Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Betrunkener leistet Widerstand

Auf Grund seiner starken Alkoholisierung und fehlender Eintrittsberechtigung wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag einem 19-jährigen Mann der Zutritt in einen Club in der Schubertstraße verweigert. Daraufhin fing der Tatverdächtige an zu randalieren und ließ sich nicht mehr beruhigen, so dass die Polizei hinzugezogen werden musste. Gegenüber den Polizeibeamten verweigerte der Tatverdächtige vehement die Angabe seiner Personalien. Als er von den eingesetzten Beamten nach seinen Ausweispapieren durchsucht wurde leistete er erheblichen Widerstand, so dass es mehrere Beamte brauchte um den Aggressor zu bändigen. Den Tatverdächtigen erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.

Ravensburg

Rettungskräfte angepöbelt

In den frühen Samstagmorgenstunden pöbelte ein 29-jähriger Tatverdächtiger die Besatzung eines Rettungswagens an, als diese seiner 21-jährigen Freundin nach einem Sturz in der Römerstraße halfen. Als der Tatverdächtige immer aggressiver wurde, blieb den Rettungskräfte nichts Anderes übrig als die Polizei zu verständigen. Als die Polizeibeamten eintrafen wurde dem Aggressor ein Platzverweis erteilt. Aus Frust darüber ließ er nun seine Wut an zwei zufällig vorbeikommenden Passanten aus. Daraufhin wurde der Tatverdächtige in Gewahrsam genommen, hiergegen wehrte er sich heftig. Nun erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Weingarten

Unfallverursacher flüchtet nach Kollision mit Skateboardfahrer

Am Freitag gegen 17:30 Uhr befuhr der geschädigte Skateboardfahrer auf dem Gehweg die Ravensburger Straße in Richtung Ravensburg. An der Einmündung Thumbstraße bog der 71-jährige Tatverdächtige mit seinem Pkw KIA von der Ravensburger Straße nach rechts in diese ab und übersah den Skateboarder, welcher dadurch zu Sturz kam und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Unfallverursacher stieg anschließend aus seinem Pkw aus, redete kurz mit dem Verletzten und verließ dann unerlaubt die Unfallstelle. Nach einer Fahrzeugfahndung wurde der Tatverdächtige in einer Sackgasse mit seinem Fahrzeug festgestellt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht und Fahrlässiger Körperverletzung.

