnte aber den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Insgesamt entstanden somit links- und rechtsseitig am Porsche Beschädigungen, die auf etwa 40.000 Euro geschätzt werden. Auch der Lkw dürfte deutlich beschädigt sein, sein Fahrer fuhr allerdings nach der Kollision in Richtung München davon. Personen, die Hinweise auf den Lenker des ausländischen Schwerlasters mit grauweißer Plane geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07563/9099-0 bei der Verkehrspolizei in Kißlegg zu melden.

Isny im Allgäu

Aufbruch von Firmenfahrzeug

Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagmorgen brach ein bislang unbekannter Täter im Achener Weg in einen dort abgestellten Firmentransporter ein, indem er die Scheibe einer Fahrzeugtüre fachmännisch ausbaute. Aus dem Fahrzeug wurde Diebesgut, insbesondere Werkzeug, im Wert eines vierstelligen Euro-Betrags entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Isny unter Tel. 07562/976550 entgegen.

Kißlegg

Verkehrsunfall mit Rennrad

Leichte Verletzungen zog sich am Montagmorgen ein 31-jähriger Rennradfahrer auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Hasenfeld und Weitershofen zu. Der Radler wollte einem die Straße kreuzenden Tier, vermutlich einem Hasen, ausweichen und stürzte hierbei.

Amtzell

Vandalismus

Zu mehreren Sachbeschädigungen kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Gelände des Schulzentrums Amtzell und auf dem Sportgelände in der Waldburger Straße. Hierbei wurden durch unbekannte Täter mehrere Plakate abgerissen und teilweise angezündet, ein Mülleimer aus Metall zerstört, Außenlampen abgerissen und eine Toilette am Sportgelände verwüstet. Die Höhe des insgesamt entstandenen Sachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Vogt unter Tel. 07529/971560 entgegen.

Amtzell

Sachbeschädigung an Straßenleitpfosten

In der Nacht auf Dienstag filmte eine Zeugin, wie drei Jugendliche in der Wangener Straße auf Höhe Geiselharz mehrere Straßenleitpfosten herausrissen und mit diesen gegen einen Laternenmast schlugen. Zwei der Jugendlichen wurden später durch eine Polizeistreife festgestellt, konnten jedoch unerkannt in ein nahegelegenes Wohngebiet in Amtzell flüchten. Der Polizeiposten Vogt ermittelt wegen Sachbeschädigung. Er nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07529/971560 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell