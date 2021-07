Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Falsches Gewinnversprechen durchschaut

Nicht auf die Masche von Betrügern hereingefallen ist ein 87-jähriger Mann aus Friedrichshafen, der in der vergangenen Woche den Anruf einer vermeintlichen Lottogesellschaft erhalten hat. In dem Telefonat wurde dem Mann mitgeteilt, dass er angeblich einen hohen fünfstelligen Euro-Betrag in einer Lotterie gewonnen hätte, dafür allerdings zunächst noch Notargebühren von knapp 1.000 Euro entrichten müsse. Dem 87-Jährigen wurde dafür eine entsprechende Bankverbindung übermittelt. Nachdem der Senior den Betrug durchschaute, trennte er die Verbindung und verständigte die Polizei. Zu einem finanziellen Schaden kam es somit nicht. Wie sich im Rahmen der Ermittlungen herausstellte, gehörte die von den Betrügern angegebene Bankverbindung einem weiteren Geschädigten aus Bayern, der ebenfalls mit einer ähnlichen Geschichte von den Tätern kontaktiert wurde. Auch dort ermittelt die Polizei, wie im aktuellen Fall, wegen versuchten Betrugs. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser bekannten Betrugsmasche der falschen Gewinnversprechen. Geben Sie Unbekannten am Telefon niemals persönliche Daten oder Informationen zu Ihren Bankverbindungen weiter. Trennen Sie im Zweifelsfall unmittelbar das Gespräch. Weitere Informationen zu dieser und anderen Betrugsmaschen finden Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ oder erhalten Sie bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Ravensburg unter Email ravensburg.pp.praevention@polizei.bwl.de oder Telefon 0751/803-1042.

Friedrichshafen/Markdorf

Eigentümer von Werkzeug gesucht

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen gegen einen 28-Jährigen wegen des Verdachts mehrerer Diebstähle (wir berichteten gestern unter der Überschrift "Uhrendieb auf der Flucht gefasst") konnte das Polizeirevier Friedrichshafen diverses Diebesgut sicherstellen und sucht nun nach dem rechtmäßigen Besitzer. Wie der Tatverdächtige angab, habe er in der Nacht vom 05. auf den 06.06.2021 auf einer Baustelle irgendwo zwischen Friedrichshafen und Markdorf einen Werkzeugkoffer entwendet, in welchem sich akkubetriebene Elektrowerkzeuge befanden. Wer oder welche Firma vermisst einen solchen Werkzeugkoffer, der im genannten Zeitraum abhandengekommen ist? Hinweise werden an das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, erbeten.

Eriskirch-Wolfzennen

Fahrradfahrer bei Zusammenstoß mit einem Pkw leicht verletzt

In Wolfzennen missachtete der 55-jährige Fahrer eines VW-Polo beim Einbiegen auf die K7780 am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr die Vorfahrt eines Fahrradfahrers, welcher den Radweg von Sibratshaus in Richtung Mariabrunn befuhr. Trotz Bremsvorgang konnte der aus Richtung Schussenreute kommende Pkw-Fahrer den Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden 67-jährigen Fahrradfahrer nicht mehr verhindern. Beim Sturz über die Motorhaube des Pkws und dem Aufprall auf der Fahrbahn zog sich der Radfahrer eine Kopfplatzwunde zu.

Friedrichshafen

Unfallflucht

In der Werastraße streifte am Mittwoch gegen 12.15 Uhr der 21-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz Vito einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes-Benz GLK und verursachte hierdurch einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit und setzte seine Fahrt fort, ohne den entstandenen Sachschaden zu melden. Eine Zeugin, die den Vorgang beobachtete, notierte sich das Kennzeichen des Mercedes-Benz Vito, sodass der Unfallverursacher im Nachgang ermittelt werden konnte. Er gelangt nun wegen Verkehrsunfallflucht zur Anzeige.

Friedrichshafen

Unfall im Kreuzungsbereich

Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw kam es am Mittwochmorgen kurz nach 8 Uhr im Einmündungsbereich Eckenerstraße/Paulinenstraße. Der 45-jährige Fahrer eines Kleinbusses missachtete mutmaßlich das für ihn geltende Rotlicht einer Ampel und bog aus Richtung Paulinenstraße kommend nach links in die Eckenerstraße ein. Dabei kollidierte er mit einem aus Richtung Stadtmitte entgegenkommenden Opel Zafira. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Friedrichshafen

Sturz beim Anfahren an einer Ampel

Beim Anfahren an einer Ampel in der Paulinenstraße kam am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr ein 17-jähriger Motorrollerfahrer auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen und stürzte. Er zog sich hierbei leichte Schürfwunden zu und kam zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Tettnang

Auf Dieselspur gestürzt und leicht verletzt

Wie erst jetzt bekannt wurde, ist auf der großen Dieselspur am Montag in Tettnang (wir berichteten) ein 72-jähriger Mann mit seinem Lastenfahrrad gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Eigenen Angaben zufolge sei der Mann mit seinem Pedelec am Kreisverkehr in der Wangener Straße in die Bachstraße abgebogen und dabei auf der Kraftstoffspur ausgerutscht und hingefallen. Dabei habe er sich diverse Prellungen zugezogen, die später eine ärztliche Behandlung erforderten. Die Polizei ermittelt nun gegen den Verursacher der Dieselspur auch wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Oberteuringen / Neuhaus

Unfall zwischen Pkw und Fahrrad beim Linksabbiegen

Auf der B 33 in Neuhaus übersah der 30-jährige Fahrer eines Skoda Octavia beim Linksabbiegen am Dienstagabend gegen 22:00 Uhr einen entgegenkommenden Fahrradfahrer trotz dessen ordnungsgemäßer Beleuchtung. Der Pkw-Lenker touchierte das Hinterrad des Fahrrads, wodurch der 32-jährige Radler zu Sturz kam und sich beim Aufprall auf einen Laternenpfahl leichte Verletzungen zuzog.

Überlingen

Tätliche Auseinandersetzung

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung kam es am frühen Donnerstagmorgen gegen 1.45 Uhr in der Johann-Kraus-Straße. Ein 24-Jähriger hatte zuvor mit mehreren Personen am Mantelhafen gefeiert und Alkohol konsumiert. Auf der späteren gemeinsamen Heimfahrt forderte ein 25-jähriger Mitfahrer die Fahrerin auf, den Wagen anzuhalten. Danach öffnete er die Fahrzeugtüre, zog den 24-Jährigen unvermittelt aus dem Pkw heraus und stieß ihn zu Boden. Dort entwickelte sich eine Rangelei, die letztlich durch das Einschreiten der 26-jährigen Fahrerin beendet wurde. Durch das Handgemenge zog sich der Geschädigte leichte Verletzungen zu, außerdem wurde ein von ihm mitgeführtes Handy beschädigt. Der Grund für den Disput zwischen den beiden alkoholisierten Streithähnen ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der 25-Jährige gelangt unter anderem wegen Körperverletzung zur Anzeige.

Überlingen

Verkehrsunfall und Trunkenheitsfahrt

Die unverschuldete Beteiligung an einem Verkehrsunfall wurde einer 54-jährigen Autofahrerin am Mittwochvormittag zum Verhängnis. Die Frau befuhr ordnungsgemäß den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Lippertsreuter Straße, als der 69-jährige Lenker eines vor ihr fahrenden Wagens plötzlich anhielt und unachtsam zurücksetzte. Durch die folgende Kollision entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Im Rahmen der folgenden Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei der 54-Jährigen leichte Anzeichen einer Alkoholisierung fest. Ein daraufhin bei der Frau durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein unerwartetes Ergebnis von annähernd 2,5 Promille. Der Autofahrerin wurde daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein an Ort und Stelle einbehalten. Sie gelangt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Meersburg

Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Deutlich unter Alkoholeinfluss stand eine 32-Jährige am Mittwoch gegen 18.45 Uhr, gegen die aktuell wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt wird. Die Frau war von Unbeteiligten beobachtet worden, wie sie mit dem Pkw fuhr. Als ein Bekannter der 32-Jährigen daraufhin den Pkw-Schlüssel abnahm, kam es zum Streit und die Frau lief zu Fuß davon. Die verständigte Polizei fand die alkoholisierte Frau kurze Zeit später. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Daraufhin veranlassten die Beamten in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe und behielten den Führerschein der 32-Jährigen ein.

Uhldingen-Mühlhofen

Brand

Wegen einer starken Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus waren die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei am Mittwoch gegen 19.30 Uhr in der Linzgaustraße im Einsatz. Zu dem Brand kam es, nachdem eine 66-Jährige versehentlich die falsche Herdplatte aktivierte, auf welcher ein Schneidebrett und ein Toaster abgestellt waren. Diese begannen zu schmoren, weshalb die Frau den Toaster auf den Balkon warf und die Wohnungstüre öffnete. Wegen des auslösenden Rauchmelders verständigte eine Zeugin den Notruf. Diese wurde vorsorglich wegen des eingeatmeten Rauchs vom Rettungsdienst untersucht. Die Feuerwehr Uhldingen-Mühlhofen war mit drei Einsatzfahrzeugen vor Ort.

Heiligenberg

Unter Drogeneinwirkung Verkehrsunfall verursacht

Mutmaßlich unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln stand ein 33-jähriger Pkw-Lenker, der am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr auf der L 201 einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann hatte die Strecke von Leustetten kommend in Richtung Heiligenberg befahren und in einer Kurve kurz vor Heiligenberg auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Mercedes verloren. Er war daraufhin nach links von der Fahrbahn abgekommen und in die dortige Leitplanke geprallt. Hierdurch entstand ein Gesamtsachschaden von über 3.000 Euro. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem 33-Jährigen Anzeichen von Drogeneinwirkung fest. Ein daraufhin durchgeführter Vortest bestätigte dies. Die Beamten veranlassten bei dem Unfallfahrer daraufhin die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus. Der nach dem Unfall nicht mehr fahrbereite Mercedes musste abgeschleppt werden.

Markdorf

Mit Drogen erwischt

Wegen Drogenbesitz muss sich ein 22-Jähriger verantworten, der am Mittwochnachmittag von einer Streife des Polizeipostens Markdorf in der Bahnhofstraße kontrolliert wurde. Die Beamten stellten deutlichen Marihuanageruch bei dem Mann fest. Die folgende Durchsuchung förderte eine geringe Menge des illegalen Rauschgifts in den mitgeführten Gegenständen und später auch im Zimmer des 22-Jährigen zutage. Gegen ihn wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

