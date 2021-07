Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sauldorf

Verkehrsunfall

Zu bislang bekanntem Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro kam es am Sonntag gegen 10.30 Uhr durch einen Verkehrsunfall auf der Straße "Marienberg". Ein 63-jähriger VW-Lenker stelle seinen VW im Otto-Lilienthal-Weg ab, ohne mutmaßlich seine Handbremse zu ziehen. Demzufolge kam der an einem Berg stehende Pkw rückwärts ins Rollen, überfuhr anschließend eine Wiese, touchierte einen Stein und kam nach dem Durchbrechen eines Rolltors in einer Halle zum Stehen. In der Halle touchierte das Fahrzeug einen abgestellten Porsche. Ob an dem Porsche Sachschaden entstanden ist, muss noch geprüft werden. Während an dem Rolltor Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro entstanden ist, wird dieser am VW auf rund 4.000 Euro beziffert.

Sigmaringen

Diebstahl

Wegen eines Diebstahlsdelikts ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen Unbekannt, nachdem zwei männliche Personen am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr von einem umzäunten Gelände einer Brauerei in der Gorheimer Straße Holzpaletten entwenden wollten. Als ein Zeuge das Duo ansprach, ließ es das Diebesgut zurück und flüchtete. Nach dem Eintreffen der Polizeistreife konnte eine dritte männliche Person festgestellt werden, welche beim Erkennen der Polizeibeamten entwendetes Diebesgut fallen ließ und ebenfalls flüchtete. Die drei männlichen Personen werden auf circa 20 Jahre alt und etwa zwischen 170 cm und 180 cm groß beschrieben. Einer trug eine weiße, der Zweite eine schwarze und der Dritte eine rote Jacke. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 mit dem Polizeirevier Sigmaringen in Verbindung zu setzen.

Sigmaringen und Bad Saulgau

Autokorsos nach EM-Finale

Nach dem von Italien gewonnenen EM-Finale bildete sich am späten Sonntagabend im Stadtgebiet von Sigmaringen ein Autokorso mit insgesamt circa 100 teilnehmenden Pkw's, welche durch die Stadt fuhren. Anschließend versammelten sich etwa 200 Fans der italienischen Nationalmannschaft auf dem Karlsplatz. Durch die Polizei musste die Fürst-Wilhelm-Straße zeitweilig abgesperrt werden, da die Fans den Aufforderungen, die Fahrbahn freizuhalten, nicht nachkamen. Aus der Menge heraus wurde zudem Pyrotechnik gezündet. Nachdem sich die Lage insgesamt beruhigt hatte und die Fans den Heimweg antraten, wurden die polizeilichen Maßnahmen aufgehoben.

Auch im Stadtgebiet von Bad Saulgau kam es im Bereich des Marktplatzes wegen eines stockenden Autokorsos zu Ruhestörungen. Hier waren etwa 30 Pkw und circa 50 Personen vor Ort. Die Untere Hauptstraße musste vorübergehend von der Polizei abgesperrt werden. Gegen 1 Uhr wurde die Straße wieder freigegeben, nachdem die meisten Fans den Heimweg angetreten hatten.

Mengen

Sachbeschädigung

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag das Glas der Eingangstüre einer Kirche in der Zeppelinstraße mutmaßlich mittels einer Bierflasche beschädigt. Zum jetzigen Zeitpunkt wird von einer Sachbeschädigung ausgegangen. Beim Eintreffen der Polizeistreife flüchteten mehrere Personen in Richtung Stadtmitte. Zwei Männer, deren genaue Beteiligung an dem Vorfall noch geklärt werden muss, konnten schließlich angehalten und kontrolliert werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 in Verbindung zu setzen.

Herbertingen

Verkehrsunfall mit einem Motorrad

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag gegen 16.30 Uhr auf der B 32. Zwischen Bad Saulgau und Herbertingen stürzte eine 30-Jährige auf der Bundesstraße mutmaßlich wegen eines Fahrfehlers mit ihrem Motorrad. Hierbei überschlug sich die junge Frau, ihr Fahrzeug wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Die 30-Jährige verletzte sich bei dem Sturz leicht und kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik. Am Motorrad entstand geringer Sachschaden von etwa 500 Euro.

Bad Saulgau

Einbruch

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag in ein Lebensmittelgeschäft in der Fuchsgasse eingebrochen. Die Täter hebelten mittels entsprechendem Werkzeug zunächst eine Hintertüre auf und gelangten so in den Lagerraum. Dort entwendeten sie aus einem Regal einen Hubwagen und Werkzeug. Anschließend begaben sich die Unbekannten in einen Büroraum und entwendeten von dort Tabak in größerer Menge. Im weiteren Verlauf entwendeten die Täter aus dem Verkaufs- und Kassenraum mehrere Flaschen Alkoholika im Wert von circa 100 Euro. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Personen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 mit dem Polizeirevier Bad Saulgau in Verbindung zu setzen.

Beuron

Verkehrsunfall mit einem Pedelec

Leichte Verletzungen erlitt ein 50-jähriger Pedelec-Fahrer am Sonntag gegen 11.30 Uhr auf der L 196. Der 50-Jährige befuhr die Landstraße von Schwenningen kommend in Fahrtrichtung Hausen i. T., als er in der Rechtskurve einer Gefällstrecke mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in den Gegenverkehr kam. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Hyundai eines 65-Jährigen. Der Pedelec-Fahrer prallte gegen die Windschutzscheibe des Pkw, wodurch er sich Verletzungen zuzog. Der 50-Jährige wurde vom Rettungsdienst für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Kollision entstand am Pkw Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro, das Pedelec wurde nur leicht beschädigt.

