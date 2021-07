Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Einbruch in Bäckereifiliale

In eine Bäckereifiliale in der Friedrich-Schiller-Straße ist in der Nacht zum Freitag ein Unbekannter eingestiegen. Der Einbrecher hebelte ein Fenster auf und gelangte ins Innere. Er hatte es offensichtlich auf Bargeld abgesehen und brach in der Bäckerei einen Tresor auf. Auch die Kasse nahm der Täter mit. Wie hoch der entstandene Schaden ist, wird derzeit ermittelt. Hinweise auf den Täter werden an das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Ravensburg

Feuerwehreinsatz in Studentenwohnheim

Zu einem Studentenwohnheim in der Henri-Dunant-Straße musste die Feuerwehr am frühen Freitag um kurz nach Mittnacht wegen eines Brandmelders anrücken. Ein bislang Unbekannter hatte offensichtlich Essen anbrennen lassen. Dabei kam es lediglich zu einer Rauchentwicklung, welche die Meldeanlage aktivierte. Die Freiwillige Feuerwehr Ravensburg, die mit 23 Einsatzkräften vor Ort war, konnte nach einer Überprüfung wieder abrücken.

Ravensburg

Radio gestohlen

Aus einem Bagger, der in der Nacht auf Donnerstag in der Nähe der Gewerblichen Schule in der Gartenstraße abgestellt war, entwendete ein Dieb das eingebaute Radio. Außerdem wurde das Kabel einer in der Nähe stehenden Kabeltrommel durchtrennt und die Trommel einen Hang hinunter, gegen die Fassade des Schulgebäudes, gerollt. Am Gebäude entstand geringer Sachschaden. Hinweise auf den Täter werden unter Tel. 0751/803-3333 an das Polizeirevier Ravensburg erbeten.

Ravensburg

Falsche Handwerker bestehlen Seniorin

Dreiste Diebe haben sich am Donnerstag als falsche Handwerker ausgegeben und eine 85-Jährige in ihrer Wohnung in der Weißenauer Straße bestohlen. Die Täter verschafften sich unter dem Vorwand, die Wasserleitungen wegen einer Störung in der Nachbarschaft überprüfen zu müssen, Zutritt zur Wohnung. Während sie die Seniorin anwiesen, die Wasserleitung im Badezimmer zu betätigen, dursuchten die Diebe die Wohnung und öffneten unter anderem einen Tresor. Insgesamt erbeuteten die zwei Männer Schmuck und Bargeld im fünfstelligen Euro-Bereich. Das Polizeirevier Ravensburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Hinweise auf die Täter werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor Trickbetrügern an der Haustüre. Lassen Sie fremde Personen niemals unbeaufsichtigt in Ihre Wohnung. Holen Sie sich im Zweifelsfall Hilfe von Nachbarn und Angehörigen. Weitere Tipps, wie Sie sich schützen können, erhalten Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/ oder bei unseren polizeilichen Beratungsstellen. Diese erreichen Sie unter ravensburg.pp.praevention@polizei.bwl.de.

Wangen

Auffahrunfall auf Autobahn

Zwischen den Anschlussstellen Wangen-Nord und Wangen-West auf der A 96 sind am Donnerstagnachmittag zwei Pkw verunfallt. Eine 57 Jahre alte Jaguar-Fahrerin war um kurz vor 15 Uhr in Richtung Lindau unterwegs, als sie verkehrsbedingt stark bremsen musste. Ein hinterherfahrender Mercedes-Lenker erkannte dies zu spät. Bei dem Zusammenstoß beider Wagen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 6.000 Euro. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

Wangen

Mofafahrer stürzt

Auf regennasser Straße ist ein Mofafahrer am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Roggenzell und Hergensweiler gestürzt. In einer Kurve verlor der 25-jährige Fahrer wegen der Straßenverhältnisse und eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Zweirad. Nach dem Sturz schlitterte er über die Fahrbahn und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Eine entgegenkommende Autofahrerin konnte dem Gestürzten glücklicherweise ausweichen. Der 25-Jährige wurde in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Wangen

Auto angefahren

Auf dem Gelände der Pumpenfabrik in der Simoniusstraße ist am Donnerstag zwischen 6.30 Uhr und 16.30 Uhr ein geparkter Fiat angefahren worden. Der Unfallschuldige verursachte einen Schaden von mehreren hundert Euro, bevor er das Weite suchte. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 07522/984-0 um Hinweise.

Isny

Unfall mit Fahrschulauto

Einem Fahrschulfahrzeug aufgefahren ist am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr ein 35-Jähriger Renault-Fahrer. Der 69 Jahre alte Lenker des Fahrschulautos hielt an der Einmündung der Salzstraße in die L 318 verkehrsbedingt an, was der Hinterherfahrende wohl zu spät bemerkte. Insgesamt entstand bei dem Zusammenstoß ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Isny

Defekte Heizanlage ruft Feuerwehr auf den Plan

Der Defekt an einer Heizanlage hat in der Donnerstagnacht am Krumbach für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Isny gesorgt. Eine Bewohnerin bemerkte ausgehend vom Heizraum seltsame Geräusche und Brandgeruch, weshalb sie den Notruf wählte. Die Wehrleute stellten letztlich fest, dass eine Förderschnecke der Pelletheizung verklemmt und somit für den Brandgeruch und das Geräusch verantwortlich war.

Amtzell

Auto überschlagt sich

Leicht verletzt hat sich ein Autofahrer am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B32 auf Höhe Zuber, bei dem sich der Wagen des Mannes überschlug. Der 27 Jahre alte Fahrer kam vermutlich aus Unachtsamkeit nach links von der Straße ab, durchbrach einen Weidezaun und rollte eine steile Böschung hinunter. Dabei überschlug sich der Audi, der letztlich auf einer Kuhweide zum Stehen kam. Der 27-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Leutkirch

Unfall wegen Aquaplaning

Auf der A 96 zwischen Aichstetten und Leutkirch-West ist ein Autofahrer am Donnerstagmorgen wegen Aquaplanings in die Leitplanke gekracht. Der 51 Jahre alte Volvo-Fahrer geriet beim Wechsel der Fahrspur auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Bei der Kollision mit der Leitplanke entstand an seinem Pkw ein Schaden von insgesamt circa 5.000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Leutkirch

Mit Pkw gegen Baum

Leichte Verletzungen hat am Donnerstag gegen 17 Uhr ein Autofahrer erlitten, der auf der Landesstraße zwischen Ellmeney und Wuchzenhofen wegen nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Der 23 Jahre alte Fahrer des BMW kam in einer Kurve erst nach rechts von der Straße ab, dann drehte sich sein Wagen, schleuderte über die Straße und prallte letztendlich links neben der Straße gegen den Baum. Ein Rettungswagen brachte den jungen Fahrer in ein Krankenhaus. An seinem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Aitrach

Auto illegal entsorgt

Wegen der illegalen Entsorgung eines Autos, bei dem Betriebsflüssigkeiten ins Erdreich sickerten, ermittelt aktuell das Polizeirevier Leutkirch. Ein bislang Unbekannter stellte den Wagen vor einigen Tagen in einer Parkbucht am Ferthofer Weg ab, wo er am Mittwochnachmittag entdeckt wurde. Vom Citroen liefen Betriebsstoffe ins Erdreich, sodass die Freiwillige Feuerwehr Aitrach zur Beseitigung des Kraftstoffes gerufen werden musste. Ein Abschleppunternehmen barg das Fahrzeug. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass der Wagen zuletzt im Ausland zugelassen war. Das Polizeirevier Leutkirch bittet nun Personen, die Hinweise auf die Person geben können, die den Wagen dort entsorgt hat, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Bad Wurzach

Tierköder mit Bruchglas ausgelegt

Im Garten einer Hundebesitzerin im Sonnenbergweg hat ein Unbekannter in den letzten Tagen einen Tierköder ausgebracht, der mit Bruchglasteilen versetzt war. Die Bewohnerin bemerkte das gefährliche Futterstück am Donnerstagmorgen glücklicherweise rechtzeitig und informierte die Polizei. Die Beamten des Polizeipostens Bad Wurzach versuchen nun, den Unbekannten zu ermitteln, der den Köder ausgelegt hat. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07564/2013 erbeten.

Bad Waldsee

Ohne Führerschein Unfall verursacht

Keinen Führerschein besaß ein Mann, der am Donnerstagabend auf dem Gelände eines Waschparks und einer Tankstelle einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der 23 Jahre alte Mann wusch im Beisein des Autobesitzers dessen Wagen und wollte ihn im Anschluss zurückfahren. Dabei prallte er mit dem Fiat gegen die Waschanlage, wobei eine geöffnete Wagentüre abgerissen wurde. Im Anschluss fuhr der PKW weiter rückwärts und prallte gegen das Tankstellenhäuschen. Insgesamt entstand an der Waschanlage, dem Gebäude und dem Pkw ein Schaden von mehreren tausend Euro. Der 23-Jährige gelangt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige.

Bad Waldsee

15-Jährige belästigt - Polizei sucht Zeugen

Der Polizeiposten Bad Waldsee sucht aktuell nach einem Mann, der im Seeweg im Bereich der Kräuterschnecke am Mittwochabend gegen 20 Uhr eine 15-Jährige bedrängt haben soll. Das Mädchen kam mit einer Freundin aus Richtung Bahnhof, als der bislang Unbekannte die Beiden ansprach. Unter anderem hielt der Mann das Mädchen längere Zeit am Arm fest und meinte, er wolle sie kennenlernen. Nach einiger Zeit gelang es dem Mädchen sich loszureißen und davonzulaufen. Der Täter wird auf etwa 25 Jahre geschätzt. Er war dunkelhäutig und etwa 170 cm groß. Er trug eine verwaschene Jeans, weiße Turnschuhe und einen schwarzen Pullover. Außerdem trug er einen auffällig türkisfarbenen Bügelkopfhörer und eine grüne Tragetasche bei sich. Der Polizeiposten ermittelt wegen Nötigung und bittet unter Tel. 07524/4043-0 Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

Bad Waldsee - Gaisbeuren

Sachbeschädigung an Blitzer

Von Mittwoch auf Donnerstag wurde die stationäre Geschwindigkeitsmessanlage an der Ortsdurchfahrt in Richtung Reute durch Bewurf mit weißen Farbbeuteln beschädigt, sodass der Betrieb zeitweise eingeschränkt war. Täter konnten hierzu bislang noch nicht ermittelt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Bad Waldsee unter Tel. 07524/40430 entgegen.

Wilhelmsdorf

Unfallflucht

Zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 7.45 Uhr, wurde in der Esenhauser Straße ein dort geparkter schwarzer BMW X1 am Fahrzeugheck bei einem Unfall beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher gibt es bislang nicht. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Altshausen unter Tel. 07584/ 92170 entgegen.

