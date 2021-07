Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung an einem Vereinsheim

Nachdem ein Zeuge an einem Vereinsheim in der Senderstraße am Montag gegen 15.30 Uhr eine ihm bekannte Person feststellte, welche er erst vor wenigen Tagen vom Gelände verwiesen hatte, verständigte er die Polizei. Der 23-jährige Mann wurde durch die Polizei abermals von der Örtlichkeit verwiesen. Vom Zeugen wurde außerdem festgestellt, dass Unbekannte sich in der Grillhütte neben dem Gebäude aufgehalten und dort Essenreste auf dem Tisch verteilt hatten. Außerdem sei dabei eine Scheibe der Grillhütte beschädigt worden. Ob dies im Zusammenhang mit dem angetroffenen 23-Jährigen steht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Am Montagabend gegen 22.45 Uhr alarmierte der Zeuge erneut die Polizei, weil der 23-Jährige von ihm abermals unbefugt auf dem Gelände festgestellt wurde. Der junge Mann erhielt schließlich einen polizeilichen Platzverweis mit Androhung der Ingewahrsamnahme, eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs und des Verdachts der Sachbeschädigung folgt.

Sigmaringen

Rettung eines Taubenkindes

Ein Taubenkind löste am Montagabend gegen 21.30 Uhr im Mühlbergtunnel einen Einsatz der Polizei aus. Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin des Tierschutzes hatte zuvor einen Hinweis erhalten, dass im Mühlbergtunnel ein Taubenkind aus dem Nest gefallen sei und nun auf dem Seitenstreifen sitzen würde. Durch die Polizei wurde der Tunnel in beide Richtungen kurzzeitig gesperrt, sodass die Frau das Küken aus seiner misslichen Lage befreien und in Obhut nehmen konnte.

Sigmaringendorf

Verkehrsunfallflucht

Rund 2.000 Euro Sachschaden hinterließ ein derzeit noch unbekannter Unfallverursacher am Montag gegen 16.30 Uhr auf der Hauptstraße. Der von Mengen kommende Lkw-Fahrer befuhr die B 32 und streifte in einer Rechtskurve den am Fahrbahnrand geparkten Mercedes eines 56-Jährigen. Danach fuhr der Unfallverursacher einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aufmerksame Zeugen konnten das Kennzeichen des Lkw notieren und die Polizei informieren. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht.

Sigmaringen

Tätliche Auseinandersetzung

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung kam es in der Nacht auf Sonntag gegen 2.30 Uhr in der Bahnhofstraße vor einer Gaststätte. Eine 21-Jährige, ein 28-Jähriger und ein weiterer Zeuge saßen gemeinsam vor einer Gaststätte, als ein 24-Jähriger zu ihnen kam und einen Streit auslöste. Er beleidigte zunächst den 28-Jährigen. Als die 21-Jährige dazwischen gehen wollte, beleidigte und schlug der Tatverdächtige die junge Frau. Hierbei zog sie sich eine leichte Verletzung an der Hand zu. Der Grund für die Streitigkeit ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der 24-Jährige gelangt wegen Körperverletzung und Beleidigung zur Anzeige.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall kam es auf der B 32 in der Nacht zum Dienstag kurz nach Mitternacht, als ein 30-jähriger Opel-Fahrer auf Höhe der Galgensteige mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In einer langgezogenen Linkskurve lenkte er zu stark ein, wodurch sein Pkw ins Schleudern geriet, über die zweispurige Gegenfahrspur fuhr und gegen die Leitplanke prallte. Der Opel kam schließlich auf der Überholspur zum Stehen. Glücklicherweise blieb der 30-Jährige hierbei unverletzt. Der am Pkw und der Leitplanke entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 7.000 Euro beziffert. Der Unfallverursacher war gerade dabei, die Unfallspuren zu beseitigen, als eine Streifenwagenbesatzung den Verkehrsunfall feststellte. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Bad Saulgau

Vorfahrt genommen

Ein Autofahrer hat am Montagabend gegen 19.45 Uhr an der Einmündung der Paradiesstraße in die Goethestraße einer anderen Autofahrerin die Vorfahrt genommen und dadurch einen Unfall verursacht. Der 75 Jahre alte Mann befuhr mit seinem Dacia die Paradiesstraße, wollte nach links in die Goethestraße einbiegen und übersah dort eine von rechts kommende 41-jährige Toyota-Lenkerin. Trotz des versuchten Ausweichmanövers der 41-Jährigen kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Insgesamt entstand an den Pkw Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Herdwangen-Schönach

Illegale Müllablagerung

Wie am Montag gegen 14.15 Uhr bemerkt wurde, hat ein Unbekannter seit letztem Sonntag bei Lautenbach in der Nähe des Furtbaches Bauschutt abgeladen. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt gegen den bislang unbekannten Umweltsünder. Wer sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Mengen

Schachtdeckel ausgehoben - Polizei sucht Zeugen

Glücklicherweise ohne Folgen blieb ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, nachdem am zurückliegenden Wochenende im Bereich der Schulstraße in Richtung Zeppelinstraße ein Schachtdeckel aus der Straße gehoben wurde. Ein Zeuge konnte den entfernten und wenige Meter weiter weggeworfenen Deckel feststellen und alarmierte den Polizeiposten Mengen, sodass kein Verkehrsteilnehmer zu Schaden kam. Außerdem wurden ein Absperrpfosten und ein Blumenkübel, die zusammen als Absperrung auf der Schulstraße standen, entfernt. Ein Zusammenhang der beiden Vorfälle wird vermutet. Personen, die sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07572/5071 bei der Polizei zu melden.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagvormittag gegen 8.15 Uhr auf der L 283. Der 51-jährige Fahrer eines Klein-Lkw befuhr hinter einem Lkw die Landstraße auf Höhe von Bierstetten. Der 51-Jährige erkannte zu spät, dass der vorausfahrende Lkw seine Geschwindigkeit wegen eines Abbiegevorgangs verlangsamte. Um eine Kollision zu verhindern, lenkte der Fahrer des Klein-Lkw nach rechts, kam von der Fahrbahn ab und fuhr in ein Gebüsch. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro, der Flurschaden wird auf circa 200 Euro geschätzt.Verletzt wurde niemand.

