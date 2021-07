Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mann onaniert vor Polizeibeamten

Wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlungen gelangt ein 51-Jähriger zur Anzeige. Der Mann war am frühen Freitagmorgen gegen 4 Uhr einem Polizeibeamten aufgefallen, der im Innenstadtbereich in einem anderweitigen Einsatz war. Der Beamte beobachtete, wie der Tatverdächtige in einiger Entfernung stand, in seine Richtung blickte und dabei an seinem erigierten Glied manipulierte, welches aus der Hose schaute.

Friedrichshafen

Fahrraddieb festgenommen

Nach einem Fahrraddiebstahl nahmen Polizeibeamte am frühen Freitagmorgen in der Friedrichstraße einen 58-jährigen Mann vorläufig fest. Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 0.15 Uhr beobachtet, wie sich der Tatverdächtige zusammen mit einem weiteren Unbekannten an mehreren Fahrrädern zu schaffen gemacht hatte, und die Polizei alarmiert. Noch vor Eintreffen der Streife war der Begleiter mutmaßlich auf einem gestohlenen Rad davongefahren. Der 58-Jährige konnte bei dem Versuch, auf ein Fahrrad zu steigen, angehalten und vorläufig festgenommen werden. Vor Ort stellten die Beamten außerdem ein Mountainbike ohne Reifen, ein abgeschlossenes Rad, an dessen Schloss Aufbruchspuren erkennbar waren sowie ein aufgebrochenes Fahrradschloss ohne dazugehöriges Rad fest. Der 58-Jährige gelangt wegen besonders schweren Falls des Diebstahls zur Anzeige. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Das von ihm benutzte Fahrrad wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zur Identität seines Begleiters dauern an.

Friedrichshafen

Zwei Verletzte nach Unfall auf regennasser Fahrbahn

Zwei Verletzte sowie Sachschaden von insgesamt etwa 40.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr auf der B 31 neu zwischen den Anschlussstellen Friedrichshafen-West und Spaltenstein ereignet hat. Eine 44-jährige Daimler-Lenkerin befuhr die Strecke bei starkem Regen auf der linken Fahrspur und verlor in einer langgezogenen Linkskurve mutmaßlich aufgrund den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie prallte gegen den auf der rechten Spur in gleicher Richtung fahrenden Ford einer 60-Jährigen. Dadurch schleuderten beide Fahrzeuge und kamen schließlich erheblich beschädigt auf der Fahrbahn zum Stehen. Durch die Kollision wurde die 60-Jährige schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 44-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und ihre 17-jährige mitfahrende Tochter wurde augenscheinlich nicht verletzt. Dennoch kamen beide zur weiteren Untersuchung ebenfalls mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Beide Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Friedrichshafen

E-Scooter kollidiert mit Fahrrad

Verletzt wurde ein 76-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Meistershofener Straße. Der 40-jährige Lenker eines Elektrorollers wollte vom Parkplatz eines Einkaufscenters auf die Meistershofener Straße einfahren und übersah dabei den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Beim folgenden Zusammenstoß stürzte der Radler und verletzte sich dabei am Kopf. Er wurde vom hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Tettnang

Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Zwei Leichtverletzte und einen Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag kurz nach 11 Uhr in der Lindauer Straße. Der 32-jährige Lenker eines VW wollte von der Oberhofer Straße kommend die Lindauer Straße in Richtung Schäferhofstraße queren und übersah dabei den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten BMW einer 37-Jährigen. Durch die folgende Kollision im Kreuzungsbereich verletzten sich die beiden Beteiligten leicht. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Langenargen

Fahrraddiebstahl

Ein unbekannter Täter entwendete am Mittwoch im Zeitraum zwischen 8 und 13 Uhr ein am Bahnhof Langenargen abgestelltes Mountainbike der Marke "Cube", Typ Analog. Der Polizeiposten Langenargen bittet um sachdienliche Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des orange lackierten und mit schwarzen Kunststoffschutzblechen ausgestatteten Zweirads unter Tel. 07543/93160.

Überlingen

Gullydeckel entfernt

Durch einen Zeugen wurde in der vergangenen Nacht kurz nach Mitternacht die Polizei verständigt, nachdem er zwei Personen beobachtet hatte, die in der Mühlenstraße mehrere Gullydeckel aus der Fahrbahn gehoben hatten. Trotz einer sofortigen Fahndung konnten die Unbekannten nicht mehr festgestellt werden, jedoch insgesamt drei Schächte, von denen die Abdeckungen entfernt wurden. Nur der Tatsache, dass in der Nacht kein Fahrzeugverkehr herrschte, dürfte es zu verdanken sein, dass es nicht zu einem Unfall kam, zumal sich einer der Gullys in der Fahrbahnmitte befand. Durch die Beamten wurden die Schachtabdeckungen wieder eingesetzt. Das Polizeirevier Überlingen hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Unbekannten geben können, von denen einer mit einem hellen Oberteil bekleidet war, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen-Hödingen

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte im Zeitraum zwischen Dienstag und Donnerstagnachmittag einen in der Brunnenstraße am Fahrbahnrand abgestellten Daimler-Benz. Hierdurch entstand am vorderen Kotflügel und am Seitenspiegel ein Schaden von insgesamt etwa 2.000 Euro. Nach der Kollision entfernte sich der Verursacher, der aufgrund vorgefundener Spuren mit einem weiß lackierten Fahrzeug unterwegs gewesen sein dürfte, unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0.

Hagnau

Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn verlor am Freitagmorgen gegen 5 Uhr auf der B 31 bei Hagnau ein 45-jähriger Pkw-Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mann war von Immenstaad kommend in Richtung Hagnau unterwegs, als er eigenen Angaben zufolge kurz vor Hagnau ein Tier auf der Fahrbahn wahrnahm, welchem er auszuweichen versuchte. Hierbei kam er mit seinem Wagen ins Schleudern und schließlich von der Fahrbahn ab. Der Wagen kam in einem Gestrüpp aus Bäumen und Sträuchern zum Stehen. Während der Fahrer augenscheinlich unverletzt blieb, wurde der Mitfahrer leicht verletzt und vom hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt. Die Höhe des am Pkw entstandenen Sachschadens ist aktuell nicht bekannt.

Uhldingen-Mühlhofen

Nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde eine 21-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag kurz nach 15 Uhr in der Bahnhofstraße. Die Frau wollte die Straße zwischen zwei Lebensmittelmärkten auf dem dortigen Fußgängerüberweg queren und wurde hierbei vom vorbeifahrenden Pkw eines 86-Jährigen gestreift. Hierdurch erlitt die Frau eine leichte Verletzung am Fuß. Nachdem der Autofahrer kurz angehalten und sich nach dem Befinden der Frau erkundigt hatte, setzte er seine Fahrt fort, ohne dass ein Personalienaustausch stattgefunden hatte. Im Nachgang wandte sich die Fußgängerin an die Polizei, die nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Ob auch eine Unfallflucht vorliegt, muss in diesem Zusammenhang ebenfalls geprüft werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell