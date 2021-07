Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Einen mutmaßlich alkoholisierten Autofahrer stoppte eine Polizeistreife am frühen Montagmorgen in der "Oberen Breite Straße". Der 77 Jahre alte Fahrer roch deutlich nach Alkohol und machte einen stark betrunkenen Eindruck. Da er zudem nicht mehr in der Lage war, einen Atemalkoholtest zu machen, brachten ihn die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Sollte das Blutergebnis den Verdacht der Trunkenheit am Steuer bestätigen, hat der Mann mit der Beschlagnahme seines Führerscheines und einem Strafverfahren zu rechnen.

Ravensburg

Brennender Mülleimer

Die Freiwillige Feuerwehr Ravensburg ist am frühen Montagmorgen zu einem brennenden Mülleimer in die Straße "Am Sonnenbüchel" ausgerückt. Die Wehrleute löschten den Brand in kürzester Zeit, ein Schaden entstand durch die Flammen nicht.

Ravensburg

Auto zerkratzt

Einen Schaden von etwa 1.000 Euro hat ein Unbekannter verursacht, der am vergangenen Wochenende einen im Zabergäu in Torkenweiler geparkten Ford zerkratzt hat. Zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen hinterließ der Täter Beschädigungen auf der Heckklappe, der hinteren Stoßstange und der rechten Fahrzeugseite. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung, Hinweise werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Ravensburg

Mann in Gewahrsam

In Bavendorf musste die Polizei am Sonntagnachmittag einen betrunkenen Mann in Gewahrsam nehmen, nachdem dieser in das Wohnhaus seiner Ex-Frau eingebrochen ist. Der Mann suchte die Frau gegen 16 Uhr auf und wollte eingelassen werden. Als diese ihm den Zutritt verweigerte, trat der 49-Jährige kurzerhand ein Kellerfenster ein. Eine gerufene Polizeistreife brachte den deutlich Betrunkenen aus der Wohnung. Er musste den Rest des Abends in einer Ausnüchterungszelle verbringen. Neben einer Anzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch erwarten ihn die Kosten für den unfreiwilligen Polizeiaufenthalt.

Wangen

Betrunken gegen Leitplanke gefahren

Erheblich alkoholisiert war ein Autofahrer, der in der Nacht zum Montag kurz nach 23 Uhr auf der Autobahn 96 im Bereich der Argentalbrücke gegen die Mittelleitplanke geprallt ist. Der ungarische Audi-Lenker war in Richtung Lindau unterwegs, als er mutmaßlich aufgrund seiner deutlichen Beeinträchtigung wegen Alkohols die Kontrolle über den Wagen verlor. Ein Atemalkoholtest, den die Polizei während der Unfallaufnahme durchführte, ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Insgesamt entstand an dem Wagen und der Leitplanke ein Schaden von mehreren tausend Euro. Der alkoholisierte Fahrer musste in einem Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zudem wurde sein Führerschein sowie sein mitgeführtes Bargeld als Sicherheitsleistung einbehalten.

Bad Wurzach

Platzpatrone und Rauschgift auf Spielplatz gefunden

Auf einem Spielplatz in Arnach hat eine 32-Jährige am Sonntagnachmittag eine Platzpatrone gefunden. Als die Frau das umliegende Gelände nach weiteren Munitionsteilen absuchte, fand sie außerdem eine Tüte mit einer Kleinmenge Cannabis. Beide Gegenstände wurden von der Polizei sichergestellt. Hinweise darauf, wie die Gegenstände auf das Spielgelände gekommen sind, nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Leutkirch

Diebstahl aus Pkw

Ein Unbekannter soll am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr aus einem Pkw, der auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes bei den Bahnhofsarkaden abgestellt war, mehrere Wertgegenstände gestohlen haben. Eine Kreditkarte, einen Führerschein und eine Versicherungskarte stahl der Dieb aus dem unverschlossenen Opel. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Diebstahls. Hinweise werden unter Tel. 07561/8488-0 erbeten.

Leutkirch

Party sorgt für Polizeieinsatz

Eine private Geburtstagsparty in Friesenhofen, an der etwa 110 Personen teilnahmen, ist am frühen Sonntagmorgen aus dem Ruder gelaufen. Gegen 06.30 Uhr verständigten Anwohner die Feuerwehr, da sie von einem Wiesenbrand ausgingen. Wie die Wehrleute und die Polizei feststellten, handelte es sich aber keinesfalls um ein Feuer. Der Rauch wurde durch eine Nebelmaschine verursacht, den die Feiergesellschaft in Betrieb hatte. Da sich auch in den frühen Morgenstunden immer noch etwa 35 Personen auf dem Feiergelände aufhielten und es laut Anwohnern schon in der Nacht zu Ruhestörungen durch laute Musik und herumschreiende Gäste gekommen war, notierten die Beamten die Namen sämtlicher Anwesenden, bei denen es sich großteils um Jugendliche handelte. Während der Abklärungen ließ ein Unbekannter geringfügig Luft aus den Reifen eines Polizeifahrzeuges. Ein Schaden entstand dadurch nicht. Rechtliche Schritte gegen die Geburtstagsgesellschaft werden derzeit geprüft.

Leutkirch

Betrunkene Fußgänger auf der Autobahn

In erhebliche Gefahr brachten sich zwei Fußgänger am frühen Montagmorgen gegen 2 Uhr mit der "Schnapsidee", von Leutkirch nach Wangen über die Autobahn nach Hause zu laufen. Die 31-Jährige und ihr 25 Jahre alter Begleiter legten nach etwa eineinhalb Kilometern Fußmarsch eine Rast auf dem Seitenstreifen ein und wurden dort von einer Polizeistreife aufgegriffen. Mehrere Autofahrer hatten wegen den Beiden zwischenzeitlich den Notruf gewählt. Die Beamten brachten das Duo an den Bahnhof in Leutkirch, um von dort die Heimreise fortzusetzen.

Altshausen

Unfallflucht nach Trunkenheitsfahrt

Die Kontrolle über seinen Pkw verlor in der Nacht zum Sonntag ein 19-jähriger Opelfahrer in der Straße "Oberes Ried" beim Bahnhof Altshausen. Hierbei überfuhr er einen Laternenmast, prallte gegen einen alleinstehenden Obstbaum und kam anschließend neben dem Baum zum Stehen. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Auf den Unfall aufmerksam wurde die Polizei erst durch einen Anrufer, welcher den verunfallten Wagen verlassen feststellte. Im Zuge der anschließenden Ermittlungen wurde der leichtverletzte Unfallverursacher von der Polizeistreife zu Hause angetroffen. Hier stellte sich heraus, dass der 19-Jährige mit etwa 2 Promille erheblich alkoholisiert war. Den Fahranfänger, der seinen Führerschein noch vor Ort sowie eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben musste, erwarten nun Anzeigen wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallörtlichkeit und wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Weingarten

Sachbeschädigung an Kassenhäuschen

Zwischen Samstag, 20.00 Uhr, und Sonntag, 10.00 Uhr, wurden durch unbekannte Täter drei Rollläden an einem Kassenhäuschen im Freibad Nessenreben beschädigt. Zudem ging bei der nächtlichen Sachbeschädigung eine Fensterscheibe zu Bruch. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Bad Waldsee

Brandalarm nach Chemieexperiment

Ein Chemieexperiment, bei dem sich Papier selbständig entzünden sollte, rief am Samstagnachmittag die Feuerwehr Bad Waldsee auf den Plan. Der Brandalarm im Schulzentrum Döchtbühl, ausgelöst durch die Rauchentwicklung des chemischen Experiments, stellte sich als Fehlalarm heraus.

Wangen im Allgäu

Farbschmierereien an der Stadthalle - die Polizei bittet um Hinweise

Am Samstag zwischen 00.30 Uhr und 09.00 Uhr wurde eine Wand der Stadthalle Wangen im Allgäu mit einer Farbspraydose besprüht. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu bittet unter Tel. 07522/9840 um sachdienliche Hinweise.

Wangen im Allgäu

Auseinandersetzung nach EM-Finale

Vermutlich aus Frust über das verlorene Finale der Fußball-Europameisterschaft warfen am Sonntagabend auf dem Marktplatz in Wangen mehrere England-Fans Stühle umher. Beim Eintreffen der Polizeibeamten flüchteten die etwa 20 Randalierer. Ein 17-Jähriger gab gegenüber den Beamten an, dass er von zwei Personen aus der Gruppe heraus unvermittelt in das Gesicht geschlagen worden sei und anschließend von der Gruppe verfolgt wurde. Die beiden unbekannten Täter seien etwa 16 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß, sowie mit Jeanshosen und einem schwarzen T-Shirt bekleidet gewesen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/9840 entgegen.

