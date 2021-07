Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Kabeldieb auf frischer Tat erwischt

Zahlreiche Kabel von Elektrogeräten hat ein 63-Jähriger am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr von einem Firmengelände in der Allmannsweilerstraße gestohlen. Nachdem der Alarm am Gebäude ausgelöst hatte, entdeckten die Polizeibeamten den Tatverdächtigen, als er dabei war, das Gelände mit seinem Wagen zu verlassen. Bei der Kontrolle fanden die Beamten im Pkw neben diversen abgetrennten Netzsteckern und Kabeln, die augenscheinlich von den im Außenbereich gelagerten Elektrogroßgeräten stammten, auch entsprechendes Werkzeug. Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Gegen den 63-Jährigen wird nun wegen Diebstahls ermittelt.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Auf etwa 1.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein Unbekannter in der Zeit von Freitagabend bis Samstagnachmittag an einem in der Brühlstraße geparkten Opel Corsa hinterlassen hat. Weil der Unfallverursacher danach einfach weiterfuhr, ohne sich um den hinterlassenen Schaden zu kümmern, ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise.

Friedrichshafen

Autokorso

Zahlreicher jubelnde Fußballfans sorgten nach dem Finalspiel der Europameisterschaft für einen Polizeieinsatz. Die Beamten registrierten etwa 200 Autos, ein hohes Fußgängeraufkommen und mussten teilweise Straßen im Stadtgebiet kurzzeitig absperren. Nicht bei allen Anwohnern kam der vorwiegend friedliche, jedoch lautstarke Korso der italienischen Fans, der bis etwa 2 Uhr andauerte, gut an. Mutmaßlich war es ein über das Hupkonzert erboster Anwohner, der einen Gegenstand auf einen fahrenden BMW warf und dabei dessen Glasdach zerstörte. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Tettnang

Radfahrerin bei Unfall verletzt

Ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin ereignete sich am Sonntag gegen 16 Uhr in der Loretostraße. Ein 85-jähriger Nissan-Lenker kam vom Kreisverkehr und wollte die nach links abknickende Vorfahrtsstraße geradeaus verlassen. Dabei übersah er die in die gleiche Richtung fahrende 72-jährige Radfahrerin, die der Vorfahrtsstraße in die Martin-Luther-Straße folgen wollte. Die Zweiradfahrerin musste eine Vollbremsung einleiten, kollidierte mit dem Nissan und stürzte. Ein Rettungsdienst brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Größerer Sachschaden entstand nicht.

Überlingen

Brennendes Motorrad

Zu einem in Brand geratenen Motorrad rückten die Freiwillige Feuerwehr Überlingen und die Polizei am Samstag gegen 16.15 Uhr auf die Bundesstraße 31 aus. Nur kurze Zeit nachdem der 55-jährige Zweiradfahrer an seiner Maschine Brandgeruch wahrgenommen und daraufhin am Seitenstreifen auf Höhe des Burgbergrings angehalten hatte, entzündete sich das Motorrad und stand beim Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand. Dem 55-Jährigen gelang es noch seine Wertsachen aus den Satteltaschen zu retten. Er blieb glücklicherweise unverletzt. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Überlingen

Nach Streit in Gaststätte mit Polizei angelegt

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 30-Jähriger rechnen, der am Montagmorgen kurz nach Mitternacht zunächst in einer Gaststätte in der Christophstraße negativ aufgefallen war und sich später mit den Polizeibeamten anlegte. Der Mann und sein bislang unbekannter Begleiter waren mit mehreren Gaststättenbesuchern in Streit geraten. Nachdem einer der beiden Tatverdächtigen einem Gast mehrfach auf den Kopf geschlagen hatte, flüchteten beide. Die alarmierten Polizeibeamten trafen den 30-Jährigen, zu dem die angegebene Personenbeschreibung passte, im Rahmen der Fahndung im Bereich der Wiestorstraße an. Der offensichtlich alkoholisierte Tatverdächtige versuchte vor der Polizei zu flüchten, wurde jedoch, unter erheblicher Gegenwehr, von den Beamten vorläufig festgenommen. Da der 30-Jährige während der Festnahme mit beleidigenden Äußerungen um sich warf, kommt auf ihn, neben einer Anzeige wegen Körperverletzung und Widerstands, eine Anzeige wegen Beleidigung zu. Die Ermittlungen hinsichtlich seines bislang unbekannten Begleiters laufen.

Überlingen

Brandalarm löst aus - Fehlalarm

Die Freiwillige Feuerwehr Überlingen rückte am Sonntag gegen 17.45 Uhr zu einem Brandalarm in der Straße "Landungsplatz" aus, nachdem ein Kleinkind einen Druckmelder im Treppenhaus aktiviert hatte. Die Einsatzkräfte konnten bei der Abklärung an der Örtlichkeit weder Rauch noch Feuer feststellen und nach Zurücksetzen des Brandmelders zeitnah wieder abrücken. Insgesamt war ein Rettungswagen des DRK Überlingen und sieben Einsatzfahrzeuge mit circa 50 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Überlingen vor Ort.

Markdorf

Unfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Samstag zwischen 0.30 Uhr und 12.30 Uhr in der Lichtenbergstraße ereignet hat, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, der mutmaßlich mit einem Kastenwagen mit blauer Folierung unterwegs war, hatte eine freistehende Klingelanlage. Dabei verursachte er einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 mit der Polizei Überlingen in Verbindung zu setzen.

Markdorf

Trunkenheitsfahrt

Deutlich unter Alkoholeinfluss stand ein 44-Jähriger, der am Sonntagabend mit seinem Pkw unterwegs war. Ein Zeuge hatte die Polizei informiert, nachdem er beobachtet hatte, dass der Mann mit seinem Pkw und einer auffälligen Fahrweise auf der B 33 von Stetten in Richtung Markdorf fuhr. Eine Polizeistreife stellte den Fahrer. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von etwa 2,4 Promille. In einem Krankenhaus musste er sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Den Führerschein des Mannesbehielten die Beamten ein. Der Fahrer gelangt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Meersburg

Unfall beim Rangieren

Sachschaden im vierstelligen Bereich verursachte ein 63-jähriger Autofahrer am Samstagabend, als er im Lindenweg versuchte, mit seinem Mercedes zu wenden. Beim Rangieren kollidierte er mit dem Opel einer hinter ihm wartenden 51-Jährigen. Am Mercedes entstand rund 2.500 Euro, am Opel etwa 3.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

