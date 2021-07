Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige und einem mindestens einmonatigen Fahrverbot muss der 25-jährige Fahrer eines Toyota Avensis rechnen, den eine Streife des Polizeireviers Sigmaringen am Donnerstagmittag in der Bahnhofstraße kontrollierte. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergaben sich für die Beamten Anhaltspunkte, die auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung hindeuteten. Nach einem positiven Urin-Test und der darauffolgenden ärztlichen Blutentnahme räumte der Fahrzeuglenker ein, regelmäßig Marihuana zu konsumieren.

Sigmaringen

Vermeintliche Polizeibeamte

Mit einer Anzeige wegen Amtsanmaßung müssen zwei 17- und 18-Jährige rechnen, die sich am Mittwochabend als Polizeibeamte in Zivil ausgaben. Die beiden jungen Erwachsenen sprachen gegen 19:30 Uhr den 31-jährigen Fahrer eines Motorrollers an, während sich dieser auf dem Karlsplatz um einen am Boden liegenden Betrunkenen kümmerte. Hierbei gaben die beiden jungen Männer an, dass sie von der Polizei seien und eine Personenkontrolle durchführen sowie den Roller des 31-Jährigen beschlagnahmen würden. Der Ersthelfer schenkte den beiden erheblich alkoholisierten jungen Erwachsenen jedoch keinen Glauben und verständigte stattdessen die Beamten des Polizeireviers Sigmaringen. Diese konnten das Duo kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung antreffen.

Wald

Überflutung der Fahrbahn

Aufgrund der anhaltenden starken Regenschauer musste die K8271 zwischen Sentenhart und Rast in der Nacht auf Freitag gegen 04:30 Uhr über mehrere Stunden hinweg gesperrt werden. Auf Höhe der Einmündung Wald konnte der dort befindliche "Dorfbach" die Wassermassen nicht mehr aufnehmen, sodass die Fahrbahn teils bis zu 80 cm hoch unter Wasser stand. Die Freiwillige Feuerwehr Wald befand sich mit etwa zehn Einsatzkräften vor Ort und leitete das angesammelte Wasser ab.

Pfullendorf

Unfall beim Abbiegen

Zu einem Unfall beim Linkabbiegen kam es am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr an der Kreuzung Willi-Nusser-Straße / Hans-Ruck-Straße. Die 48-jährige Fahrerin eines Renault Megane orientierte sich hierbei beim Abbiegen von der Willi-Nusser-Straße in die Hans-Ruck-Straße zu weit nach links über die Fahrbahnmitte hinweg. Dadurch streifte sie beim Abbiegevorgang den VW-Golf einer 42-Jährigen, die gerade nach rechts in die Willi-Nusser-Straße einbiegen wollte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Pfullendorf

Abkommen von der Fahrbahn

Offenbar aufgrund eines medizinischen Notfalls kam am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr der 65- jährige Fahrer eines Ford Transit in der Straße "Alte Postgasse" von der Fahrbahn ab und touchierte hierbei eine Mauer sowie eine Hauswand. Der Unfallverursacher, der durch den Unfall selbst nicht verletzt wurde, konnte seinen Gesundheitszustand eigenständig wieder stabilisieren und wurde im Anschluss durch einen Rettungsdienst versorgt. An der Regenrinne des Hauses entstand geringer Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Mengen

Verkehrsunfall durch 13-Jährigen

In der Nacht auf Freitag verließ ein 13-jähriger Junge das elterliche Haus und machte sich mit seinem Fahrrad ohne deren Wissen auf den Weg zu einer Freundin. Gegen 2.15 Uhr übersah er bei zwischenzeitlich einsetzendem Starkregen einen in der Scheerer Straße am Fahrbahnrand geparkten Pkw und fuhr auf diesen auf. Durch die Kollision zog er sich kleinere Schürfwunden zu, außerdem ging die Heckscheibe des Autos zu bruch. Angekommen bei der Freundin wurden die leichten Verletzungen vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und die Polizei zur Unfallaufnahme verständigt. Im Anschluss wurde der Junge zurück nach Hause gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell