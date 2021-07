Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mann randaliert vor Bäckerei

Nachdem ein Unbekannter am Montagmorgen gegen 8.45 Uhr vor einer Bäckerei in der Schwabstraße aus Wut ein Verkaufsschild umgeworfen und gegen ein geparktes Auto getreten hat, ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Der Mann hatte den Verkaufsraum ohne Mund- und Nasenbedeckung betreten. Darauf angesprochen, reagierte er aggressiv, randalierte und flüchtete danach. Der angerichtete Sachschaden an Schild und Pkw wird auf über 1.000 Euro beziffert. Personen, die sachdienliche Hinweise zum bislang unbekannten Randalierer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit dem Polizeirevier Friedrichshafen in Verbindung setzen.

Friedrichshafen

Pkw zerkratzt

Ein Unbekannter hat im Zeitraum von Samstagmittag bis Montagabend einen in der Appenzeller Straße geparkten Audi A4 mutwillig zerkratzt und dabei Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro verursacht. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Modifiziertes Pedelec

An Ort und Stelle endete die Fahrt für einen 17-Jährigen, der am Montagabend mit einem modifizierten Pedelec durch die Straßen Friedrichshafens fuhr. Eine Streifenwagenbesatzung war auf den Radfahrer aufmerksam geworden, als dieser bei etwa 45 km/h locker in die Pedale trat. In der Kontrolle des jungen Mannes und dessen Zweirad deckte das geschulte Auge der Polizeibeamten eine vorsätzliche Manipulation der elektrischen Tretunterstützung auf. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, beschlagnahmten das Rad zur weiteren Überprüfung und leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend gegen 18 Uhr in der Eckenerstraße ereignet hat, musste eine Person vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein 36-Jähriger war mit seinem VW-Multivan in stadteinwärtige Richtung unterwegs und erkannte zu spät, dass der vor ihm fahrende 49-jährige Audi-Lenker an einer roten Ampel anhalten musste. Es kam zum Auffahrunfall, in dessen Folge die 44-jährige Beifahrerin im Audi leichte Verletzungen erlitt. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall mit einer 10-jährigen Pedelec-Fahrerin kam es am Montag gegen 13.15 Uhr auf der Ailinger Straße. Ein 55-jähriger Ford-Lenker befuhr zunächst die Ailinger Straße und wartete bei einer roten Ampel an der Kreuzung zur Meistershofener Straße. Neben ihm wartete die Pedelec-Fahrerin an der Ampel für Radfahrer. Als diese auf Grünlicht schaltete, fuhr auch der 55-Jährige, trotz seines noch geltenden Rotlichts, los und übersah bei seinem Abbiegevorgang das neben ihm geradeausfahrende Mädchen. Bei der Kollision wurde die 10-Jährige von ihrem Pedelec abgeworfen und leicht verletzt. Für weitere Untersuchungen wurde sie mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand geringer Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Überlingen

Falsche Handwerker

Bereits vergangenen Donnerstag ist eine 79-jährige Frau aus dem Bereich Überlingen falschen Handwerkern auf den Leim gegangen, die sie durch eine dreiste Masche um ihre Ersparnisse brachten. Unter dem Vorwand, dass aufgrund eines Wasserrohrbruchs in der Nachbarschaft jetzt auch ihr das Volllaufen des Kellers drohe, baten die Handwerker eilig um Einlass. Völlig überrumpelt ließ sie einen der beiden fremden Männer in die Wohnung. Durch geschicktes Ablenken gelang es dem zweiten Täter, im Hintergrund nach Wertsachen zu suchen. Erst Tage später bemerkte die 79-Jährige, dass unter anderem ein vierstelliger Bargeldbetrag sowie ein Silberbarren gestohlen worden waren. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Trickdiebstahls aufgenommen und rät in diesem Zusammenhang zu einem gesunden Maß an Misstrauen. Sollten fremde Personen um Einlass bitten, lassen Sie sich nicht hetzen. Nehmen Sie sich Zeit und überlegen in Ruhe, ob Sie den Einlass tatsächlich gewähren wollen. Fragen Sie gegebenenfalls telefonisch bei der angeblich beauftragenden Stelle nach. Sollten Sie doch Opfer eines Diebstahls oder Betrugs geworden sein, verständigen Sie umgehend die Polizei. Weitere Informationen zu dieser bekannten Masche finden Sie im Internet unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Überlingen

Körperverletzung

Wegen einer aus seiner Sicht zu langen Wartezeit auf sein Essen reagierte ein 45-Jähriger am Montagabend gegen 20.30 Uhr auf der Straße "In den Mühlen" verärgert. Im weiteren Verlauf geriet der Mann mit dem 29-jährigen Lieferanten in eine hitzige Diskussion und soll dabei dem Pizzalieferanten auf den Hinterkopf geschlagen haben. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Meersburg

Unfall mit Sachschaden

Bei einem missglückten Fahrmanöver in der Stefan-Lochner-Straße verursachte ein 78-jähriger Mercedes-Fahrer am Montag gegen 10.30 Uhr rund 6.000 Euro Sachschaden. Der Mann wollte einen Parkplatz zum Wenden nutzen, verlor dabei die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit einem dort geparkten Daimler. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von jeweils rund 3.000 Euro.

Meersburg

Lastwagen nicht verkehrssicher - Unfall

Mutmaßlich ein technischer Defekt war am Montag gegen 9.45 Uhr die Ursache für einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31 bei Uhldingen-Mühlhofen. Während der Fahrt in Richtung Überlingen hatte sich die vordere Radaufhängung eines Lastwagens gelöst, woraufhin der 69-jährige Fahrer sein Gefährt nicht mehr lenken konnte und in der Folge nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Lastwagen kollidierte mit der Leitplanke und verkeilte sich dort. Aufgrund der aufwendigen Bergungsmaßnahmen kam es bis etwa 13.30 Uhr zu Beeinträchtigungen des Verkehrs. Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Da der Lastwagen augenscheinlich schon vor Fahrtantritt nicht verkehrssicher war, hat die Polizei Ermittlungen gegen den 69-jährigen Fahrer eingeleitet.

Salem

Radfahrerin von Pkw erfasst

Von einem Pkw erfasst und dabei leicht verletzt wurde eine 71-jährige Radfahrerin am Montag gegen 13.15 Uhr in der Markdorfer Straße. Ein 25-jähriger Ford-Fahrer hatte beim Verlassen des Kreisverkehrs die Frau auf ihrem Damenrad nicht gesehen, die gerade die Fahrbahn überquerte. Durch die Kollision stürzte die 71-Jährige zu Boden und zog sich Schmerzen im Handgelenk sowie eine Kopfplatzwunde zu. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

