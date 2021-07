Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Polizeipräsidium Ravensburg setzt neuen mobilen Informations-Stand am Ravensburger Bahnhof ein - Präventionskampagne im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft mit der Stadt Ravensburg

Ravensburg (ots)

"Wie kann ich mich als Frau vor Gewalt im öffentlichen Raum schützen? Wie kann ich körperliche oder auch seelische Gewalt vermeiden? Wie helfe ich in Notsituationen, ohne selbst Opfer zu werden? Wie kann ich meine eigenen vier Wände einbruchssicher machen? Wie kann ich mein Kind vor Alkohol- und Drogenmissbrauch schützen?"

Antworten auf diese und auf viele weitere Fragen zu Zivilcourage, zur Kriminal- oder zur Verkehrsunfallprävention können interessierte Bürgerinnen und Bürger demnächst von den Spezialisten des Referats Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg direkt vor Ort in der Ravensburger Innenstadt erhalten.

Am Mittwoch, dem 21.07.21, sowie am Donnerstag, dem 22.07.21, jeweils ab 14 Uhr werden die Polizeibeamten mit dem neuen mobilen Informationsstand für zwei bis drei Stunden am Bahnhof Ravensburg, direkt gegenüber dem Haupteingang, präsent sein. Weitere Termine folgen in den nächsten Monaten.

Mit dem kürzlich beschafften mobilen Informations-Stand setzt das Polizeipräsidium Ravensburg vor allem in den stark frequentierten Innenstadtbereichen und an Brennpunkten in den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und dem Bodenseekreis auf Bürgernähe und die Vermittlung von Präventionsbotschaften im direkten Bürgergespräch. Das modular aufgebaute System des Anhängers kann dabei an verschiedene Schwerpunktthemen angepasst werden und so die Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums multimedial unterstützen.

Für Fragen rund um den neuen mobilen Informationsstand stehen Ihnen die Kolleginnen und Kollegen vor Ort oder unter den unten genannten Erreichbarkeiten gerne zur Verfügung!

Sollte das Wetter am Veranstaltungstag äußerst widrig sein, entfällt der Termin ggf. kurzfristig und wird auf ein späteres Datum verschoben.

