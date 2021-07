Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Bodnegg - Auffahrunfall auf B32 fordert 10 Verletzte

Zehn Menschen sind bei einem Auffahrunfall am Sonntag, 11.07.2021, gegen 09:49 Uhr, auf der B32 zwischen Amtzell und Grünkraut verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein schwarzer Peugeot, besetzt mit 1 Erwachsenen und 1 Kind, in Richtung Ravensburg. Auf Höhe dem Weiler "Landstraße" wollte dieses Fahrzeug nach links abbiegen. Verkehrsbedingt musste die 20-jährige Fahrerin anhalten. Die beiden nachfolgenden Fahrzeuge, ein Ford, besetzt mit 3 Personen, davon 2 Kinder, und ein VW-Turan, 3 Personen, davon 2 Kindern, erkannten die Situation und hielten hinter dem Peugeot an. Ein 75-jähriger Audi-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr ungebremst auf dem VW auf. In der Folge wurden alle stehende Fahrzeuge durch den wuchtigen Aufprall zusammengeschoben. Der Audi-Fahrer und seine 68-jährige Begleiterin wurden schwer verletzt. Die Beifahrerin wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht. Die Insassen der drei anderen Fahrzeuge, die Fahrzeuglenker/in im Alter von 20, 36 und 43 Jahre, sowie die 5 Kinder im Alter von 7 - 12 Jahren, wurden alle leicht verletzt. Die verletzten Personen wurden auf die umliegenden Krankenhäuser in Friedrichhafen, Ravensburg und Wangen verteilt. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000, -- Euro geschätzt. Drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die B32 wurde zur Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen ca. 1,5 Stunden voll gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Bodnegg war mit 20 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst hatte 6 Rettungswagen, 3 Notarztwagen und 2 Rettungshubschrauber, sowie 32 ehrenamtliche Helfer des DRK im Einsatz. Die Polizei hatte 8 Beamte eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell